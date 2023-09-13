Україна увійшла до Тримор’я: чим важливий статус асоційованого учасника ініціативи Трьох морів

Саміт держав ініціативи Трьох морів (3SI) надав Україні статус асоційованного учасника. Що отримала наша країна? Доступ до всіх інструментів, що наработані в рамках ініціативи. І, що важливо, до грошей спеціально створеного 3SI фонду. Бізнес-Телеграф з’ясував деталі.

Саміт пройшов 6-7 вересня в Бухаресті. Уряд відправив туди першого віце-премьєра — міністра економіки Юлію Свириденко. "Партнери закликали нас долучитися до перебудови архітектури регіону, яка є вимогою часу через російську агресію", — цитує чиновницю прес-служба Кабміну. Що і сталось.

"Ініціатива Трьох морів народилась із загального інтересу до розвитку транспортних, енергетичних та цифрових інфраструктурних зв’язків на вісі Північ-Південь ЄС", — так пише організація на власному сайті.

Одинадцять з дванадцяти країн, що від початку приєднались до проєкту, входили до зони радянського впливу. До ініціативи приєднались Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Словенія, Словаччина, Польща, Румунія, Хорватія, Чехія та Угорщина. Звісно що енергетична та транспортна інфраструктура колишніх соціалістичних країн відрізняється від Західної Європи.

В країнах Тримор’я зв’язки по вісі Схід-Захид розвинуті краще ніж по вісі Південь-Північ. "Цей розрив в розвитку інфраструктури став проблемою як для власне країн 3SI, так і для усієї Європи", — пояснює редактор Індексу економічної свободи Ентоні Кім. Звісно що ця проблема стала кричущою після того, як ЄС активізував роботу над енергетичною незалежністю. Кім вважає найважливішим фактором енергетичної залежності Європи від Росії домінування трубопроводів Схід-Захід та обмеженість альтернатив.

Свириденко каже, що повномасштабне вторгнення в Україну змусило країни-учасниці 3SI задуматись про модернизацію інфраструктури для відмови від російської залежності.

Над подоланням цих проблем і розвитком зв’язків Північ-Південь країни 3SI працюють вже не перший рік. Кілька проєктів в цьому напрямку було затверджено ще в 2018 році на третьому саміті ініціативи. До літа 2022 року кількість проєктів міжмережевого з’єднання в рамках ініціативи зросло до 91. Їх загальна інвестиційна ємність — майже 170 млрд євро. Проєкти різні. Є невеличкі регіональні. А є величезні, в буквальному сенсі континентального масштабу.

Наприклад, проєкт Via Carpatia. Це автомагістраль, що перетинає всю Європу від Клайпеди на Півночі до Салонік на Півдні. Будівництво по території 7 країн планують завершити до кінця 2025 року. Або проєкт Балто-Адриатичний коридор TEN-T. Це залізнична гілка від Гданьска на Балтийському морі до Болоньї на Адриатичному. Залізниця має з’єднати індустріалізовані регіони і міста. Такі як Варшава, Верхньосілезький вугільний басейн, Відень та інші.

В енергетичній сфері великий проєкт — HUSIIT. Будівництво газопроводу між Італією, Словенією та Угорщиною дозволить зруйнувати багаторічну монополію російських газовиків. Адже він забезпечить альтернативні постачання газу із Чорноморського та Середземноморського регіонів.

Україна — важлива частина багатьох проєктів 3SI. Наприклад, для виходу автотранспорту із Україні на магістраль Via Carpatia в Угорщині планується будівництво мосту через Тису.

Вторгнення ворога в Україну лише підтвердило стратегію. І 3SI почала "просувати розширення разом з країнами, що зацікавились ініціативою". Результат — до 3SI приєдналась Греція, Україна і Молдова отримали статус асоційованих учасників. Важливо, що лідери країн ініціативи планують сприяти зближенню України з ЄС та залучати нашу країну до інфраструктурних проєктів. Це не пусті слова.

Єврокомісія вже відкорегувала проєкт будівництва чотирьох коридорів мережі TEN-T. Їх продовжено на територію України через Львів, Київ, Чернівці та порти Маріуполя і Одеси. "Ці коридори стануть ключовими пріоритетами у відновленні транспортної інфраструктури України після закінчення війни", — заявила єврокомисарка по транспорту Адіна Велян. А от російські та білоруські маршрути з мережі TEN-T виключили.

Наскільки реальні ці проєкти? Країни-учасники ініціативи з 2019 року створили спеціальний інвестиційний фонд 3SIIF. Ця комерційна організація фінансує проєкти в рамках ініціативи. І асоційована участь може дати Україні доступ до цих грошей. Звісно що реальні інвестиції підуть в країну після перемоги. Але 3SI рухається, і фонд цілком може профінансувати хоча б будівництво моста через Тису.