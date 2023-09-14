Анжела Запорожец: львовяне требовали запустить работу No Taboo

Анжела Запорожец более 17 лет развивает сеть интимных магазинов в стране. Война заставила ее жить на две страны: начать бизнес в Испании и управлять уже существующим в Украине. Когда у ее бутиков во Львове уже в апреле 2022 года выстроились жаждущие секса мужчины, она поняла, что эту нацию не победить. Что заставило так думать бизнес-леди, как она восприняла обвинения в уклонении от уплаты налогов и изменила ли война запросы потребителей, расспрашивал "Бизнес Телеграф".

Анжела, вы развиваете сеть секс-шопов No Taboo еще с 2000-х. Как с тех пор изменился подход к бизнесу? Что в нем откорректировала война?

В начале бизнеса основные чеки нам обеспечивали мужчины, которые покупали БАДы для поддержки эрекции, чтобы в конце тяжелого трудового дня иметь дома с женой хорошие отношения. Это не давало нам того объема выручки, чтобы бизнес выживал. Не хватало на аренду магазинов и зарплату работникам.

Мы начали узнавать, почему мужчины интересуются только этим? Почему другие товары – для семьи, для поддержания отношений между женщиной и мужчиной, которые помогают достичь одновременного оргазма, – не пользуются таким спросом?

Так что я начала говорить с мужчинами, которые заходили в наши магазины. Но чтобы задать правильный вопрос, чтобы человек не возмутился и ответил, нужно было продумать скрипт. Сначала были стычки с клиентами: мужчины не хотели отвечать на вопрос, почему посещают наши магазины, почему уверяют, что у них в сексе все нормально, но не разнообразят свою интимную жизнь.

Как долго вы "приучали" клиентов к неудобным вопросам?

Через год-полтора я наработала этот скрипт. Человек за 5-7 минут беседы начинал говорить о себе правду, не ограничивался фразой "у меня все нормально". Тогда я спрашивала, так ли нормально у его жены? Так я увидела, что люди ничего не знают о современной сексологии. А на тот момент она уже занималась проблемами, как прожить супругам в долгом браке. Мы же хотим жить вместе 20-30 лет, нам выгодно не расставаться, потому что общие дети, финансы. А как тогда поддерживать интимную жизнь на уровне? Может, не на таком активном, как в молодости, когда зашкаливает, но на нормальном. Во всем мире это изучается и влияет на производство полезных товаров, которые дарят женщине оргазмы, когда мужчина почему-то не может их обеспечить. Секс-товары спасают и в ситуациях, когда мужчинам нужен регулярный секс, а женщина не может или не хочет – мешает здоровье или возраст. Это решает проблему измен и разводов.

На самом деле пары хотят жить долго и радостно, мечтают и жаждут нормального секса, здоровой интимной жизни. Но часто не могут справиться с проблемами, которые мешают этому, потому что не имеют нужной информации.

Какова ваша миссия сейчас?

17 лет назад мы начали много разговаривать с людьми с точки зрения сексологии. Это не точка зрения продавца или основателя компании, желающего больше продать. Мы интересовались, что действительно нужно нашим людям. У 20-летних одни проблемы и запросы, у 30-летних – другие, у 40-летних вообще кризис среднего возраста. Им кажется, что они в жизни еще ничего не попробовали. И мы всегда предлагали прожить это со своей любимой половинкой, а не скакать в гречку с условной "Светкой-Танькой" из соседнего подъезда. И это сработало.

Так мы выработали позицию, что продаем товары, которые делают людей счастливее, позволяют им чувствовать себя реализованными в семейной, сексуальной жизни. Чтобы клиенты не употребляли штампов: "Да у меня жена ничем не интересуется, я один такой сексуальный". А ну-ка спросим у нее. Может, она всем интересуется, но не удовлетворена, потому что заботы, дети, работа, лишний вес, с которым нужно бороться, или гормоны. Женщина многое переживает, а вы говорите, что она не интересуется. И это примиряло стороны.

Сейчас в наших секс-шопах мы учим людей говорить друг с другом на интимные темы. И нам бы научить этому родных между собой людей. рождающих вместе. Чтобы пара умела откровенно и искренне говорить о сексе – такова наша миссия.

