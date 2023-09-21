Прямий експорт брухту УЗ не призведе до двократного зиску, залізниці отримають лише по 5 дол за тону - економіст

Якщо АТ "Укрзалізниця" почне експортувати металобрухт за прямими контрактами із виробниками, як це планує його керівництво, то це не призведе до 2-2,5 зростання прибутку. Максимальна маржа українських залізниць від цих зовнішньоекономічних операцій складатиме $5 на 1 тонні сировини.

Таку думку висловив економіст Олексій Кущ.

"Керівництво УЗ оголосило, що просить уряд дозволити їм продавати частину металобрухту за прямими договорами на експорт. Нібито, ціни на зовнішніх ринках вище у 2-2,5 рази, аніж в Україні. Наміри підвищити свою прибутковість похвальні, але в УЗ не розуміють нюанси ціноутворення на металобрухт", — сказав він.

За його словами, на внутрішньому ринку усі витрати з моменту продажу металобрухту несе покупець, тобто, українські заводи, тоді як при експорті витрати ляжуть на продавця — "Укрзалізницю".

"Візьмемо, наприклад, Польщу, найближчий до нас ринок. Ціна на українському та польському ринку складають $169/т та $305/т відповідно. Різниця суттєва, але польський споживач брухту не буде забирати його на якомусь майданчику УЗ в Україні, "Укрзализниця" буде зобов’язана доправити цей товар на завод у Польщі… З'являться додаткові витрати, зокрема, на переробку брухту, перевезення до кордону, сплату мита, перевантаження на авто в ЄС тощо. І всі вони разом додатково "з'їдять" $131/т. Таким чином, маржа УЗ від експорту брухту в Польщу складатиме усього $5/т. При продажах в інші країни вона буде ще меншою", — підрахував Олексій Кущ.

Економіст висловив здивування, що УЗ приділяє серйозну увагу проблемі експорту брухту.

"У залізниць є дуже багато проблем, окрім продажів брухту. Проте лобіюється саме ця схема в обхід "Прозорро", яка не принесе ніякого зиску, тільки збитки для держави… Рухи менеджерів УЗ навколо металобрухту не можуть не викликати підозри, що знайдено якусь корупційну схему, для якої активно шукають прикриття", — констатував він.

Раніше УЗ попросила Кабмін дозволити продаж металобрухту на експорт за прямими договорами. Наразі залізниця зобов'язана укладати експортні контракти у системі "Прозорро".

За підсумками 2022 "Укрзалізниця" успішно реалізувала через систему "Прозорро" 113,04 тис. т брухту чорних металів загальною вартістю 669,98 млн грн. З початку 2023 "Укрзалізниця" успішно продала на "Прозорро" 55,43 тис. т брухту чорних металів на суму 288,84 млн грн.