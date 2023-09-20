"Укрметалургпром" закликав Шмигаля заблокувати ініціативу УЗ продавати майно поза системою "Прозорро"

Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля заблокувати ініціативу Акціонерного товариства "Укрзалізниця" продавати майно, зокрема, металобрухту, поза системою "Прозорро. Продажі", зберігши конкурентний механізм його реалізації та не допускаючи збільшення корупційних ризиків.

Про це йдеться в листі президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Згідно з документом, на сьогодні розпорядження та відчуження майна УЗ регламентується Порядком, затвердженим урядовою постановою №1054 від 22 листопада 2017 року. Тобто, будь-яка реалізація майна українських залізниць повинна відбуватися на аукціонах в системі "Прозорро. Продажі".

"Проте, як стало відомо ОП "Укрметалургпром", АТ "Укрзалізниця" підготувала низку змін до цієї Постанови, які полягають в тому, щоб реалізовувати брухт чорних металів за рішенням правління Товариства за прямими експортними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) купівлі-продажу, тобто, поза системи "Прозорро.Продажі", — сказано у листі.

"Укрметалургпром" виступає категорично проти такої пропозиції АТ "Укрзалізниця", оскільки вона спотворює конкуренцію, надаючи окремим суб’єктам господарювання пільги чи інші переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів.

Як стверджує "Укрметалургпром", наразі торгівля металобрухтом АТ "Укрзалізниця" через систему "Прозорро" є відкритою та конкурентною, де не домінує жодний з гравців ринку. Так, з 01.01.2022 по 01.09.2023 із загальної кількості реалізованих відповідних лотів у системі "Прозорро" у 31% випадків переможцем став ТОВ "Метінвест-Ресурс", 28% — ТОВ "Завод "Дніпросталь", 41% — інші 25 компаній, серед яких є провідні експортери металобрухту: "Альянсметпром", "Керамет", "Укрмет".

"Таким чином, у разі прийняття запропонованих АТ "Укрзалізниця" змін з’являться ознаки дискримінації одними суб'єктами господарювання інших, зокрема, резидентів-покупців металобрухту", — констатує "Укрметалургпром".

Крім того, як зазначається в листі, намір АТ "Укрзалізниця" вивести продаж свого майна з-під системи "Прозорро" суперечить вже прийнятим антикорупційним законам. Зараз в Україні створена єдина законодавча база, що зобов’язує усіх учасників без виключення проводити торги на "Прозорро". Продаж відбувається абсолютно прозоро, будь-хто може перевірити ціну на відміну від закритих контрактів.

"В цьому контексті слід нагадати, що нерезиденти й сьогодні можуть на конкурентних засадах брати участь в торгах. Зовнішньоекономічний контракт може бути укладений за результатами електронного аукціону у системі "Прозорро", — підкреслюється в листі.

"Укрметалургпром" вкотре звернув увагу уряду на антидержавницьку позицію залізниці та вкотре закликав владу та державні установи стимулювати перероблення сировини в Україні, а не її експорт. "Зокрема, 1 тонна металобрухту, перероблена на металургійних підприємствах країни, приносить державі зиск у вигляді майже 25 тис. грн сплачених податків у порівнянні із 3 євро сплаченого мита при її експорті; майже 4 тис. дол. США валютних надходжень, а також зберігає 4 робочих місця у суміжних галузях на 1 робітника у металургії", — говориться у листі.

Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" просить уряд звільнити її від зобов’язання реалізовувати брухт чорних металів через систему "Прозорро".

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року "Укрзалізниця" успішно реалізувала через систему "Прозорро" 113,04 тис. т брухту чорних металів загальною вартістю 669,98 млн грн.

З початку 2023 року "Укрзалізниця" успішно продала на "Прозорро" 55,43 тис. т брухту чорних металів на суму 288,84 млн грн.