А когда-то она была: "по оргазму в каждый дом":). Потом мы поняли, что это немного примитивно. Домов, где есть оргазмы, много, однако никто не считает, кто их получает – один или оба. Мы решили, что будем учить людей обсуждать это. В результате люди смогут передать свои знания детям. Это будет очень полезно следующему поколению, нашим потомкам. Когда взрослый может содержательно и спокойно отвечать на горячие вопросы подростков.

Война изменила вашу концепцию?

Она предоставила нам вынужденный опыт работы с клиентами в Европе. В начале войны мы переехали в Испанию. И чтобы там выживать, я открыла два секс-шопа. Вот там и разбился мой стереотип о развитой и сексуально раскрепощенной Европе.

Другие потребители?

В Украине – нет. В Испании люди оказались невежественными в вопросах сексуальной культуры. И молодежи, и тем, кому за 40, ее не хватает. Благодаря 17-летней работе моих секс-шопов, которых много по Украине, благодаря работе блогеров, которые эти темы поднимают, украинцы достаточно образованны в сексе. Мужчины больше интересуются женщинами, их удовольствием.

А в Испании такого совсем нет! Здесь в наших секс-шопах не работает скрипт продаж. Даже 10-15 минут разговора не получается, потому что все куда-то спешат. Люди не научены говорить об этом. Персонал не хочет общаться с клиентами: им бы отсидеть смену и ничего не делать. Украинские же продавцы, имеющие вдвое меньшую зарплату, чем в Европе, работают в 10 раз лучше! На энтузиазме, с улыбкой! Мы им сказали: вы сексологи, вы психологи, вы людям помогаете – и они действительно помогают. А здесь иначе.

Чем вы объясняете разницу?

Здесь люди друг другу не интересны. Та же ситуация в парах. У них больше разговоров о том, какие они классные в сексе. А как до дела, то парни не покупают девушкам даже обычные подарки, не то что для секса. И это касается разных стран. В Испанию из Европы приезжают немцы, французы. Нам внушали, что французы – такие любовники! Ерунда: потребности европейцев очень примитивны. Так что лучшие чеки в Испании – от украинцев, потому что они обучены, хотят разнообразия для себя и партнера. А я рада, что отчасти это благодаря моей работе в Украине. В спорах об украинской нации я поставила большую жирную точку: мы лучшие!

Что может сказать Анжела Запорожец о No Taboo в Испании: в условном Мадриде технически легче начинать бизнес, чем в Киеве?

В сто раз тяжелее. Не только потому, что мы рано начали открываться, уже в апреле после начала войны. Это было рано и для моей психики, и для психики испанцев. Они были очень встревожены, удивлены. Почему мы открываем секс-шоп, а не идем работать в Красный Крест? Зачем нам это нужно, когда в стране война? Поэтому не хотели регистрировать бизнес. Считали, что мы будем банкротами. Мол, в Украине все плохо, здесь будет то же самое, если не сложится бизнес. Партнеры уговаривали нас не начинать здесь бизнес, будто в Украине все случайно сложилось. И не рыпайтесь в Европу, никому ваш сервис не нужен: здесь люди знают, что им нужно: взяли товар и вышли. И только через 4 месяца они признали, что были неправы. Работой наших магазинов в Испании довольны покупатели, партнеры и менеджеры, предлагающие свои товары на продажу.

То, что мы открылись в Испании, было очень полезным и нам, и испанцам. Они с большим интересом наблюдали за нами — что мы не сидим, а работаем, как мы работаем, как мы ведем себя. К нам приходили пообщаться и журналисты, и полицейские, и даже конкуренты, на чью территорию мы пришли. Я рада, что мы достойно представляем украинцев как трудолюбивых, образованных и искренних людей.

И не только Испания знает No Taboo — вся Европа знает, что происходило с No Taboo с первых дней войны, все наблюдают, как наш бизнес "выживает" в такое время, что мы делаем, чтобы удержаться. Многие европейские и американские компании помогли нам удержаться, и наша задача — работать, отдавать долги, оправдать кредит доверия.

