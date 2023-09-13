Украина вошла в Триморье: чем важен статус ассоциированного участника инициативы Трех морей

Саммит государств инициативы Трех морей (3SI) предоставил Украине статус ассоциированного участника. Что получила наша страна? Доступ ко всем инструментам, наработанным в рамках инициативы. И, что немаловажно, к деньгам специально созданного 3SI фонда. Бизнес Телеграф выяснил детали.

Саммит прошел 6-7 сентября в Бухаресте. Правительство отправило туда первого вице-премьера — министра экономики Юлию Свириденко. "Партнеры призвали нас приобщиться к перестройке архитектуры региона, требующей времени из-за российской агрессии", — цитирует чиновницу пресс-служба Кабмина. Что и случилось.

"Инициатива Трех морей родилась из общего интереса к развитию транспортных, энергетических и цифровых инфраструктурных связей на оси Север-Юг ЕС", — пишет организация на собственном сайте.

Одиннадцать из двенадцати стран, которые с самого начала присоединились к проекту, входили в зону советского влияния. К инициативе присоединились Австрия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия и Венгрия. Конечно, энергетическая и транспортная инфраструктура бывших социалистических стран отличается от Западной Европы.

В странах Триморья связи по оси Восток-Запад развиты лучше, чем по оси Юг-Север. "Этот разрыв в развитии инфраструктуры стал проблемой как для собственно стран 3SI, так и для всей Европы", — объясняет редактор Индекса экономической свободы Энтони Ким. Конечно, эта проблема стала вопиющей после того, как ЕС активизировал работу над энергетической независимостью. Ким считает важнейшим фактором энергетической зависимости Европы от России доминирование трубопроводов Восток-Запад и ограниченность альтернатив.

Свириденко говорит, что полномасштабное вторжение в Украину заставило страны-участницы 3SI задуматься о модернизации инфраструктуры для отказа от российской зависимости.

Над преодолением этих проблем и развитием связей Северо-Юг страны 3SI работают уже не первый год. Несколько проектов в этом направлении было утверждено еще в 2018 году на третьем саммите инициативы. К лету 2022 года количество проектов межсетевого соединения в рамках инициативы возросло до 91. Их общая инвестиционная емкость – почти 170 млрд евро. Проекты разные. Есть небольшие региональные. А есть огромные, в прямом смысле континентального масштаба.

К примеру, проект Via Carpatia. Это автомагистраль, пересекающая всю Европу от Клайпеды на Севере до Салоник на Юге. Строительство по территории 7 стран планируется завершить к концу 2025 года. Или проект Балто-Адриатический коридор TEN-T. Это железнодорожная ветка от Гданьска на Балтийском море до Болонья на Адриатическом. Железная дорога должна соединить индустриализированные регионы и города. Такие как Варшава, Верхнесельский угольный бассейн, Вена и другие.

В энергетической сфере большой проект – HUSIIT. Строительство газопровода между Италией, Словенией и Венгрией позволит разрушить многолетнюю монополию российских газовщиков. Он обеспечит альтернативные поставки газа из Черноморского и Средиземноморского регионов.

Украина – важная часть многих проектов 3SI. К примеру, для выхода автотранспорта из Украины на магистраль Via Carpatia в Венгрии планируется строительство моста через Тису.

Вторжение врага в Украину только подтвердило стратегию. И 3SI начала "продвигать расширение вместе со странами, заинтересовавшимися инициативой". Результат – к 3SI присоединилась Греция, Украина и Молдова получили статус ассоциированных участников. Важно, что лидеры инициативных стран планируют способствовать сближению Украины с ЕС и привлекать нашу страну к инфраструктурным проектам. Это не пустые слова.

Еврокомиссия уже скорректировала проект строительства четырех коридоров сети TEN-T. Они продлены на территорию Украины через Львов, Киев, Черновцы и порты Мариуполя и Одессы. "Эти коридоры станут ключевыми приоритетами в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины после окончания войны", — заявила еврокомиссар по транспорту Адина Велян. А вот русские и белорусские маршруты из сети TEN-T исключили.

Насколько реальны эти проекты? Страны-участники инициативы с 2019 года создали специальный инвестиционный фонд 3SIIF. Эта коммерческая организация финансирует проекты в рамках инициативы. И ассоциированное участие может дать Украине доступ к этим деньгам. Конечно, реальные инвестиции пойдут в страну после победы. Но 3SI двигается, и фонд вполне может профинансировать хотя бы строительство моста через Тису.