Кавун подешевшав на третину: як Україна замістила найкавунніший регіон

Які регіони почали вирощувати кавуни після того, як ворог захопив частину Херсонщини

Кавуни продають майже на третину дешевше ніж минулого року. Велика частина Херсонської області все ще під окупацією. Як Україна замінила найкавунніший регіон?

До повномасштабного вторгнення Херсонська область вирощували 150 000 тон кавунів. Це 37,5% загального виробництва. Не диво, що в минулому році врожаю зібрали набагато менше. "В минулому році обсяг виробництва кавунів зменшився вдвічі до 204 500 тонн", – пояснює аналітик УКАБ Максим Гопка. Звідки взялись кавуни? Із-за кордону. В минулому році імпорт зріс в три рази.

Звісно що фермери зорієнтувались. І вже цього року виростили більше кавунів. "Чимало аграріїв розширили свої посівні площі на половину, а дехто – в рази. Це підтверджується динамікою цін. За даними оптового ринку "Шувар", на сьогоднішній день гуртова ціна варіююється від 14 до 18 грн/кг. Це на 30% менше, ніж в аналогічний період минулого року", – каже Гопка. Відповідно впав імпорт, в цьому сезоні завезли 19 140 тон. Схожі дані по цінах наводить директор дискусійного економічного клубу Олег Пендзин.

Де вирощують кавуни? Та скрізь. Дещо виробили навіть там, де ніколи не вирощували. А найбільше зібрано в Полтавський області, 36 700 тонн. Збір ще триває.

"Цьогоріч вирощування кавунів стало досить популярним в багатьох регіонах України. Навіть Рівненщина, клімат якої не сприятливий для цієї культури, засадила та виростила досить непоганий врожай, — говорить Пендзин. — Слід врахувати, що попит на продукцію упав через міграцію 8,2 мільйонів потенційних споживачів за кордон, тому щоб забезпечити потреби українців, вирощеної кількості продукції, достатньо".

Чимало кавунів виробляє Віннічина. Андрій Федик, фермер з села Велика Кісниця, що на Вінниччині, говорить, що на вирощуванні баштанних культур уже "зʼїв зуби", бо насаджує їх уже впродовж 15 років. В цьому році він вирішив поставити експеримент і виростив 10 різних гібридів.

"Загалом Вінницький край має сприятливий клімат для вирощування баштанних культур. Завдяки чорноземам, які багаті на мікро- та макроелементи, що необхідні для росту кавуна, має перевагу над Херсонщиною, де здебільшого піщані грунти. Це сприяє покращенню якості та смаку кавунів, оскільки рослини можуть поглинати більше необхідних елементів", – зазначає Федик.

Він пишається ефективністю. Каже, що отримав 50-60 тонн з гектара. "Кавун — специфічна культура, і необхідно мати вміння, щоб не помилитися і досягти високого врожаю. Деякі фермери вирішили спробувати свої сили, проте часто стикаються з проблемами через поверхові знання і неправильне використання технологій. Чимало проблем виникає через невміння побороти бурʼяни, або недостатній полив в період засухи", – пояснює Федик свій успіх.

Продати кавуни — не проблема. Федик каже, що супермаркети охоче беруть продукцію, якщо фермер може запропонувати великі обсяги. Пендзин відзначає, що наразі імпортні кавуни у супермаркетах знайти вже важко. Українська продукція успішно витіснила їх із вітчизняного ринку.