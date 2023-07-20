Скоропорт: почему молочные продукты застревают в очередях на границе?

Украина до сих пор не имеет "зеленого" коридора для скоропортящихся продуктов, хотя присоединилась к международному соглашению по их перевозке еще в 2007 году

Украинская молочка, направляющаяся на экспорт, неделями вынуждена простаивать на границе и терять сроки реализации из-за халатности чиновников Минагрополитики и Мининфраструктуры, которые до сих пор не разработали правила перевозок для этой категории продуктов, чтобы они беспрепятственно и быстро проходили таможенный контроль.

Почему так произошло и как решить проблему, которая вредит экспорту Украины, разбирался "Бизнес Телеграф".

Адская очередь

Закрытые для экспорта украинские порты и открытые рынки ЕС для Украины обострили проблему очередей скоропортящихся продуктов на границах. Вместо того чтобы пройти украинские таможенные посты в течение нескольких часов, скоропортящиеся продукты томятся в километровых очередях по нескольку дней, а то и недель, теряя сроки реализации, деньги и терпение производителей.

"Ситуация на границе превращается для нас в полный ад. Если мы хотим экспортировать, нам необходимо, чтобы хотя бы на украинской границе нам создали комфортную атмосферу", — рассказывает "Телеграфу" Елена Стретович, директор ООО "Органик Милк".

Ее компания производит органические молочные продукты и экспортирует их на полки европейских сетей. Поляки и немцы покупают молоко, сметану, ряженку, йогурты и сыры производства "Органик Милк", и каждый раз, отправляя продукцию за границу, в компании переживают стресс из-за страха не попасть вовремя на полки евромаркетов.

Что теряют производители

Очереди – глобальные потери для экспортеров. Каждый день простоя машины на границе – это дополнительная зарплата водителя, расходы на командировку, логистику. Но самое главное – производители теряют драгоценные сроки реализации своей продукции.

"Каждый раз боимся, что нарушим сроки контракта и несвоевременно привезем товар. Например, через три дня продукция должна быть в "Ашане" в Польше в 8 утра. В 9 утра ее там уже не примут. Если она вовремя не попала в сеть — ее можно уже самому потреблять", — сетует Елена Стретович.

В Украине такую продукцию можно реализовать другому супермаркету, но за границей так не получится. Поэтому риск не успеть на полку — критический.

А предусматривать больший срок доставки — это уменьшать срок реализации. Например, у продукции срок потребления — 9 суток. Она добиралась до потребителя 4 суток. Остаются критичные 5 дней, на которые уже косо смотрят в сетях, потому что есть риск не продать товар.

За срыв сроков поставки евросети требуют штрафы в размере 20-25% стоимости продукции. Если товар не реализован — он потерян вместе с расходами по логистике — это еще до 3 000 евро.

"В этом случае речь о заработке не идет", — резюмирует Елена Стретович.

На задержку товара в очереди жалуются и производители сыров "Комо". Коммерческий директор компании — экспортера продукции ЧАО "Дубномолоко", производящего сыры этой торговой марки, Алексей Дихтеренко, рассказал "Телеграфу", что их продукцию Минагрополитики недавно перевели в список продуктов со специальными условиями хранения. И теперь сыры "Комо" направляются на экспорт через электронную очередь в неделю-две вместо 2-3 дней.

Срок хранения сыров составляет 4-6 месяцев. А когда продукция марки "Комо" экспортируется в Казахстан и Узбекистан, из-за очередей, долгой логистики, которая в осенне-зимний период еще больше усложняется, наша продукция теряет до половины срока годности, ведь доставка занимает почти три месяца. В результате продукция попадает в супермаркеты на грани срока реализации.

"Это неудобно, когда мы работаем с евросетями. Мы не попадаем в соответствующие сроки. Покупатели — сети, как в Украине, так и за рубежом, — требуют, чтобы срок поставки не превышал половины срока годности. Для нас это три месяца. Мы оказываемся почти на грани и рискуем потерять продукцию, потому что, если сети ее не примут, придется ее утилизировать", — говорит Алексей Дихтеренко.

В прошлом году переработчики и производители молока экспортировали около 100 тыс. т продукции на сумму более 210 млн долларов.

