В Украине никогда никаких инвестиций в космическую отрасль не было: основатель стартапа MySat о релокации в Страсбург

Почему один из самых известных космических стартапов Украины переносит бизнес во Францию

Пару недель назад основатель стартапа MySat Дмитрий Хмара наделал шум постом в Facebook о релокации производства во французский Страсбург. Понятно, что первая версия — бизнес убегает от войны и наших чиновников. Но это не совсем правда, потому что переезд скорее история успеха. Потому что украинский стартап заинтересовал Международный космический институт, который и пригласил MySat в Страсбугр. Бизнес Телеграф пообщался с Облаком. Получилось интереснейшее интервью.

Что такое MySatKit?

Учебный конструктор предназначен для будущих аэроинженеров.

Мы решили создать аналог настоящего спутника, но достаточно бюджетный, по доступной цене. Его стоимость составляет 4300 грн.

Конструктор имеет корпус в форме куба, изготовленный в соответствии со стандартами спутников. В него встроены точные часы и специальные батарейки для зарядки в космосе. Кроме того, он оснащен электроникой, включая видеокамеру для съемки Земли, а также может определять положение солнца и выполнять некоторые другие функции.

Этот обучающий конструктор работает в экстремальных условиях и обладает аналогичными возможностями, что и настоящий спутник на орбите. Однако он состоит из доступных компонентов и деталей, которые можно приобрести в любом магазине.

Идея заключалась в том, чтобы на бюджетном варианте электроники научить людей принципам работы спутников и показать, что это нетрудно.

Такой формат спутников Стэнфордский университет представил в 2004 году. На его основе мы разработали собственный конструктор, уже успешно прошедший тестирование в стратосфере.

Можно ли вывести MySatKit на орбиту?

Для этого требуется модификация. Необходимо заменить часть деталей, установить аккумуляторы, подходящие для работы в космосе, и установить связь.

Чем ваши технологии заинтересовали международный космический университет?

Наш проект выходит за рамки стандартного набора возможностей и построен на том, что мы применили весь опыт, использованный при запуске аэростатов в стратосферу. Мы предлагаем набор с достаточно широким функционалом, у наших конкурентов он достаточно ограничен. Видеокамера, предусмотренная на нашем спутнике, предоставляет значительные преимущества, поскольку многие конкуренты не могут легко добавить эту функциональность. А сейчас все хотят иметь спутники с камерами, чтобы снимать происходящее на земле и оно у нас есть.

Одним из ключевых моментов является то, что этот проект мы начали в свободном доступе, позволяя людям со всего мира использовать его бесплатно. То есть вы можете зайти на сайт и любую часть проекта скачать и создать эскиз по модели дома самостоятельно. Это привлекло внимание многих людей мира, которые стали приобщаться к проекту.

Например, индийская благотворительная организация Space Port India, занимающаяся продвижением аэрокосмического образования в Индии, спросила у нас разрешения сменить название MySatKit на них. Мы разрешили. И они сделали набор, подстроив его под себя. И это действительно привлекает, что ты можешь изменить алгоритм и другие моменты. И мы не только не закрываем, но поощряем.

Как собственно получили приглашение в Страсбург?

Космическую ветвь нужно инвестировать и развивать, чтоб она совсем не превратилась в музейный экспонат. А у Украины, к сожалению, планы "не космос". В планах послевоенного восстановления космическая отрасль даже не упоминается, хотя она могла бы стать важной составляющей развития государства.

В то же время страны-члены Европейского космического агентства объединили усилия и создали общий фонд для реализации космических проектов. Однако некоторые страны, несмотря на наличие ресурсов, не имеют соответствующих квалифицированных компаний, которые могли бы эффективно использовать эти средства.

Поэтому ЕКА заинтересована в том, чтобы к участию в космических программах присоединилось больше стран. В частности, Греция и Португалия создали благоприятные условия для участия украинских космических компаний в этих проектах. Для этого провели конкурс по отбору украинских стартапов. Всего было отобрано пять проектов, в которые попал и наш. Для дальнейшего движения вперед команде необходимо получить португальские визы, но, к сожалению, процесс затягивается уже более полугода.

В свою очередь, Франция также заинтересовалась нашими проектами, поскольку они обладают инновационным потенциалом. Однако процесс оформления документов там продвигается гораздо быстрее. Получив ответные визы, мы сможем открыть аэрокосмическую компанию во Франции и активно развиваться в новых направлениях.

Космическое агентство страны пообещало нам оказать финансовую поддержку для развития. а местная община Страсбурга предоставила грант. Городу это интересно, поскольку там расположены несколько университетов, где обучают аэрокосмических инженеров. Поскольку Страсбург преследует цель стать аэрокосмическим центром, они заинтересованы в учебном проекте, чтобы распространять знания и помогать людям.

Кто ваш покупатель?

В мае 2021 года мы создали несколько комплектов MySatKit для Днепровского университета, а затем представили их на украинской платформе, получив значительную поддержку.

Спутники покупали ведущие университеты Украины: НАУ, КПИ, ХАИ, Днепровский Университ, Полесский университет в Житомире, а также университеты Львова – Львовская Политехника и Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности. Кроме этого, конструкторы заказывали школы робототехники в разных городах Украины.

Одна из харьковских школ, где создан класс робототехники, приобрела 11 комплектов, несколько штук отправили учебным заведениям в Запорожье, Черкассы и Смела. Школы используют их для обучения программированию. IT-отрасль на сегодняшний день очень перспективная профессия, и благодаря нашим наборам, изучать программирование и понимать принципы работы электроники можно уже с 7 лет.

