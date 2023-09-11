Бизнес на грани: заместитель председателя ОП Шурма филигранно играет с уплатой налогов

Украинский бюджет может недополучать миллионы гривен налогов из-за отдельных манипуляций бизнесменов

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма может быть причастен к неприятному скандалу, связанному с уплатой налогов. Точнее с оптимизацией их уплаты. При этом в одном из недавних интервью именно он упрекал многих украинских предпринимателей в работе на "грани правового поля".

Детальнее о "фокусах" с частичным обманом правил налогового законодательства рассказывают журналисты ZN.UA в свежем расследовании "Венчурная матрешка Шурмы на миллиарды".

Прежде всего, следует понять, что семья Шурмы – это семейный подряд бизнесменов. У брата Ростислава Олега Шурмы числятся в собственности две фирмы — ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья". При этом обе уже попадали в поле зрения журналистов — из "Бигус.Инфо", заинтересовавшихся так называемыми "солнечными" деньгами.

Основатель "КД Энерджи 2" — кипрская компания KD 2 Energy holding limited, которой владеют Олег Шурма (50%) и оффшоры Adelis Inc (Сейшелы) и Dolpinta Holding limited (Кипр). У "Восстановительной Энергии Запорожья" владелец другой — ООО "Экопауэр Инвест", что на 76% принадлежит ЗНИКИФ "Гелиос" (венчурный фонд), а на 23% — Zambelica Limited из Кипра.

Упомянутая "Гелиос" является одним из важнейших активов для бизнесменов семейства Шурмы — с уставным капиталом в 435 млн грн. Кстати, этот фонд в 2019-2021 году возглавлял именно Ростислав Шурма. Однако после назначения в ОП должность директора заняла жена его брата Олега — Ксения Шурма.

Следим за руками дальше, ведь "Гелиос" — не финальная точка. В учредителях фонда отмечается ООО "Соньер инвест" с уставным капиталом в 150 тыс. грн. Бенефециарами указаны Светлана Стоян (поставщик книг в Донецкой области) и Ольга Кузина (ФЛП из Запорожья, которая должна заниматься кафе и мобильными столовыми — согласно указанному коду экономической деятельности). Однако наиболее интересно здесь именно ООО со своим уставным капиталом, которое вряд ли смог бы профинансировать венчурный фонд с миллионными бюджетами. Кто же ссудил эти средства, пока неизвестно — все прикрыто коммерческой тайной.

В чем смысл таких "пирамид"? Как пишут коллеги из "Зеркала недели", венчурные фонды очень удобны для оптимизации уплаты налогов.

"Да, по действующему Налоговому кодексу, все институты совместного инвестирования (венчурный фонд, как "Гелиос", — один из них) освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов. А еще они могут ссужать средства своим же компаниям и тем самым уменьшать налог на прибыль у дочерних предприятий . В общем, перенесение денег, а значит, и налогового обязательства на предприятия со льготным налогообложением — оптимизаторская классика, но любой налоговик подтвердит: это схема на грани, а часто и за ней", — отмечают авторы расследования.

На фоне "Гелиоса" и "Соньеры инвест" это достаточно ясно видно. Только в 2022 году определенная прибыльной компания "Соньера" задекларировала 328 млн грн до налогообложения. При этом "в финансовой отчетности по налогу на прибыль указаны только нули и прочерки вместо десятков миллионов гривен", отмечают журналисты.

"Гелиос" тоже отличился в неуплате налогов. Будучи совладельцем 26 юрлиц в Украине и двух венгерских, фонд получил немало доходов, чтобы аккумулировать активы на 1,4 млрд грн (на конец 2022 года). Часть денег была инвестирована в собственность компаний, но большинство из них заимствовано им же, причем под процент. Такая нехитрая схема позволила всей группе компаний не платить сотни миллионов гривен налогов на прибыль.

"Об этом может свидетельствовать финансовая отчетность одной из 26 фирм , где "Гелиос" в совладельцах, — ООО "Мастер финанс", которое предоставляет финуслуги", — пишет "Зеркало недели". — За 2022 год доход фирмы составил 85 млн. грн. Но налог на прибыль был равен лишь 181 тыс. грн, поскольку финансовые расходы составили более 74 млн грн. То есть "Мастер финанс" заплатило кому-то, у кого одалживало деньги, 74 млн грн за обслуживание этого займа. А если бы этой лазейки не было и кредитор не ссудил денег "Мастер финанса", а внес их в уставный капитал, то эти 74 млн стали бы прибылью фирмы, и налог в размере 18% от прибыли вырос бы с жалких 181 тыс. грн до около 13 млн".

Следует отметить, что журналисты выяснили — "Гелиос" — не единственный венчурный фонд в собственности семьи Шурмов. У Олега их еще по меньшей мере два — "Простор" и "Квантум", причем с уставным капиталом более 100 млн грн.

"Сумы, инвестированные в фонды, как и сверхприбыли, трудно объяснить и бизнес-жилкой Олега, и зарплатой Ростислава Шурмы в группе Ахметова (да, мы поинтересовались у инсайдеров), где он работал до работы на Ермака. Суммы недоплаченных государству, да еще и во время войны, налогов не подходят государственнику из офиса в белом пальто, но и первые и вторые суммы можно объяснить влиянием этого уважаемого государственника. А теперь, как бы, — и в "Энергоатоме", и в "Объединенной горно-химической компании", и в "Энергетической компании Украины", и в "Укрнафте", и в "Лесах Украины", и в АвтоКрАЗе, и в "Запорожтрансформаторе", и в "Запорожьеоблэнерго", и в "Николаевоблэнерго", а еще в "Украинских распределительных сетях" и в "Операторе ГТС Украины", — резюмируют журналисты-расследователи.