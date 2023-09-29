Порошенко хочет 8 миллиардов: экс-президент вернулся на завод, который 5 лет назад продал Сергею Тигипко

Увлекательная история о Порошенко, Кононенко, Тигипко и государственных кредиторах "Кузни на Рыбальском"

Завод "Кузня на Рыбальском" возвращается в руки Петра Прошенко. Пять лет назад Порошенко, работавший президентом Украины, продал завод банкиру Сергею Тигипко. Заявленная сумма сделки в 300 млн долларов выглядела слишком большой. У Тигипко конечно были такие деньги, вопрос стоило ли их платить за небольшой завод. И вот на днях стало ясно, что это было.

История с покупкой Сергеем Тигипко акций завода "Кузня на Рыбальском" у фондов тогда еще президента Украины Петра Порошенко и первого заместителя председателя фракции БПП в ВР Игоря Кононенко наделала шум в 2018 году. И вот она получила продолжение. 11 сентября хозяйственный суд Киева признал банкротом ООО "Буд-Реновация". Незадолго до продажи завода на эту компанию было выведено около 180 000 квадратных метров недвижимости Кузни на Рыбальском острове. А несколько месяцев назад, в июне 2023 года, хозяйственный суд Киевской области также признал банкротом еще одно связанное с "Кузней" ООО — "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс". Его основной актив – земельный участок площадью 8,1 га на пересечении улиц Жилянской и Петлюры. Эту землю "Кузня" выкупила у Киевсовета за 190 млн грн для строительства ТРЦ с паркингом еще в 2012 году. Наконец, в декабре 2022 года началось банкротство непосредственно самого завода "Кузня на Рыболовном", которое продолжается до сих пор.

Эти три банкротства связаны не только должниками, но и кредиторами. Ко всем трем одинаковые требования заявили инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кепитал" Петра Порошенко (на сумму 8,33 млрд грн), и фонд "Вик" Игоря Кононенко (на сумму 2,27 млрд грн).

Чтобы понять, в какую игру играют экс-президент и его армейский товарищ, следует вспомнить события пятилетней давности. В сентябре 2018 года тогда еще президент Украины Петр Порошенко анонсировал продажу завода "Кузня на Рыболовном", которым он владел совместно с Кононенко с середины 90-х. Покупателем в ноябре того же года стала группа ТАС экс-замглавы Партии регионов Сергея Тигипко через кипрскую компанию Ewins Limited. ТАС сразу заявил, что не планирует менять профиль и основные направления развития этого завода. На тот момент "Кузня на Рыболовном" активно осваивала государственные оборонные заказы, производя бронированные катера, пулеметы и гранатометы. Впоследствии стала известна сумма покупки, которая даже в те времена выглядела заоблачной — "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко продал 73,9% акций завода за 235,8 миллиона долларов, "Вік" Игоря Кононенко — 20,1% акций за 64,2 миллионы долларов.

Правда, продавцам досталось гораздо меньше. "Вик" получил от компании Тигипко только первоначальный платеж в сумме 2,14 млн долларов, "Прайм Эссетс Кэпитал" — 7,86 млн долларов. Основные же суммы от покупателя должны поступить до ноября 2025 года. Соглашение было подписано за несколько месяцев до президентских выборов. К тому же новый владелец даже не сменил руководство "Кузни". Во главе компании остался Валерий Шандра, которого считали доверенным лицом Порошенко. Все это выглядело очень подозрительно.

Смешно, но вывести сделку на чистую воду пытался одиозный экс-замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов. Этот фанатичный борец против Порошенко в мае 2019 года даже инициировал уголовное производство (его открыло ДБР) по поводу "возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов, полученных преступным путем, при продаже акций "Кузни". "По мнению заявителя, вышеупомянутое соглашение может быть формальным и фактически смена владельца не произошла, а сделка по отчуждению корпоративных прав была направлена на сокрытие настоящего владельца, что подтверждается тем, что сумма сделки по продаже очень существенная — около 300 млн долларов США, которыми в соответствии с открытыми источниками Сергей Тигипко не мог владеть", — указано в материалах этого дела. Бледая звезда Портнова быстро закатилась, а об уголовном производстве ДБР нет никакой информации с середины прошлого года.

Что делал на "Кузне" Тигипко, неизвестно. Как и почему работу "Кузни" в 2022 году комментировал Порошенко. В конце концов, Тигипко с завода ушел. 2 декабря 2022 года группа Concorde Capital киевского инвестбанкира Игоря Мазепы сообщила, что приобрела у компании Agimant Limited Тигипко 100% акций компании Ewins Limited, владеющей 94% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". "Мы видим инвестиционный потенциал именно поэтому решили его заключить. Мы готовы выступить в качестве антикризисных инвестиционных специалистов и предложить новый формат развития, соответствующий рыночной ситуации. Компания нашей группы приобрела акции за разумную стоимость и будет искать стратегического инвестора, который будет осуществлять дальнейшее развитие проекта», — цитировали пиарщики компании Мазепу.

Развитие получилось недолгим. Через несколько дней после оптимистического заявления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" погрузилось в бездну банкротства. Заявления о признании завода банкротом в суд направили кипрская Proktoremo Investments Limited, близкая к окружению Порошенко, и государственная компания "Укрспецэкспорт". Заявление киприотов Киева немного раньше, поэтому производство было открыто именно по ней.

Затем поступили заявления от нескольких десятков кредиторов завода, в приобретении которого Мазепа видел инвестиционный потенциал. Среди них немало государственных структур. Таких, как ГП "Научно-исследовательский институт "Квант-Радиолокация" на 101 млн грн, "Укрспецэкспорт" на 80 млн грн, ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" на 77 млн грн, Министерство обороны Украины на 45 млн грн и другие. В целом, как подсчитал Телеграф, требования государственных структур составляли более 375 млн грн. Такая сумма давала им надежду на контроль над комитетом кредиторов "Кузницы".

Но в январе на сцену вышли тяжеловесы: фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "Вик". Они заявили требования на 8,334 млрд. грн. и 2,269 млрд. грн. соответственно. То есть — долги по тем же сделкам покупки акций "Кузни", которые в ноябре 2018 фонды Порошенко и Кононенко заключили с Тигипко. Скорее всего, "Кузня на Рыболовном" заключила договор поручительства с фондами Порошенко и Кононенко. И стала поручителем Ewins по обязательствам перед фондами. По данным "Телеграфа", именно такие договоры 29 ноября 2022 года заключили "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс" и "Буд-Реновация", что позволило "Прайм Эссетс Кэпитал" возглавить комитеты их кредиторов и добиться признания их банкротами. Поскольку Ewins свои 300-миллионные обязательства не выполнил, фонды пошли в суд. И у государственных кредиторов немного шансов получить свое.

В лучшее время Порошенко, наверное, вернул бы завод себе без всех этих странных схем. Но есть проблема. Дело в том, что в рамках уголовного производства 22016130000000212, которое ведет ДБР, экс-президент незадолго до полномасштабного вторжения получил статус подозреваемого. А его активы, в том числе контрольная судьба в фонде "Прайм Эссетс Кэпитал", арестованы судом. Поэтому очень сомнительно, что этот фонд или фонд Кононенко будут выкупать на себя активы "Кузни" и связанных компаний — ООО "Буд-Реновация" и ООО "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс". Так что вполне вероятно, что покупателями их имущества станут как раз структуры Игоря Мазепы.

"Бизнес Телеграф" спросил Concorde Capital, как продвигается поиск стратегического инвестора. Ответа пока нет.