Открывать бизнес было недешево?

Было очень тяжело, несмотря на тему войны и украинцев. Больше нужно было денег заплатить, чтобы заключить договор аренды. Требовали внести плату за аренду за полгода. Кое-кого из знакомых просили внести аванс за 8 месяцев или 12. И так все тянулось, ужас. Каждое решение, разрешение предоставляли полгода-год. Даже когда мы получали налоговый номер, мне сказали ждать, пока он придет, от месяца до шести. Аренда уже "капает", а работать не могли без этого номера. У бюрократической Европы есть свои плюсы, но за скорость оформления бизнеса – большие минусы.

Вернемся в Украину. Расскажите, как сеть интим-бутиков No Taboo ощутила войну? Что вы потеряли?

У нас было много круглосуточных магазинов. И в пять утра звонили по телефону продавцы: "Анжела Александровна, бомбят, что делать?!" Я отвечала: закрывайте магазин и бегите. А куда — не могла сказать им.

Мы не работали, потому что все уехали из Киева. Мы просто были на связи и платили сотрудникам деньги. Мы уже не считали, сколько человек заработал, давали, сколько могли примерно. И они благодарили, что есть хоть на бензин, чтобы уехать.

А потом сгорел наш офис и склад в Киеве. Это было 3 марта. Просто ужас. Никто не думал, что мы уже будем работать. Никто не хотел. И персонала не было, и людей в Киеве. А если и были, то занимались своими делами.

Когда возобновили работу?

Первым подал голос Львов. В апреле наши сотрудники во Львове спросили, почему мы не работаем? Рестораны ведь переполнены, люди гуляют, отдыхают. Это был для меня первый сюр. Я говорила: "Да нельзя! Ну какие секс-шопы, когда война? Кому они нужны?" А мне ответили: "Вы не понимаете. Ребята стоят в очередях под нашими магазинами и просят мастурбаторов, потому что женщины уехали". Это было начало апреля. А уже в конце месяца у нас не осталось ни одного мастурбатора. Мы не были готовы к этому, ведь товары еще полгода не шли в Украину. Никто не знал, что будет с таможенным складом. Сгорит, не сгорит.

Как решали вопросы доставки товара, отключения света?

Действительно, очень напрягали проблемы логистики, отключений. Как и у всех бизнесов в Украине. Мы покупаем качественные товары в Европе и Китае. Но с началом полномасштабного вторжения европейские поставщики со страхом смотрели на поставки в Украину. Просили 100% предоплаты за товар, неохотно его нам продавали. Но мы выстояли. Зажигали свечи в магазинах и торговали. Я ездила по всей Европе, просила товар с отсрочкой платежа, чтобы мы рассчитывались с партнерами после продажи их продукции. Если бы нам не пошли навстречу, то от нашей сети магазинов не осталось бы и 40%.

Сложно было магазинам в Харькове, Краматорске, Запорожье, Чернигове. Краматорск до сих пор не работает.

Все магазины уже возобновили работу?

Проблемными были несколько первых месяцев войны. Сейчас сеть интим-бутиков No Taboo возобновила работу и почти все магазины работают.

Итак, вы полностью возобновили бизнес в Украине.

Да. Один магазин только не выжил.

Сколько магазинов у вас?

Если с франшизой сосчитать, то 45. Некоторые релоцированы. В Киеве МАФы убирают, так мы ищем локации для переезда.

Куда релоцировали бизнес?

Летом прошлого года было очень тяжело, поэтому пришлось вывозить все из Киева во Львов. Серверная сгорела, данные были потеряны, и мы до конца лета пытались все подсчитать. Не успели. Нам вернули оплату аренды. А чтобы платить и не нарушать контракты, мы должны перевезти товары снова в Киев. Снова переезды, снова ревизии, расширяли штат ревизоров, чтобы поскорее все сделать.

Какие проблемы сложнее всего было преодолевать?

