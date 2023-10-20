БЕБ оцінює обіг нелегальних казино в 12 млрд грн, — ЗМІ

За даними Бюро економічної безпеки, кількість грошей, які проходили через тіньові казино, сягає близько 12 млрд грн, йдеться в статті видання "24 канал".

Крім того, якщо казино працює легально, його ліцензію можуть анулювати, якщо клуб мав справу з країною-агресором. У випадку ж із тіньовими платформами такий контроль неможливий.

"Тіньові казино негативно впливають на державний бюджет та безпеку, але ще більше шкоди приносять самим гравцям", — йдеться в статті.

Нелегальні казино жодним чином не гарантують гравцям виплати їхнього виграшу, не захищають їхні права й інтереси.

"Нелегальні заклади не ставлять в пріоритет права гравця, тому навіть онлайн-казино можуть містити небезпеку у вигляді шкідливого програмного забезпечення. Також на фоні тіньового казино можуть створюватися різні шахрайські схеми, провокації, клони реальних провайдерів", — зазначається в статті.

Причиною засилля нелегальних казино є в першу чергу надмірний податковий тиск на легальний сегмент.

Нагадаємо, лише цього року бюджет України отримав від легального і прозорого грального бізнесу у вигляді податків 7 млрд грн.

Ця сума могла би бути значно більшою, якби держава ефективно протидіяла нелегальному сегменту, переконана докторка юридичних наук Зоряна Топорецька.