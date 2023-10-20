БЭБ оценивает оборот нелегальных казино в 12 млрд грн, — СМИ

По данным Бюро экономической безопасности, количество денег, проходивших через теневые казино, составляет около 12 млрд грн, говорится в статье в статье издания "24 канал".

Кроме того, если казино работает легально, его лицензию могут аннулировать, если клуб вел дела со страной-агрессором. В случае же с теневыми платформами такой контроль невозможен.

"Теневые казино негативно влияют на государственный бюджет и безопасность, но еще больше вреда приносят самим игрокам", — говорится в статье.

Нелегальные казино никоим образом не гарантируют игрокам выплаты их выигрыша, не защищают их права и интересы.

"Нелегальные заведения не ставят в приоритет права игрока, поэтому даже онлайн-казино могут содержать опасность в виде вредоносного программного обеспечения. Также на фоне теневого казино могут создаваться различные мошеннические схемы, провокации, клоны реальных провайдеров", — отмечается в статье.

Причиной засилия нелегальных казино является в первую очередь чрезмерное налоговое давление на легальный сегмент.

Напомним, только в этом году бюджет Украины получил от легального и прозрачного игорного бизнеса в виде налогов 7 млрд грн.

Эта сумма могла бы быть значительно больше, если бы государство эффективно противодействовало нелегальному сегменту, убеждена доктор юридических наук Зоряна Топорецкая.