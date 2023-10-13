Нардепи та молочні підприємства добиваються підтримки молочного скотарства — СМПУ

Виробництво молока у населення в Україні знизилось наполовину

Народні депутати, молочні підприємства та СМПУ звернулися до президента України, прем’єр-міністра України та голови Верховної Ради з пропозицією передбачити у держбюджеті на 2024 рік кошти на підтримку молочного скотарства, щоб зупинити тенденцію зниження виробництва молока в Україні. Про це повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур.

"Для переробної галузі важливо, щоб виробники почали збільшувати виробництво молока. Якщо у держбюджеті-2024 на підтримку виробників молока будуть передбачені кошти, вони стануть інвестиціями у розвиток ферм і повернуться державі у вигляді податків та робочих місць. Тобто, це вигідно і державі, і виробникам у ці страшні часи війни, коли ми всі працюємо над тим, щоб відбити ворога та відновити економіку країни", — коментує Арсен Дідур.

За даними СМПУ, ситуація у секторі молочного скотарства за останні роки суттєво погіршилась і вже формує загрози для продовольчої безпеки по молоку та молочним продуктам.

Зокрема, на початок 2024 року загальна кількість поголів’я корів в Україні очікується на рівні близько 55 % від показника початку 2015 р. Відповідно, обсяги виробництва молока в господарствах населення наблизяться до 4,5 млн т, що становитиме лише 56 % від показника 2015 р. Лише обсяги виробництва молока сільгосппідприємствами залишаються відносно стабільними із незначною тенденцією до зростання у 2023 р., але вони не в змозі компенсувати значні "випадаючі" обсяги виробництва молока у населення.

Скорочення пропозиції молока вже позначилось на його відпускних цінах — вони зростають. В СМПУ стверджують, що подорожчання молока позбавило молокопереробні підприємства цінових переваг по молокосировини з країнами ЄС та Польщі зокрема. А це суттєво знижує конкурентоспроможність українських молокопродуктів та у найближчій перспективі негативно позначиться на обсягах зовнішньої торгівлі ними.

Ініціатори звернення, народні депутати України та співголови міжфракційного депутатського об'єднання "За розвиток молочної галузі України" Андрій Богданець та Сергій Бунін, пропонуватимуть аргументацію держпідтримки в парламенті та уряді.

"Мета нашого об’єднання — зробити все можливе, щоб українські виробники молока та його переробники були єдиною командою, яка перемагатиме конкурентів та внутрішньому та зовнішньому ринках. Зроблю все можливе для цього", — сказав Сергій Бунін, народний депутат України, співголова МФО "За розвиток молочної галузі".

Андрій Богданець, народний депутат, співголова МФО "За розвиток молочної галузі" повідомив, що вже працює робоча група, яка формує держбюджет на 2024 рік. "Моя позиція незмінна — нам потрібно нарощувати перероблення агросировини та розвивати тваринницьку галузь. Навіщо це потрібно? Щоб переробники сформували вищу додану вартість для нашої економіки. Щоб ті ж самі виробники зерна, які стикнулися з проблемами експорту продукції в ЄС та мають величезні логістичні проблеми через обстріли портів, могли переробляти збіжжя в Україні та перетворювати його на продукцію більшої вартості", — каже він.

На думку Богданця, дотації виробникам молока та переробникам повернуть державі у 2-3 рази більше коштів у вигляді податків та робочих місць. "І до того ж ми приберемо зайві обсяги нашого зерна з зовнішніх ринків, знімаючи напругу з ЄС в цьому питанні", — вважає нардеп.