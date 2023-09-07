Арбуз подешевел на треть: как Украина заместила самый арбузный регион

Какие регионы начали выращивать арбузы после того, как

Арбузы продают почти на треть дешевле прошлогоднего. Большая часть Херсонской области все еще находится под оккупацией. Как Украина заменила самый арбузный регион?

До полномасштабного вторжения в Херсонскую область выращивали 150 000 тонн арбузов. Это 37,5% от общего производства. Не удивительно, что в прошлом году урожая собрали гораздо меньше. "В прошлом году объем производства арбузов уменьшился вдвое до 204,5 тысяч тонн", — объясняет аналитик УКАБ Максим Гопка. Откуда взялись арбузы? Из-за границы. В прошлом году импорт вырос в три раза.

Понятное дело, фермеры сориентировались. И уже в этом году вырастили больше арбузов. "Многие аграрии расширили свои посевные площади на половину, а некоторые – в разы. Это подтверждается динамикой цен. По данным оптового рынка "Шувар", на сегодняшний день оптовая цена варьируется от 14 до 18 грн/кг. Это на 30% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году", – говорит Гопка. Соответственно упавший импорт, в этом сезоне завезли 19 140 тонн. Схожие данные по ценам приводит директор дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин.

Где выращивают арбузы? И всюду. Кое-что выработали даже там, где никогда не выращивали. А больше всего собрано в Полтавской области, 36 700 тонн. Сбор продолжается.

"В этом году выращивание арбузов стало довольно популярным во многих регионах Украины. Даже Ровенщина, климат которой не благоприятен для этой культуры, засадила и вырастила достаточно неплохой урожай, — говорит Пендзин. — Следует учесть, что спрос на продукцию упал из-за миграции 8,2 миллиона потенциальных потребителей за границу, потому чтобы обеспечить потребности украинцев, выращенного количества продукции, достаточно".

Многие арбузы производит Винничина. Андрей Федик, фермер из села Великая Кесница, что в Винницкой области, говорит, что на выращивании бахчевых культур уже "съел зубы", потому что насаживает их уже на протяжении 15 лет. В этом году он решил поставить эксперимент и вырастил 10 разных гибридов.

"В целом Винницкий край имеет благоприятный климат для выращивания бахчевых культур. Благодаря черноземам, которые богаты микро- и макроэлементами, необходимыми для роста арбуза, имеет преимущество над Херсонщиной, где в основном песчаные почвы. Это способствует улучшению качества и вкуса арбузов, поскольку растения могут поглощать больше необходимых элементов", – отмечает Федик.

Он гордится эффективностью. Говорит, что получил 50-60 тонн с гектара. "Арбуз — специфическая культура, и необходимо иметь умение, чтобы не ошибиться и достичь высокого урожая. Некоторые фермеры решили попробовать свои силы, однако часто сталкиваются с проблемами из-за поверхностных знаний и неправильного использования технологий. Многие проблемы возникают из-за неумения побороть сорняки или недостаточный полив" в период засухи", – объясняет Федик свой успех.

Продать арбузы – не проблема. Федик говорит, что супермаркеты с готовностью берут продукцию, если фермер может предложить большие объемы. Пендзин отмечает, что сейчас импортные арбузы в супермаркетах найти уже сложно. Украинская продукция успешно вытеснила ее с отечественного рынка.