Сумнівні оборудки з брухтом УЗ: магічні перетворення списаних рейок

Металобрухт Укрзалізниці магічно перетворюються в щось інше

Скандал навколо безуспішного намагання Укрзалізниці уникнути продажу свого металобрухту на платформі Prozorro отримав неочікуване продовження. Виявляється, вже певний час, під прикриттям організованих злочинних угрупувань (ОЗУ), працює тіньова схема вивезення з України брухту УЗ. У ній задіяні приватні фірми з Кременчука, які забезпечують експорт у Євросоюз без сплати мита.

Схема пряма як рейки

У розпорядженні Бізнес Телеграфа є копії договорів УЗ щодо продажу металобрухту ТОВ "Центр промислового ремонту та будівництва" (Кременчук). Перед вторгненням росіян у 2022 році ця фірма придбала в Укрзалізниці два лоти металобрухту рельсів, "вид 510" загальним обсягом 2 023 тонни. Тобто цей товар неможливо використовувати як бувші у вжитку рельси, тільки як брухт за митним годом 7204.

А вже у другій половині 2022 року майже весь цей товар був успішно вивезений у Польщу. Але оформлений документами він був не як брухт, а як б/в рейки за митним кодом 73, що були в користуванні. Вивозили через іншу фірму — ПП "Метекс" (також Кременчук). У розпорядженні Бізнес Телеграфа є копії документів про відвантаження. Всього було експортовано 1 870 тонн.

Таким чином, цей брухт рельсів за півроку пройшов серію "липових" воскресінь та переробок документів та довідок, зокрема у ТПП, які підтвердили, що брухт рельсів УЗ із групи 7204 раптово перетворився на б/в рельси групи 73, які можна в подальшому використовувати (наприклад, на підʼїзній залізниці, яка не має великого навантаження).

Звісно, в реальності такого не могло бути, проте даний випадок мав банальну мету — зекономити на податках. Вивізне мито становить 3 євро з кожної тонни. Більш того, експортер нібито рейок ще й заробив кошти на повернені ПДВ з держбюджету. В даному випадку нібито б/в рельси, а насправді брухт рельс пройшов органи контроля Митниці, в тому числі у частині визначення вартості. Оскільки ціна б/в рельсів значно вища, аніж була куплена ця партія, реально оцінена як брухт.

Бізнес Телеграф вже неодноразово писав про дуже дивний підхід Митної служби до контролю проходження брухту через кордон. Були оприлюднені навіть конкретні розцінки на тимчасову втрату митниками здатності аналізувати походження брухту.

Наприкінці листопада 2022 року ТОВ "Центр промислового ремонту та будівництва" виграв ще три лоти на брухт "Укрзалізниці". Загальний обсяг — 2 900 тонн. Схоже, заплановано реалізувати таку ж схему експорту. Лінки на ці три тендери тут:

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https://sale.tbe-birzha.com.ua/uk/basicSell-english/procedures/view?id=BSE001-UA-20221123-25739

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Кременчуцька "братва"

Засновниками ПП "Метекс" є Юрій Кошель та Микола Келембет, які також проживають у місті Кременчук. Їхні земляки й партнери більш відомі у ЗМІ. "Центр промислового ремонту та будівництва", згідно бази YouControl, належить Максиму Звонкову — сину колишнього керівника кременчуцької податкової, екс-заступника начальника Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області Андрія Звонкова.

Ця сімʼя раніше була фігурантом журналістських розслідувань. Сімʼя чиновника, який ніколи не займався бізнесом, разом з дружиною та сином володіє трьома ресторанами, відпочинковим комплексом, житловим будинком, шістьма земельними ділянками, двома елітними автомобілями та двома гаражами. У 2021 році Андрій Звонков помер і тепер бізнесом активно займається його син Максим. Отже тепер зрозуміло, що у сферу інтересів цього кременчуцько-дніпропетровского угрупування входить і торгівля брухтом. Точніше, вибудовані схеми навколо УЗ з магічним перетворенням залізничного брухту на готову продукцію для експорту до Євросоюзу.

Невдала спроба обійти Prozorro

У вересні АТ "Укрзалізниця" просила Уряд звільнити її від зобов’язання реалізовувати брухт чорних металів через систему Prozorro. Тоді у відповідь об’єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля заблокувати цю ініціативу "Укрзалізниці", зберігши конкурентний механізм його реалізації та не допускаючи збільшення корупційних ризиків. В результаті Кабінет Міністрів України зобов’язав акціонерне товариство "Укрзалізниця" оприбутковувати непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати як металобрухт та реалізовувати його на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів у системі Prozorro. З початку 2023 року "Укрзалізниця" успішно продала на "Прозорро" 55,43 тис. т брухту чорних металів на суму 288,84 млн грн.

Втім, як свідчить історія з брухтом, який знову у документах при експорті перетворився на рейки, сумнівні схеми навколо цього товару в УЗ залишаються навіть попри реалізацію через Prozorro.