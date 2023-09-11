Бізнес на грані: заступник голови ОП Шурма філігранно грається зі сплатою податків

Український бюджет може недоотримувати мільйони гривень податків через окремі маніпуляції бізнесменів

Заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма може бути дотичним до неприємного скандалу, пов'язаного зі сплатою податків. Точніше — із оптимізацією їх сплати. При цьому в одному із нещодавніх інтерв'ю саме він дорікав багатьом українським підприємцям щодо роботи на "грані правового поля".

Детальніше про "фокуси" із частковим обманом правил податкового законодавства розповідають журналісти ZN.UA у свіжому розслідуванні "Венчурійна мотрійка Шурми на мільярди".

Перш за все, слід зрозуміти, що родина Шурмів — це сімейний підряд бізнесменів. У брата Ростислава Олега Шурми значаться у співвласності дві фірми — ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя". При цьому обидві уже потрапляли до поля зору журналістів — із "Бігус.Інфо", котрі зацікавилися так званими "сонячними" грошима.

Засновник "КД Енерджі 2" — кіпрська компанія KD 2 Energy holding limited, якою володіють Олег Шурма (50%) та офшори Adelis Inc (Сейшели) i Dolpinta Holding limited (Кіпр). У "Відновлювальної Енергії Запоріжжя" власник інший — ТОВ "Екопауер Інвест", що на 76% належить ЗНВКІФ "Геліос" (венчурний фонд), а на 23% — Zambelica Limited із Кіпру.

Згадана "Геліос" є одним із найважливіших активів для бізнесменів Шурмів — зі статутним капіталом у 435 млн грн. До речі, цей фонд у 2019-2021 році очолював саме Ростислав Шурма. Однак після призначення у ОП посаду директора обійняла дружина його брата Олега — Ксенія Шурма.

Слідкуємо за руками далі, адже "Геліос" — не фінальна точка. У засновниках фонду зазначається ТОВ "Соньєра інвест" зі статутним капіталом у 150 тис. грн. Бенефеціарами зазначені Світлана Стоян (постачальниця книжок на Донеччині) та Ольга Кузіна (ФОП із Запоріжжя, котра мала б займатися кафе та мобільними їдальнями — згідно зазначеного коду економічної діяльності). Однак найбільш цікавим тут є саме ТОВ зі своїм статутним капіталом, котре навряд чи змогло б профінансувати венчурний фонд із мільйонними бюджетами. Хто ж позичив ці кошти, наразі невідомо — все прикрито комерційною таємницею.

У чому сенс таких "пірамід"? Як пишуть колеги із "Дзеркала тижня", венчурні фонди є дуже зручними для оптимізації щодо сплати податків.

"Так, за чинним Податковим кодексом, усі інститути спільного інвестування (венчурний фонд, як "Геліос", — один із них) звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств. Загалом перенесення грошей, а отже, і податкового зобов’язання на підприємства із пільговим оподаткуванням — оптимізаторська класика, але будь-який податківець підтвердить: це схема на грані, а часто і за нею", — пишуть автори розслідування.

На фоні "Геліосу" та "Соньєри інвест" це досить чітко видно. Лише у 2022 році визначена як прибуткова компанія, "Соньєра" задекларувала 328 млн грн до оподаткування. При цьому "у фінансовій звітності щодо податку на прибуток вказано лише нулі та прочерки замість десятків мільйонів гривен", зазначають журналісти.

"Геліос" теж відзначився у несплаті податків. Будучи співвласником 26 юросіб в Україні та двох угорських, фонд отримав чимало прибутків, аби отримати активів на 1,4 млрд грн (на кінець 2022 року). Частину грошей було інвестовано у власність компаній, але більшість із них — позичено їм же, причому під відсоток. Така нехитра схема дозволила усій групі компаній не сплачувати сотні мільйонів гривень податків не прибуток.

"Про це може свідчити фінансова звітність однієї із 26 фірм, де "Геліос" у співвласниках, — ТОВ "Майстер фінанс", що надає фінпослуги, — пише "Дзеркало тижня. — За 2022 рік дохід фірми становив 85 млн грн. Але податок на прибуток дорівнював лише 181 тис. грн, оскільки фінансові витрати становили понад 74 млн грн. Тобто "Майстер фінанс" заплатило комусь, у кого позичало гроші, аж 74 млн грн за обслуговування цієї позики. А якби цієї лазівки не було і кредитор не позичив "Майстер фінансу" грошей, а вніс їх у статутний капітал, то ці 74 млн стали б прибутком фірми, і податок у розмірі 18% від прибутку виріс би із жалюгідних 181 тис. грн до близько 13 млн".

Слід зазначити, що журналісти з'ясували — "Геліос" є не єдиним венчурним фондом у власності родини Шурмів. У Олега їх ще щонайменше два — "Простір" та "Квантум", причому зі статутним капіталом у понад 100 млн грн.

"Суми, інвестовані у фонди, як і надприбутки, важко пояснити і бізнес-жилкою Олега, і зарплатою Ростислава Шурми у групі Ахметова (так, ми поцікавилися в інсайдерів), де він працював до роботи на Єрмака. Суми недоплачених державі, та ще й під час війни, податків не пасують державнику з офісу у білому пальті. Втім, і перші, і другі суми можна пояснити впливом цього шанованого державника. До того як Ростислав Шурма опинився в офісі президента, про його виняткові організаторські здібності могли розказати лише на "Запоріжсталі". А тепер, ач як, — і в "Енергоатомі", і в "Об’єднаній гірничо-хімічній компанії", і в "Енергетичній компанії України", і в "Укрнафті", і в "Лісах України", і в АвтоКрАЗі, і в "Запоріжтрансформаторі", і в "Запоріжжяобленерго", і у "Миколаївобленерго", а ще в "Українських розподільних мережах" та в "Операторі ГТС України", — резюмують журналісти-розслідувачі.