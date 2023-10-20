Сомнительные сделки с ломом УЗ: магические превращения списанных рельсов

Металлолом Укрзализныци магически превращаются во что-то другое

Скандал вокруг безуспешной попытки Укрзализныци избежать продажи своего металлолома на платформе Prozorro получил неожиданное продолжение. Оказывается, уже некоторое время, под прикрытием организованных преступных группировок (ОПГ), работает теневая схема вывоза из Украины металлолома УЗ. В нем задействованы частные фирмы из Кременчуга, которые обеспечивают экспорт в Евросоюз без уплаты пошлины.

Схема прямая как рельсы

В распоряжении Бизнес Телеграфа есть копии договоров УЗ по продаже металлолома ООО "Центр промышленного ремонта и строительства" (Кременчуг). Перед вторжением россиян в 2022 году эта фирма приобрела у Укрзализныци два лота металлолома рельсов, "вид 510" общим объемом 2 023 тонны. То есть этот товар невозможно использовать как бывшие в употреблении рельсы, только как лом по таможенному году 7204.

А уже во второй половине 2022 почти весь этот товар был успешно вывезен в Польшу. Но оформленный документами он был не как лом, а как б/у рельсы по таможенному коду 73, бывшие в употреблении. Вывозили через другую фирму — ЧП "Метекс" (также Кременчуг). В распоряжении Бизнес Телеграф есть копии документов об отгрузке. Всего было экспортировано 1870 тонн.

Таким образом, этот лом рельсов за полгода прошел серию "липовых" воскресений и переработок документов и справок, в частности в ТПП, которые подтвердили, что лом рельсов УЗ из группы 7204 внезапно превратился в б/у рельсы группы 73, которые можно в дальнейшем использовать ( например, на подъездной железной дороге, не имеющей большой нагрузки).

Конечно, в реальности такого не могло быть, однако данный случай преследовал банальную цель — сэкономить на налогах. Вывозная пошлина составляет 3 евро с каждой тонны. Более того, экспортер якобы рельсов еще и заработал средства на возвращенные НДС из госбюджета. В данном случае якобы б/у рельсы, а на самом деле металлолом рельс прошел органы контроля Таможни, в том числе в части определения стоимости. Поскольку цена б/у рельсов значительно выше, чем была куплена эта партия, реально оценена как лом.

Бизнес Телеграф уже неоднократно писал об очень странном подходе Таможенной службы к контролю прохождения лома через границу. Были обнародованы даже конкретные расценки на временную потерю таможенниками способности анализировать происхождение металлолома.

В конце ноября 2022 года ООО "Центр промышленного ремонта и строительства" выиграло еще три лота на металлолом "Укрзализныци". Общий объем – 2 900 тонн. Похоже, планируется реализовать такую же схему экспорта. Ссылки на эти три тендера здесь:

https://sale.tbe-birzha.com.ua/ru/basicSell-english/procedures/view?id=BSE001-UA-20221123-81449

https://sale.tbe-birzha.com.ua/ru/basicSell-english/procedures/view?id=BSE001-UA-20221123-25739

https://sale.tbe-birzha.com.ua/ru/basicSell-english/procedures/view?id=BSE001-UA-20221123-66831

Кременчугская "братва"

Основателями ЧП "Метекс" являются Юрий Кошель и Николай Келембет, также проживающие в городе Кременчуг. Их земляки и партнеры более известны в СМИ. "Центр промышленного ремонта и строительства", согласно базе YouControl, принадлежит Максиму Звонкову — сыну бывшего руководителя кременчугской налоговой, экс-замначальника Главного управления государственной фискальной службы в Днепропетровской области Андрея Звонкова.

Эта семья раньше была фигурантом журналистских расследований. Семья чиновника, который никогда не занимался бизнесом, вместе с женой и сыном владеет тремя ресторанами, комплексом отдыха, жилым домом, шестью земельными участками, двумя элитными автомобилями и двумя гаражами. В 2021 году Андрей Звонков скончался и теперь бизнесом активно занимается его сын Максим. Так что теперь понятно, что в сферу интересов этой кременчугско-днепропетровской группировки входит и торговля ломом. Точнее, выстроены схемы вокруг УЗ с магическим превращением железнодорожного лома в готовую продукцию для экспорта в Евросоюз.

Неудачная попытка обойти Prozorro

В сентябре АО "Укрзализныця" просило Правительство освободить ее от обязательства реализовывать лом черных металлов через систему Prozorro. Тогда в ответ объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля заблокировать эту инициативу "Укрзализныци", сохранив конкурентный механизм его реализации и не допуская увеличения коррупционных рисков. В результате Кабинет Министров Украины обязал акционерное общество "Укрзализныця" оприходовать непригодные для использования узлы, детали, материалы и агрегаты в качестве металлолома и реализовывать его на конкурентной основе путем проведения электронных аукционов в системе Prozorro. С начала 2023 года "Укрзализныця" успешно продала на "Прозорро" 55,43 тыс. т лома черных металлов на сумму 288,84 млн грн.

Впрочем, как свидетельствует история с металлоломом, который снова в документах при экспорте превратился в рельсы, сомнительные схемы вокруг этого товара в УЗ остаются даже несмотря на реализацию через Prozorro.