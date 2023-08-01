Global Spirits відмовились від релокації та інвестують у виробництво в Україні, щоб зберегти робочі місця і наповнювати держбюджет

За сімнадцять місяців війни Global Spirits сплатили вже 3,6 млрд грн податків

Компанія Global Spirits інвестувала в обладнання ЛГЗ "Хортиця" в Запоріжжі вже більше 49,3 мільйона гривень від початку повномасштабної війни. Ці кошти були зароблені на експортних контрактах і компанія повернула їх, щоб покращити виробництво в Україні, повідомляє "Обозреватель".

В Global Spirits розповіли, що за рахунок нових інвестицій вдалося не тільки зберегти, а й збільшити виробництво брендів. Це дозволило задовольнити потребу зовнішніх ринків, де попит, зокрема на продукцію бренда "Хортиця", постійно зростає. Компанія наростила та розширила експорт в більш ніж 50 країн світу, виконала всі міжнародні контракти.

Рішення інвестувати в ЛГЗ "Хортиця" було прийнято вже після початку повномасштабної війни.

"В умовах, коли багато підприємств були змушені релокувати виробничі потужності, рішення інвестувати у виробництво в Україні стало пріоритетним завданням, щоб робочі місця та податки залишились в державі," — зазначили в Global Spirits.

З початку повномасштабної війни Global Spirits сплатили в бюджет України 3,6 млрд грн податків та зберегла більш, ніж 2 тисячі робочих місць.