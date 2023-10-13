Нардепы и молочные предприятия добиваются поддержки молочного скотоводства — СМПУ

Производство молока у населения в Украине снизилось наполовину

Народные депутаты, молочные предприятия и СМПУ обратились к президенту Украины, премьер-министру Украины и главе Верховной Рады с предложением предусмотреть в госбюджете на 2024 год средства на поддержку молочного скотоводства, чтобы остановить тенденцию снижения производства молока в Украине. Об этом сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур.

"Для перерабатывающей отрасли важно, чтобы производители начали увеличивать производство молока. Если в госбюджете-2024 на поддержку производителей молока будут предусмотрены средства, они станут инвестициями в развитие ферм и вернутся государству в виде налогов и рабочих мест. То есть это выгодно и государству, и производителям в эти страшные времена войны, когда мы все работаем над тем, чтобы отбить врага и восстановить экономику страны", — комментирует Арсен Дидур.

По данным СМПУ, ситуация в секторе молочного скотоводства за последние годы существенно ухудшилась и уже формирует угрозы продовольственной безопасности по молоку и молочным продуктам.

В частности, к началу 2024 года общее количество поголовья коров в Украине ожидается на уровне около 55% от показателя начала 2015 г. Соответственно, объемы производства молока в хозяйствах населения приблизятся к 4,5 млн т, что составит лишь 56% от показателя 2015 г. Только объемы производства молока сельхозпредприятиями остаются относительно стабильными с незначительной тенденцией роста в 2023 г., но они не в состоянии компенсировать значительные "выпадающие" объемы производства молока у населения.

Сокращение предложения молока уже сказалось на его отпускных ценах – они растут. В СМПУ утверждают, что подорожание молока лишило молокоперерабатывающие предприятия ценовых преимуществ по молокосырью со странами ЕС и Польши в частности. Это существенно снижает конкурентоспособность украинских молокопродуктов и в ближайшей перспективе негативно скажется на объемах внешней торговли ими.

Инициаторы обращения, народные депутаты Украины и сопредседатели межфракционного депутатского объединения "За развитие молочной отрасли Украины" Андрей Богданец и Сергей Бунин будут предлагать аргументацию господдержки в парламенте и правительстве.

"Цель нашего объединения — сделать все возможное, чтобы украинские производители молока и его переработчики были единственной командой, которая будет побеждать конкурентов и на внутреннем и внешнем рынках. Сделаю все возможное для этого", — сказал Сергей Бунин, народный депутат Украины, сопредседатель МФО "За развитие молочной отрасли".

Андрей Богданец, народный депутат, сопредседатель МФО "За развитие молочной отрасли" сообщил, что уже работает рабочая группа, формирующая госбюджет на 2024 год. "Моя позиция неизменна — нам нужно наращивать переработку агросырья и развивать животноводческую отрасль. Зачем это нужно? Чтобы переработчики сформировали более высокую добавленную стоимость для нашей экономики. Чтобы те же производители зерна, которые столкнулись с проблемами экспорта продукции в ЕС и имеют огромные логистические проблемы из-за обстрелов портов, могли перерабатывать зерно в Украине и превращать его в продукцию большей стоимости", — говорит он.

По мнению Богданца, дотации производителям молока и переработчикам вернут государству в 2-3 раза больше в виде налогов и рабочих мест. "И к тому же мы уберем лишние объемы нашего зерна с внешних рынков, снимая напряжение с ЕС в этом вопросе", — считает нардеп.