Податкова збільшує кількість перевірок бізнесу попри ріст податкових надходжень

Повідомляється про посилення тиску легальний бізнес

Державна податкова служба збільшує кількість перевірок бізнесу попри ріст податкових надходжень до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю УНІАН.

"У січні — липні нинішнього року, за офіційною інформацією ДПС, план надходжень податку на прибуток підприємств перевиконано на 22,6%. (+13,1 млрд грн), акцизів — на 18,3%. (+9 млрд грн), податку та доходи фізичних осіб на 6,2% (+5,6 млрд грн). Всього до зведеного бюджету за сім місяців поточного року надійшло 661,3 млрд", — йдеться в статті.

Бізнес переважно є свідомим і сплачує податки, приходять до висновку автори статті.

"Він об'єктивно не потребує наглядача з батогом, який стоятиме біля кожної бухгалтерії. Більше того, працювати в умовах війни і воєнних ризиків — складно. Але це аж ніяк не турбує основних натхненників ідеї поновлення перевірок", — йдеться в статті.

Втім, місяць тому набрав чинності закон, який частково скасував мораторій на податкові перевірки. При тому що нагальної потреби у цьому не було: податкові надходження перевищують заплановані.

Крім того, автори статті констатують посилення тиску на легальний бізнес зі сфери IT, грального бізнесу, а також цитують скарги на податкову великих компаній на кшталт Rozetka, monobank та "Нова Пошта".