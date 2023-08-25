Газ в Україні торгується вище, ніж у Європі. Чи є для цього причини?

Фізично обсягів газу на ринку цілком достатньо

Ціни на природний газ на українському ринку з липня 2023 року неухильно зростають. У підсумку склалася ситуація, коли газ в Україні торгується дорожче, ніж в Європі. При цьому, ціни на європейському ринку залишаються нестабільними, не дивлячись на рекордні запаси в сховищах.

Зокрема, середня ціна на природний газ на TTF Day Ahead у липні становила майже €30/MWh, що відповідає ціні в Україні. Проте, вже у серпня середня ціна в Україні становила €33,4/MWh, в той час, як у Європі — €32,5/MWh. Окремі різкі стрибки цін в Європі були пов’язані, головним чином, із форс-мажорами, наприклад, ремонтними роботами в Норвегії чи загрозою страйків на LNG-заводах в Австралії.

"Реальних причин для такого різкого зростання цін на природний газ в Україні немає. Українські газосховища заповнені більш ніж на 42%, зберігаючи понад 13,5 млрд куб м природного газу. Значну частину газу зберігають українські видобувні компанії та трейдери", — говорить голова новинного енергетичного агентства ExPro Геннадій Кобаль.

"Продавці, що мають запаси природного газу в підземних сховищах, не поспішають зараз продавати ресурс на ринку, як на біржових майданчиках, так і поза біржею. Окремі трейдери зазначають, що на ринку існує дефіцит газу, однак більш точнішим буде сказати, що на ринку присутній дефіцит пропозиції газу, в той час, як фізично обсягів цілком достатньо", — додав Кобаль.