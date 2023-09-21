Прямой экспорт лома УЗ не приведет к двукратной выгоде, железные дороги получат всего по 5 долл. за тонну — экономист

Если АО "Укрзализныця" начнет экспортировать металлолом по прямым контрактам с производителями, как это планирует его руководство, то это не приведет к 2-2,5 росту прибыли. Максимальная маржа украинских железных дорог от этих внешнеэкономических операций составит $5 на 1 тонну сырья.

Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ.

"Руководство УЗ объявило, что просит правительство разрешить им продавать часть металлолома по прямым договорам на экспорт. Якобы, цены на внешних рынках выше в 2-2,5 раза, чем в Украине. Намерения повысить свою прибыльность похвальные, но в УЗ не понимают нюансы ценообразование на металлолом", — сказал он.

По его словам, на внутреннем рынке все расходы с момента продажи металлолома несет покупатель, то есть украинские заводы, тогда как при экспорте расходы лягут на продавца — "Укрзализныцю".

"Возьмем, например, Польшу, ближайший к нам рынок. Цена на украинском и польском рынке составляет $169/т и $305/т соответственно. Разница существенная, но польский потребитель металлолома не будет забирать его на какой-то площадке УЗ в Украине, "Укрзализныця" будет обязана доставить этот товар на завод в Польше… Появятся дополнительные расходы, в частности, на переработку лома, перевозку до границы, уплату пошлины, перегрузку на авто в ЕС и т. д. И все они вместе дополнительно "съедят" $131/ т. Таким образом, маржа УЗ от экспорта лома в Польшу будет составлять всего $5/т. При продажах в другие страны она будет еще меньше", — подсчитал Алексей Кущ.

Экономист выразил удивление, что УЗ уделяет серьезное внимание проблеме экспорта металлолома.

"У железных дорог есть очень много проблем, кроме продажи лома. Однако лоббируется именно эта схема в обход "Прозорро", которая не принесет никакой выгоды, только убытки для государства… Движения менеджеров УЗ вокруг металлолома не могут не вызвать подозрения, что обнаружена какая-то коррупционная схема, для которой активно ищут прикрытие", – констатировал он.

Ранее УЗ попросила Кабмин разрешить продажу металлолома на экспорт по прямым договорам. Железная дорога обязана заключать экспортные контракты в системе "Прозорро".

По итогам 2022 года "Укрзализныця" успешно реализовала через систему "Прозорро" 113,04 тыс. т лома черных металлов общей стоимостью 669,98 млн грн. С начала 2023 "Укрзализныця" успешно продала на "Прозорро" 55,43 тыс. т лома черных металлов на сумму 288,84 млн грн.