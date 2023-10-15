От стагнации к мощному игроку: как государство может усилить молочный сектор

Производства молока стремительно падает, но есть решения, которые изменят эту тенденцию

15 октября мы отмечаем День работников пищевой промышленности. Эти отрасли производят сырье и перерабатывают его в готовую продукцию, создавая тем самым высокую добавленную стоимость, трудоустраивают миллионы людей и отчисляют миллиарды налогов в бюджеты всех уровней. Молочная отрасль – одна из них. Как государство может переломить негативные тенденции в производстве молочных продуктов, оздоровить украинскую нацию и спасти смежные отрасли, "Бизнес Телеграф" расспрашивал представителей этого бизнеса.

Вадим Чагаровский, председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины

Животноводство является важной составляющей украинской экономики. Почему? Потому что при производстве одного миллиона тонн молока задействуется 16 тысяч работников, а каждое рабочее место на ферме создает 9 смежных рабочих мест в других отраслях. Если сегодня на фермах производится около 3 миллионов тонн молока, в этом процессе участвуют 47 тысяч человек. А это 240 тысяч рабочих мест в смежных отраслях, генерирующих налоги и отчисления, в том числе НДФЛ, военный сбор. Поэтому государство должно поддерживать молочную отрасль и ставить ее в приоритет. Какая поддержка нужна? Дотации для молочного скотоводства. Здесь уместна поддержка государства по увеличению поголовья и сдаче молока на переработку. Но фермы в приоритете, потому что они могут быстро нарастить поголовье и быстро увеличить производство молока. Какие льготы могут быть? К примеру, отмена НДС на ввоз оборудования. Но отменять этот налог нужно уже на оборудование, которое задействовано в производстве молока, а не при импорте на границе, чтобы исключить злоупотребление этой льготой. Следующее – стимулировать глубокую переработку молока. Она предполагает инновационные технологии, а они нуждаются в достаточно больших инвестициях. После войны довольно актуальной будет проблема озеленения производства молочных продуктов, строительства очистных сооружений. Это то, чему в Европе уже давно уделяют большое внимание. Необходимый шаг, который должно сделать государство, — борьба с фальсификатом, который уже достиг 20% рынка. И безусловно, без вмешательства государственных деятелей переработчикам очень трудно построить эффективные отношения с торговыми сетями. Нужно принять закон, урегулирующий эти отношения. Без помощи государства здесь не обойтись.

Валентин Запорощук, председатель наблюдательного совета Ичнянского молочно-консервного комбината

Главное – дать толчок для развития животноводства. Проблема переработчиков – нехватка качественного сырья. По опыту, как это работает в Евросоюзе, дотации производителям молока дают возможность увеличить поголовье. Это может быть возмещение инвестиций на поголовье и основные средства. Мне кажется, что именно это сейчас главное. После победы можно будет говорить о государственных программах по молочной переработке. Модернизация требуется, чтобы мы могли производить современную продукцию по новым технологиям. Двигаться вперед, следовать новым тенденциям переработки, отвечать требованиям времени и сделать отрасль передовой. У нас для этого есть большой потенциал и все необходимое: талантливые и трудолюбивые люди и плодородная земля.

Андрей Табалов, генеральный директор ООО "Молочная компания" Волошковое поле

"Переработка молока — это высокотехнологичная отрасль, которая может решить проблемы смежных отраслей. К примеру, сейчас выгодно фуражом вскармливать животных, производить молоко и перерабатывать его в молокопродукты с высокой добавленной стоимостью, пока цены на зерно на минимуме. Это решает проблему продажи зерна за бесценок на экспортных рынках, от чего теряет государство, а переработчики и производители молока превратят эту проблему в прибыль, налоги и рабочие места.Молочным предприятиям важно, чтобы государство помогло "белым" производителям преодолеть "теневой" молочный сектор. импорт.К тому же "теневые" производители закупают молоко у населения за наличные деньги, перерабатывают и реализуют молокопродукцию сомнительного качества, а часто — вредную, не платят налоги, а заработную плату выдают в конвертах.Чтобы решить проблему "тени", не нужно тратить бюджетные средства, а выгоду получат все: потребители, производители и государство.Важно также стимулировать промышленное производство молока на средства государства. Директива ЕС запрещает использовать молоко в переработке от населения. Без поддержки ферм не работает производитель ни в одной стране, которая имеет преимущества на мировом рынке молочных продуктов. Будет качественное молоко по доступной цене – будет переработка. А это валютная выручка, налоги, рабочие места и помощь Вооруженным Силам Украины — факторы экономической стабильности государства.

