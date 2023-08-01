Global Spirits отказались от релокации и инвестируют в производство в Украине, чтобы сохранить рабочие места и наполнять госбюджет

За семнадцать месяцев войны Global Spirits уплатили уже 3,6 млрд грн налогов

Компания Global Spirits инвестировала в оборудование ЛВЗ "Хортица" в Запорожье уже более 49,3 миллиона гривен с начала полномасштабной войны. Эти средства были заработаны на экспортных контрактах и компания вернула их, чтобы улучшить производство в Украине, сообщает "Обозреватель".

В Global Spirits рассказали, что за счет новых инвестиций удалось не только сберечь, но и увеличить производство брендов. Это позволило удовлетворить потребность внешних рынков, где спрос, в том числе на продукцию бренда "Хортица", постоянно растет. Компания нарастила и расширила экспорт в более 50 стран мира, выполнила все международные контракты.

Решение инвестировать в ЛВЗ "Хортица" было принято уже после начала полномасштабной войны.

"В условиях, когда многие предприятия вынуждены были релоцировать производственные мощности, решение инвестировать в производство в Украине стало приоритетной задачей, чтобы рабочие места и налоги остались в государстве", — отметили в Global Spirits.

С начала полномасштабной войны Global Spirits уплатили в бюджет Украины 3,6 млрд грн налогов и сохранила более 2 тысяч рабочих мест.