"Укрметаллургпром" призвал Шмыгаля заблокировать инициативу УЗ продавать имущество вне системы "Прозорро"

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля заблокировать инициативу Акционерного общества "Укрзализныця" продавать имущество, в частности, металлолом, вне системы "Прозорро. Продажи", сохранив конкурентный механизм его реализации и не допуская увеличения коррупционных рисков.

Об этом говорится в письме президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Согласно документу, на сегодняшний день распоряжение и отчуждение имущества УЗ регламентируется Порядком, утвержденным правительственным постановлением №1054 от 22 ноября 2017 года. То есть любая реализация имущества украинских железных дорог должна проходить на аукционах в системе "Прозорро. Продажи".

"Однако, как стало известно ОП "Укрметаллургпром", АО "Укрзализныця" подготовило ряд изменений к настоящему Постановлению, которые заключаются в том, чтобы реализовывать лом черных металлов по решению правления Общества по прямым экспортным внешнеэкономическим договорам (контрактам) купли-продажи, т. е. вне системы "Прозорро.Продажи", — говорится в письме.

"Укрметаллургпром" выступает категорически против такого предложения АО "Укрзализныця", поскольку оно искажает конкуренцию, предоставляя отдельным субъектам хозяйствования льготы или другие преимущества, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам.

Как утверждает "Укрметаллургпром", сейчас торговля металлоломом АО "Укрзализныця" через систему "Прозорро" открыта и конкурентна, где не доминирует ни один из игроков рынка. Так, с 01.01.2022 по 01.09.2023 из общего количества реализованных соответствующих лотов в системе "Прозорро" в 31% случаев победителем стал ООО "Метинвест-Ресурс", 28% — ООО "Завод "Днепропросталь", 41% — другие 25 компаний, среди которых ведущие экспортеры металлолома: "Альянсметпром", "Керамет", "Укрмет".

"Таким образом, в случае принятия предложенных АО "Укрзализныця" изменений появятся признаки дискриминации одними субъектами хозяйствования других, в частности, резидентов-покупателей металлолома", — констатирует "Укрметаллургпром".

Кроме того, как отмечается в письме, намерение АО "Укрзализныця" вывести продажу своего имущества из-под системы "Прозорро" противоречит уже принятым антикоррупционным законам. Сейчас в Украине создана единая законодательная база, обязывающая всех участников без исключения проводить торги на "Прозорро". Продажа происходит абсолютно прозрачно, кто-либо может проверить цену в отличие от закрытых контрактов.

"В этом контексте следует напомнить, что нерезиденты и сегодня могут на конкурентной основе участвовать в торгах. Внешнеэкономический контракт может быть заключен по результатам электронного аукциона в системе "Прозорро", — подчеркивается в письме.

"Укрметаллургпром" в очередной раз обратил внимание правительства на антигосударственную позицию железной дороги и в очередной раз призвал власти и государственные учреждения стимулировать переработку сырья в Украине, а не его экспорт. "В частности, 1 тонна металлолома, переработанная на металлургических предприятиях страны, приносит государству выгоду в размере почти 25 тыс. грн уплаченных налогов по сравнению с 3 евро уплаченной пошлины при ее экспорте; почти 4 тыс. долл. США валютных поступлений, а также сохраняет 4 рабочих места в смежных отраслях на 1 рабочего в металлургии", — говорится в письме.

Напомним, что АО "Укрзализныця" просит правительство освободить ее от обязательства реализовывать лом черных металлов через систему "Прозорро".

Как сообщалось, по итогам 2022 года "Укрзализныця" успешно реализовала через систему "Прозорро" 113,04 тыс. т лома черных металлов общей стоимостью 669,98 млн грн.

С начала 2023 года "Укрзализныця" успешно продала на "Прозорро" 55,43 тыс. т лома черных металлов на сумму 288,84 млн грн.