Очень большие проблемы были с продавцами, которые вынужденно шли на работу и морально были не готовы работать. Мы ведь дарим счастье и радость, а у продавщицы мокрые глаза от войны. У каждого человека тогда были проблемы, и мы, как руководители компании, часами, днями, неделями сидели на телефонах и работали психологами для своей команды. Объясняли, что все понимаем, но за что ты купишь своей семье лекарства, если не будешь зарабатывать? На что будешь жить? Конечно, часть штата обновилась и возникла необходимость учить их с нуля. Однако они открытые, мотивированные и желают покупателям "приятных оргазмов". Людям это важно и приятно.

Количество посетителей сильно упало?

Пытаемся решить проблему низкого трафика. Сейчас количество покупателей снизилось втрое, нежели было до вторжения, потому что и уровень жизни упал, и другие потребности у людей вышли на первый план.

А кто сейчас ваш клиент?

Нас спасают военные, которые хотят. Они с таким аппетитом с фронта возвращаются – нам бы такой в тылу. Есть спрос у мужчин, которые остались сами, а их жены уехали. Чтобы не разводиться, они стали внимательнее к себе, заходят к нам.

А что именно пользуется спросом? Как изменился ассортимент товара? Что заказывают?

Игрушки – это номер один, и дамские, и мужские. Это большая группа товаров, они разные. Женские вибраторы тоже очень популярны. Можно сказать, что запрос на них почти сравнялся с мужскими мастурбаторами. Разница лишь в том, что раньше мужчины покупали женщинам. Это мы приучили. 17 лет назад мужчины и не думали покупать такое, а сейчас их не остановить.

Так у No Taboo основной клиент – это женщина или мужчина?

Сложно сейчас сказать, но приближаемся к тому, что 40-45% наших потребителей – это женщины. Нам нужно было 7 лет говорить с женщинами, побуждать их обращать на себя внимание, объяснять, что секс – это прекрасно, почему бы не купить для него что-нибудь интересное? Мы буквально "затягивали" в наши магазины, показывали товары, рассказывали зачем тот или иной секс-девайс.

Перейдем к теме No Taboo налоги. В июле глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обвинил компанию в сокрытии от налогообложения выручки в 230 тысяч долларов ежемесячно. Откуда взялась эта цифра?

На самом деле мы не понимаем, как налоговики "сложили" эту цифру. Тем более, из чего вообще сделали такой вывод. Все сотрудники, а это 150 человек, у нас официально оформлены, и мы регулярно платим налоги.

Я думаю, что инспекторы налоговой составили акты, что у No Taboo ничего нет и продавцы официально не оформлены, потому что мы не предоставляли никаких документов. Другими словами – препятствовали проверке. Мы сами в этом виноваты. Может, на основании этих актов и возникла такая сумма, а уже после проводилась более глубокая проверка.

Но я благодарна Данилу Гетманцеву за внимание к этой ситуации, за огласку, потому что после этого проверка вошла в нормальное русло.

Чем, наконец, завершился этот кейс для вас?

Мы успешно прошли проверку, были назначены незначительные штрафы от 340 до 1000 гривен за отсутствие РРО (регистраторов расчетных операций. – Авт.) с требованием установить их до октября этого года. Здесь все справедливо. Пока мы восстанавливали свою базу данных, мы не заметили, что мораторий на проверки закончился. Оказалось, что купленный год назад "Кашалот" нуждается в новой лицензии, а у нас еще многое по базе не дописано, не доработано. Зато после прихода налоговой все работали и днем и ночью, все процессы, как оказалось, можно ускорить.

В целом проверка была полезна, иначе мы бы до октября не успели. Выводы для себя о том, что налоговой уже не нужно бояться, а нужно с ней сотрудничать, сделаны. РРО устанавливать нужно всем. Уголки потребителя должны быть в порядке. Так что штрафы уплачены, и мы ждем повторной проверки.

Можете назвать доход компании и размер уплаченных налогов?

В нашем бизнесе очень легко вычислить доход по уплаченным налогам. Я бы не хотела этого делать из соображений конкуренции. Но обращение нашей компании видно в платежной системе банка как на ладони. Не надо ничего придумывать.

Могу сказать, что в августе от No Taboo перечислено в бюджет страны более 700 тыс. гривен только за работников. То есть за год компания не только предоставит рабочие места, но и заплатит за эти места 7 800 000 гривен.