Виталий Ковальчук, соучредитель, член наблюдательного совета ЧАО "Тернопольский молокозавод", ТМ "Молокия"

Теперь помощь государства должна направляться только на Победу. Но в мирное время производителям важно ощущать поддержку как на внутреннем, так и на внешних рынках. Какие это направления? К примеру, поддержка здоровья населения. Молочная продукция здесь играет очень важную роль, потому что она является источником незаменимых аминокислот, влияет на иммунитет человека. Как это сделать? Первое — ввести государственную программу школьного питания, учитывая тот факт, что есть такое явление, как непереносимость лактозы. Производители могут предложить альтернативу. Второе – сделать молочную продукцию более доступной потребителям по цене. Для этого необходимо уменьшить НДС для производителей молока и его переработчиков. Например, до 5-8% вместо 20% или вообще убрать этот налог для производителей молока, чтобы они наращивали его производство и предлагали доступные цены для переработчиков. Производители молока должны иметь государственные стимулы заниматься капиталовложениями в молочное стадо и увеличение надоев. Третье – пропаганда употребления молокопродуктов лидерами мнений, инфлюенсерами. Четвертое – государство может стимулировать использование органических удобрений вместо химических и биоэнергии вместо традиционной (использовать биогаз и энергию солнечных батарей), введя акцизы или экологические налоги на загрязнение земель химией. Это сделает землю, пастбища, а соответственно – молоко и пищевые продукты более полезными, экологичными. Пятый. В случае резкого колебания цен на молокопродукты государство может производить интервенции — закупки молокосырья, чтобы стабилизировать ценообразование на рынке. Так поступает Европейский Союз — там есть интервенции сухого молока, на это выделяются государственные средства. Создается стабилизационный фонд, закупающий сухое молоко по более высокой цене для того, чтобы производители могли продать молоко дороже, когда цена на него падает. И дешевле, когда стоимость молока резко растет. Это и есть государственный политик на молочном рынке.

Виктор Кордубан, председатель совета директоров компании "Биагр", ТМ "Белоцерковское"

Государство должно дать правила игры и не изменять их при запуске таких долгосрочных проектов, как строительство ферм. К примеру, я занимаюсь животноводством более 15 лет и хочу развивать этот бизнес таким образом, чтобы он был конкурентным в мире. Чтобы был такой результат, нужны технологии, в которые нужно вложить долговременные инвестиции и не опасаться, что они будут незащищенными. Многие хотят заниматься этим делом, но сдерживают этот порыв, потому что нет уверенности, что эти средства вернутся и бизнес устоит, а завтра на этих инвесторов не откроют уголовные дела. Беда в том, что в Украине нет стратегии развития, нет понимания, где мы должны быть через 20 лет. Если мы поставим цель, чтобы молочное скотоводство было хотя бы на третьем месте в мире, и это подтвердится намерениями государства защищать такие инвестиции, мы добьемся этой цели. Замечу, что дотации физлицам на поголовье или литр молока "проедаются", а не развивают скотоводство в Украине, поэтому поддерживать нужно именно промышленных производителей, крупных, малых и средних, которые заинтересованы в увеличении производства молока, что станет для них бизнесом всего. жизнь. Это позволит возродиться украинскому хозяину на селе. Такой хозяин никогда не вырежет коров, потому что это люди, которые отдали этому делу частицу себя.

Вячеслав Чук, коммерческий директор агропромышленного холдинга "Астарта Киев"

Ежегодно Астарта производит более 100 тыс. тонн молока и постоянно наращивает его выпуск. На внутреннем рынке украинские производители конкурируют с европейскими, и у последних есть мощная финансовая и политическая поддержка со стороны правительств своих стран. В то же время украинским производителям без поддержки собственного государства тяжело. Также уместна была бы государственная стратегия развития отрасли с четким определением целей и приоритетов. Эти и другие шаги государства позволили бизнесу не только сохранить имеющиеся объемы производства, но и инвестировать в его развитие.

Сергей Быков, замдиректора, Украинская молочная компания

В Новой Зеландии узнал интересный опыт развития проектов по животноводству. Государство предоставляет землю государственной компании Land Corporation. Эта компания берет кредит под залог земли и строит стандартную ферму, деятельность которой легко калькулируется, легко контролируется. Построенную ферму предлагают молодой семье в управление. Сначала они работают как наемные работники, а затем, когда управляющие показывают эффективную работу, с ними заключают сделку и постепенно передают им этот бизнес в собственность. Государство может попытаться хотя бы 10% ферм построить следующим образом. У нас это должно пойти, и голландцы готовы помочь нам это внедрить. По-моему, такая государственная поддержка отрасли уместна и интересна.