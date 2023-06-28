Виведення грошей у рф та фінансові оборудки: чим займається банк "Альянс" в Україні

Фінустанова є фігурантом тисяч судових справ

Президент України Володимир Зеленський 23 червня 2023 року провів засідання РНБО, одним з питань порядку денного якого стало реформування судової гілки влади.

"Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій", — наголосив президент.

З ракурсу необхідності реформування державних інституцій, лад в яких можливо навести за умови ефективності правоохоронної та судової систем, "Апостроф TV" у своєму розслідуванні наводить приклади нездатності державних інституцій притягти до відповідальності посадових осіб банку "Альянс" та зупинити дії щодо нанесення шкоди державі.

Вже багато років поспіль як Нацбанк, так і правоохоронні органи фіксують численні порушення в діяльності банку "Альянс", який було створено олігархом Фірташем ще в 1992 році, але далі фіксації таких порушень справа не пішла.

Банк "Альянс" є фігурантом тисяч судових справ в Україні, неодноразово підозрювався СБУ, Генпрокуратурою та НАБУ у відмиванні і виведенні коштів на користь бенефіціарів у рф. Ще у 2014 році СБУ підозрювала банк у здійсненні конвертаційних операцій та фінансуванні тероризму на території так званих "Л/ДНР". Зокрема, в грудні 2014 року представники СБУ запідозрили що в банку "Альянс" працює великий конвертаційний центр з оборотом до 600 мільйонів гривень. Тоді, в ході проведення обшуку було вилучено печатки установ і підприємств так званих "Л/ДНР" і контакти, через які могло відбуватись фінансування тероризму. Втім про жодні результати розслідування у цій справі не відомо до сьогодні.

Попри продаж банку у 2015 році наближеному до Ахметова бізнесмену Олександру Сосісу, банк і надалі через незаконні оборудки з державними коштами продовжив обслуговувати бізнес-структури Фірташа та працювати в інтересах рф.

Так, за даними Генпрокуратури, через банк "Альянс" у 2017-2018 роках керівництвом облгазів Фірташа за участю азотних підприємств олігарха незаконно виведено з "Нафтогазу" понад 4 млрд грн. Але і ця справа не завершена правоохоронними органами та так і залишилась без уваги Нацбанку.

У 2019-2020 роках Генпрокуратура та НАБУ підозрювали банк "Альянс" в оборудках щодо виведення з України до Росії платіжною системою "Глобалмані" понад 6,5 млрд грн, а це — близько 260 млн доларів США. Оскільки "Альянс" виступав розрахунковим банком та емітентом електронних грошей "Глобалмані", він міг бути причетним до фінансування російських терористів на Донбасі.

Справу цю Національна поліція розслідувала у 2021 році, але знову слідство не призвело до жодних результатів, та й Національний банк України не зацікавився такими оборудками.

Попри безліч красномовних кейсів, що дотепер так і не отримали остаточної правової оцінки з боку держави, фінустанова продовжує працювати, маючи можливість використовувати гроші держави та вкладників.

Так, Національний банк України продовжує надавати банку "Альянс" багатомільярдні кредити рефінансування. Лише у вересні 2022 року НБУ видав "Альянсу" кредит у розмірі 1,923 млрд грн.

Викладені у журналістському розслідуванні факти ставлять питання про те, чому правоохоронні органи та НБУ не виконують свої функції, коли будуть завершені кримінальні справи, фігурантом яких є банк "Альянс", та чому Національний банк України не здійснює перевірку фактів, викладених в журналістських розслідуваннях.