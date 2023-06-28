Вывод денег в рф и финансовые махинации: чем занимается банк "Альянс" в Украине

Финучреждение является фигурантом тысяч судебных дел

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня 2023 года провел заседание СНБО, одним из пунктов повестки дня которого стало реформирование судебной ветви власти.

"Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", — подчеркнул президент.

С точки зрения необходимости реформирования государственных институций, порядок в которых можно привести при условии эффективности правоохранительной и судебной систем, "Апостроф TV" в своем расследовании приводит примеры неспособности государственных институций привлечь к ответственности должностных лиц банка "Альянс" и остановить действия по нанесению ущерба государству.

Уже много лет как Нацбанк, так и правоохранительные органы фиксируют многочисленные нарушения в деятельности банка "Альянс", который был создан олигархом Фирташем еще в 1992 году, но дальше фиксации таких нарушений дело не пошло.

Банк "Альянс" является фигурантом тысяч судебных дел в Украине, неоднократно подозревался СБУ, Генпрокуратурой и НАБУ в отмывании и выводе средств в пользу бенефициаров в России. Еще в 2014 году СБУ подозревала банк в осуществлении конвертационных операций и финансировании терроризма на территории, так называемых "Л/ДНР". В частности, в декабре 2014 года представители СБУ заподозрили, что в банке "Альянс" работает большой конвертационный центр с оборотом до 600 миллионов гривен. Тогда, в ходе проведения обыска, были изъяты печати учреждений и предприятий так называемых "Л/ДНР" и контакты, через которые могло происходить финансирование терроризма. Впрочем, ни о каких результатах расследования по этому делу не известно до сих пор.

Несмотря на продажу банка в 2015 году приближенному к Ахметову бизнесмену Александру Сосису, банк и дальше посредством незаконных операций с государственными средствами продолжил обслуживать бизнес-структуры Фирташа и работать в интересах России.

Так, по данным Генпрокуратуры, через банк "Альянс" в 2017-2018 годах руководством облгазов Фирташа с участием азотных предприятий олигарха незаконно выведено из "Нафтогаза" более 4 млрд грн. Но и это дело не завершено правоохранительными органами и так и осталось без внимания Нацбанка.

В 2019-2020 годах Генпрокуратура и НАБУ подозревали банк "Альянс" в сделках по выводу из Украины в Россию платежной системой "Глобалмани" более 6,5 млрд грн, а это около 260 млн долларов США. Поскольку "Альянс" выступал расчетным банком и эмитентом электронных денег "Глобалмани", он мог быть причастен к финансированию российских террористов на Донбассе.

Дело это Национальная полиция расследовала в 2021 году, но снова следствие не привело ни к каким результатам, да и Национальный банк Украины не заинтересовался такими сделками.

Несмотря на множество красноречивых кейсов, до сих пор так и не получивших окончательной правовой оценки со стороны государства, финучреждение продолжает работать, имея возможность использовать деньги государства и вкладчиков.

Так, Национальный банк Украины продолжает предоставлять банку "Альянс" многомиллиардные кредиты рефинансирования. Только в сентябре 2022 года НБУ выдал "Альянсу" кредит в размере 1,923 млрд грн.

Изложенные в журналистском расследовании факты ставят вопросы о том, почему правоохранительные органы и НБУ не выполняют свои функции, когда будут завершены уголовные дела, фигурантом которых является банк "Альянс", и почему Национальный банк Украины не проверяет факты, изложенные в журналистских расследованиях.