У вас есть опыт работы с налоговой в Европе? Как она работает?

Да опыт есть. Налоговая в Европе, как и в мире, всегда интересуется, не платит ли кто-то меньше, чем она считает. Но помимо того, чтобы поднимать налоги, она тоже видит и позволяет уменьшать налоговую нагрузку. Эти моменты решаются либо в работе, либо в судах, но такой "диалог" между бизнесом и налоговой считается нормальной практикой и никто не стрессует.

В Украине, когда у каждого будет РРО, государство тоже будет видеть и обороты бизнеса, и маржинальность, будут меняться денежные лимиты, и, я уверена, будет так же, как и в Европе.

В Испании платите больше налогов?

Да, больше. Во-первых, здесь все дороже, зарплаты выше. А во-вторых много платежей, которых в Украине нет.

Анжела, у вас действовал благотворительный проект – No Taboo. Он бесплатно предоставлял определенные товары инвалидам 1-й группы и со скидкой 50% – для 2-й. Тогда вы помогали этим категориям наладить сексуальную жизнь. Есть ли такая поддержка для военных, вернувшихся с фронта с инвалидностью?

Да, проект действовал с 2006-го по 2015 год. Мы возобновили его работу в 2023 году. Переписываемся с военными, консультируем тех, кому психологически сложно обратиться напрямую, признать проблему.

С какими проблемами обращаются к вам военные?

Типичное – эрекция есть, когда не нужно, а когда нужно – отсутствует. Дайте БАД. Присылаем – не работает. Отправляем медицинский препарат – нет эффекта. Тогда ясно, что это больше стрессовое состояние виновато и нужен хороший сексолог. Рекомендуем. Но в половине случаев – это медицинские причины, нужно обращаться к врачам, проктологу, андрологу. Бывает, пишут, потом теряются, снова пишут. Ждем. Это долгая работа. Человеку нужно почувствовать, что он не один, что кто-то реагирует. Есть случаи, когда военный не может самостоятельно передвигаться и не хочет напрягать окружающих людей. Он сидит дома, не может самостоятельно решить свои проблемы, стесняется покупок. Перебрасывает деньги онлайн и не хочет, чтобы было известно его имя. Есть много причин, почему им комфортно написать именно письмо. Частый запрос – как удовлетворить жену, если я сейчас не могу. Потом часто оказывается, что может, но надо было с нами посоветоваться. Для меня очень важно, что наши защитники, несмотря на то, что пострадали, беспокоятся о своих любимых и, что очень важно, хотят жить не хуже, чем до ранения. Мы будем все для них делать!

Вы возобновили работу этого фонда именно потому, что есть потребность таких граждан в поддержке?

Я уверена, что потребность есть. Даже если они будут молчать. Я знаю, сколько проблем у здоровых, молодых, и они не знают, как это решить. Тем более, если пострадало здоровье или нервная система. Они могут молчать, но мы знаем, что напишут, и будем как-то общаться. Если это наш профиль – сексология, советы, товары бесплатно. Если медицинский аспект – искать врачей, просить их помочь бесплатно. Они и сами соглашаются на это. Те, с кем мы работаем, денег не возьмут. Но самих военных нужно подталкивать. Все они откладывают эти проблемы на потом. Если долго не решать это, появится болезнь.

Как вы видите развитие вашего бизнеса в дальнейшем? Он будет в Украине или Европе? Где ваш потребитель?

Мы ждем, когда закончится война, но потребителей в Украине не бросили. Мы попытались сделать этот бизнес в Европе. Это хороший опыт, но я не планирую его дальше развивать после войны. Честно, начала его потому, что живу здесь с семьей и нужно ее обеспечивать.

Я не вижу лучше перспектив для украинцев, чем в Украине. Это факт. Я очень эгоистична. Мне 43 года, и я не планирую придумывать себе новые проблемы. И очень хочу вернуться и вкладывать средства в Украину. За это нас поблагодарят люди, которым мы дадим рабочие места, и те, кого покупка сделает счастливее. В Европе не скажут спасибо, а в родной Украине – скажут. Мои дети хотят в Украину. Старший сын, ему 17, мечтает влюбиться в украиночку.