Какое решение нужно

Производители скоропортящейся молочки ждут "зеленого" коридора, по которому в отдельной очереди, по определенным узнаваемым бейджам для таможенников и пограничников эта продукция будет преодолевать границу в Украине.

"Рефрижератор должен проехать таможню Польши и Украины максимум за 3-4 часа, а не за двое суток", — говорит Елена Стретович. К примеру, если машина стала в очередь на ветконтроль у поляков, то чтобы могла его пройти за 2-3, максимум, 4 часа.

"Со стороны Украины это обеспечит совместная работа Минагрополитики и Госпогранслужбы. Когда продукция с отметкой "молочные продукты" будет быстро проходить по "зеленому" коридору границы за сутки, а не за пять, это будет круто", — мечтает Стретович.

СМПУ добивается льготных условий экспорта скоропорта

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) с начала года направил предложения Минагрополитики, как найти инструмент для внеочередного прохождения границы скоропортящейся молочной продукцией и продукцией, имеющей специальные условия хранения.

Глава СМПУ Вадим Чагаровский рассказал "Телеграфу", что Союз несколько раз обновлял перечень такой продукции, предлагал дефиницию, по которой таможенники и пограничники легко идентифицировали бы молочный скоропорт. "Но воз и ныне там", — констатирует он.

По словам Чагаровского, утвержденного Минагрополитики перечня скоропортящихся продуктов до сих пор нет, хотя Украина присоединилась к соглашению о международных перевозках таких продуктов еще в 2007 году.

"Было много дискуссий, что такое скоропортящиеся продукты, что такое продукты специального хранения. Чтобы снять эти вопросы, мы предоставили свои предложения Минагрополитики. Однако уже скоро август, а правил перевозки скоропортящихся продуктов так и нет", — говорит Чагаровский.

Чего боятся в Минагрополитики?

По информации "Телеграфа", пищевые ассоциации представили Минагрополитики свои перечни скоропортящихся продуктов, которые попадают под спецусловия хранения. В министерстве боятся списков — они оказались огромными. Если их утвердить, есть риск, что скоропорт снова застрянет в очередях на границе и будут недовольные.

Поэтому пошли другим путем — создали временный перечень скоропортящихся продуктов и перечень продуктов, требующих специального хранения. В скоропортящиеся продукты попали те, срок хранения которых не превышает 15 суток. Из молочной продукции это только молоко. К продуктам, требующим спецхранения, отнесли сыры, масло и молочные пасты. Не густо.

"Как по мне – это волевое, а не аргументированное решение. Оно призвано снять волну негатива со стороны производителей, а не расширить возможности экспорта", – комментирует Вадим Чагаровский. По его мнению, вряд ли такое решение устроит и производителей молока.

"Целесообразно ли вообще вносить молоко в перечень скоропортящихся продуктов, если оно имеет срок хранения 9 суток, а в ближайшую к нам Молдову, где нет таких очередей на границе, попадает на 3-4-й день, когда срок хранения уже критический? Ведь, зная требования торговых сетей — товар на полке должен иметь запас хранения не менее 75% от срока реализации, — у меня большое сомнение в отношении молока», — говорит глава СМПУ.

Как выйти из ситуации?

Уже с 1 августа меняются временные правила пересечения границы скоропортом, предложенные Минагрополитики. По мнению Чагаровского, с ними нужно согласиться и посмотреть на эффект, как и с пропорцией один к трем по прохождению электронной очереди на границе. Это когда каждое третье авто, которое будет проходить проверку таможенниками, будет везти скоропорт.

До конца этого года Минагрополитики и Мининфраструктуры необходимо разработать перечень скоропортящихся продуктов согласно обязательствам, которые Украина взяла на себя, подписав соглашение о международных перевозках скоропортящихся продуктов от 2007 года. Но пока Мининфраструктуры занимает в этом вопросе очень пассивную позицию, говорят производители. Поэтому временный перечень имеет все шансы стать постоянным.

А это не устраивает экспортеров, которые из-за очередей на границе будут тратить экспортный потенциал. Тем более что в стране объявлен приоритет — экономика с добавленной стоимостью. На экспорте зерна такую не построишь. Переработка, к которой относятся готовые молочные продукты, тоже должна выполнить свою роль в новой стратегии. Поэтому министерским работникам нужно быстрее определиться – они "против" или "за" курс, объявленный президентом Украины.