Налоговая увеличивает количество проверок бизнеса, несмотря на рост налоговых поступлений

Сообщается об усилении давления на легальный бизнес

Государственная налоговая служба увеличивает количество проверок бизнеса, несмотря на рост налоговых поступлений в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью УНИАН.

"В январе-июле нынешнего года, по официальной информации ГНС, план поступлений налога на прибыль предприятий перевыполнен на 22,6%. (+13,1 млрд грн), акцизов — на 18,3%. (+9 млрд грн), налога и доходы физических лиц на 6,2% (+5,6 млрд грн). Всего в сводный бюджет за семь месяцев текущего года поступило 661,3 млрд", — говорится в статье.

Бизнес в основном сознательный и платит налоги, приходят к выводу авторы статьи.

"Он объективно не нуждается в надсмотрщике с кнутом, который будет стоять у каждой бухгалтерии. Более того, работать в условиях войны и военных рисков — сложно. Но это отнюдь не беспокоит основных вдохновителей идеи возобновления проверок", — говорится в статье.

Впрочем, месяц назад вступил в силу закон, частично отменивший мораторий на налоговые проверки. При этом насущной потребности в этом не было: налоговые поступления превышают запланированные.

Кроме того, авторы статьи констатируют усиление давления на легальный бизнес из сферы IT, игорного бизнеса, а также цитируют жалобы на налоговую крупных компаний типа Rozetka, monobank и "Новая Почта".