Всего в Украине продали более 20 комплектов, приблизительная выручка составила 96 000 гривен.

А сколько продали наборы всего?

В общей сложности мы продали 96 наборов, примерно 70% за границу были продажи, часть раздали донорам для обучения.

Какие аналогичные продукты есть за границей?

Подобных проектов несколько в мире, мы условно находимся на 4 месте. Этот проект не массовый и тысяч штук не продается. Но у нас неплохой показатель среди мировых компаний, создающих аналоги спутникам.

В конце 2021 года вы успешно завершили сбор на Kickstarter . 48 доноров внесли около 10 700 долларов. По условиям платформы вы должны отправить им свои продукты. Но через два месяца на нас напал враг. На каком этапе этот проект?

Мы получили предзаказ на 50 наборов MySatKit. Но с началом полномасштабного вторжения приоритеты компании мгновенно изменились, и мы сфокусировали свое внимание на помощи армии.

На сегодняшний день выполнили обязательства лишь на 80%, но до конца года планируем решить все вопросы.

Как вторжение сменило вашу работу?

Приостановили работу. Смогли восстановиться только летом 2022 года.

Уже в 7 утра 24 февраля команда MySat передала первое оборудование для одного из подразделений Дарницкой ТРО, к которому присоединилась часть сотрудников.

Наши технические разработки, ранее предназначенные для стратосферных аэростатов и дронов, стали крайне важны на передовой. Аккумуляторы, подсветки, сенсоры – это все, что помогало Вооруженным силам в борьбе с врагом. Камеры, модули связи также оказались необходимыми на фронте, позволяя получать GPS-данные, высоту и передавать их на базовую станцию. А главное, экономят деньги армии и сохраняют жизнь бойцов.

Деньги, собранные на Kickstarter, тоже пошли на финансирование армии.

В общей сложности мы отдали ВСУ 50 наборов MySatKit, 100 литий-ионных аккумуляторов из своих конструкторов, 3 дрона, 20 радиомодулей, 200 штук комплектующих для переработанных дронов и все, что у нас были.

Какие проекты вы еще воплотили в жизнь?

Чтобы исследовать стратосферу, необходимо было создать такой летательный аппарат, который мог бы достигать целей на высоте 30 км. Чем выше поднимаешься в небо, тем более экстремальные условия. На таких высотах почти нет воздуха, очень низкая температура (–71С), а давление, как на Марсе, составляет 1% от земного. Обычная электроника не выдерживает и разряжается, поэтому нужно было искать альтернативу.

Наша команда создала 6 аппаратов, которые запускали несколько раз в 2019 и 2020 году. Летательный аппарат снаружи выглядит как воздушный шар и поднимается вверх на метеозондах. На большой высоте пуля увеличивается в размерах, затем от внутреннего давления разрывается. А оборудование, расположенное внутри, спускается на парашютах.

Из всех космических технологий MySatKit оказался самым популярным и перспективным.

Получали ли поддержку от государства?

Если в других странах поддержкой космических проектов занимаются космические агентства, в Украине никогда инвестиций в эту отрасль не было, а наоборот — полное игнорирование. Зачем Украине космос, если не хватает проблем на земле?В 2021 году нам удалось получить грант от украинского фонда стартапов. Там было достаточно сложно соревноваться из-за большой конкуренции, однако мы получили поддержку 25 тысяч евро, а затем еще 10 тысяч за акселерационную программу, которая учит как вести бизнес.

К сожалению из-за того, что некоторые проекты не были реализованы в Украине, пришлось вернуть часть инвестиций.

Каково будущее украинского космоса?

Мы не пишем современных космических программ, мы не готовим астронавтов и не собираемся высаживаться на Луну. Очевидно, Госкосмос не в состоянии выполнить эту задачу. Единственным шансом для нас является присоединиться к Европейскому космическому агентству (ЕКА), чтобы выполнять их программы, включая миссии на Юпитер и Луну. Тогда украинские компании смогли участвовать в совместных программах и воспользоваться общим бюджетом ЕКА. Это откроет возможность многим украинским инженерам.

Присоединение к ЕКА требует от нас определенных процедур и согласований, но это стало бы существенным шагом вперед и было бы важным имиджевым сигналом для Украины по поводу ее желания продвигаться в ЕС и НАТО.

Как заинтересовались космосом?

Кажется, тема космоса в детстве интересовала всех: я, будучи подростком, перечитал все известные книги в жанре научной фантастики. Но ограничиваться прочитанным я не собирался, ведь хотелось своими глазами увидеть миры, о которых читал. Первый аэростат на высоту 30 км наша команда вместе со студентами КПИ подняла в 2013 году. Главной целью было изучение атмосферы и стратосферы путем проведения различных экспериментов. Вместе с друзьями мы проводили физические опыты, фиксировали уникальные фотографии и видео, на которых виден безграничный космос, Землю, вращающуюся вокруг своей оси и невероятную красоту голубой и тонкой атмосферы всего 10 километров. Мы отбирали образцы на равных высотах для изучения таких веществ, как пыль и пыльца, которые распространяются в атмосфере и могут быть аллергенами.

Поначалу это было просто хобби, но со временем мы понимали, что за космосом кроется большое будущее. Мы начали совершенствовать свои навыки, разрабатывать новые проекты, участвовать в конкурсах в Украине и за границей.