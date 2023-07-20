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Украина меняет правила вывоза молочных продуктов за границу, но удовлетворены не все

Автор
Наталья Кабаш Наталья Кабаш
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Автор
Коллаж "Телеграфа"

Экспорт молочки из Украины продолжает сталкиваться с трудностями, однако выход есть

Минагрополитики с 1 августа вводит новые временные правила пересечения границы скоропортящимися продуктами и продуктами со специальными условиями хранения.

Об этом "Телеграфу" сообщил глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

По этим правилам, объясняет Чагаровский, каждое третье авто в очереди на пересечение границы на экспорт должно везти скоропортящиеся продукты или продукты со специальными условиями хранения. В перечень скоропортящихся Минагрополитики отнесло только молоко сроком хранения до 15 суток.

В список продуктов со спецусловиями хранения попали сыры, масло и молочные пасты. Сметана, йогурты, ряженки и другие продукты не будут иметь льготного режима пересечения границы, уточняют в СМПУ, и это не удовлетворяет экспортеров молочной продукции.

"Как по мне – это волевое, а не аргументированное решение. Оно призвано снять волну негатива со стороны производителей, а не расширить возможности экспорта", – комментирует Вадим Чагаровский.

По его мнению, вряд ли устроит такое решение и производителей молока.

"Целесообразно ли вообще вносить молоко в перечень скоропортящихся продуктов, если оно имеет срок хранения 9 суток, а в ближайшую к нам Молдову, где нет таких очередей на границе, попадает на 3-4-й день, когда срок хранения уже критический? Ведь, зная требования торговых сетей — товар на полке должен иметь запас хранения не менее 75% от срока реализации, — у меня большое сомнение в отношении молока", — говорит глава СМПУ.

Впрочем, Вадим Чагаровский считает, что с временными правилами нужно согласиться и посмотреть на эффект, поскольку они будут действовать до конца года. Отсутствие каких-либо правил пересечения границы такими продуктами сейчас провоцирует очереди из производителей и риски срыва контрактов.

С 2024 года должны заработать новые правила пересечения границы для скоропортящихся продуктов, которые ожидаемо разработают Минагрополитики и Мининфраструктуры. Эти правила должны соответствовать соглашению о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов, к которому Украина присоединилась еще в 2007 году.

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#Экспорт #Молоко #Вадим Чагаровский #Молочка