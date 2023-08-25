Газ в Украине торгуется выше, чем в Европе. Есть ли для этого причины?

Физически объемов газа на рынке вполне достаточно

Цены на газ на украинском рынке с июля 2023 года неуклонно растут. В результате сложилась ситуация, когда газ в Украине торгуется дороже, чем в Европе. При этом цены на европейском рынке остаются нестабильными, несмотря на рекордные запасы в хранилищах.

В частности, средняя цена на природный газ на TTF Day Ahead в июле составила около €30/MWh, что соответствует цене в Украине. Однако уже в августе средняя цена в Украине составила €33,4/MWh, в то время как в Европе — €32,5/MWh. Отдельные резкие скачки цен в Европе были связаны главным образом с форс-мажорами, например, ремонтными работами в Норвегии или угрозой забастовок на LNG-заводах в Австралии.

"Реальных причин для такого резкого роста цен на природный газ в Украине нет. Украинские газохранилища заполнены более чем на 42%, сохраняя более 13,5 млрд куб м природного газа. Значительную часть газа хранят украинские добывающие компании и трейдеры", — говорит глава новостного энергетического агентства ExPro Геннадий Кобаль.

"Продавцы, имеющие запасы природного газа в подземных хранилищах, не спешат сейчас продавать ресурс на рынке как на биржевых площадках, так и вне биржи. Отдельные трейдеры отмечают, что на рынке существует дефицит газа, однако более точным будет сказать, что на рынке присутствует дефицит предложения газа, в то время как физически объемов вполне достаточно", — добавил Кобаль.