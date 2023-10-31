Молочная продукция будет дорожать из-за дефицита сырья — молочные предприятия

Глава СМПУ Вадим Чагаровский рассказал, как стабилизировать ценообразование на рынке

Цены на молочную продукцию будут расти из-за нехватки молока на рынке, прогнозируют в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ).

"Закупочные цены идут вверх под влиянием ограничения предложений молокосырья на внутреннем рынке. Ценники на молокосырье за последние три месяца выросли более чем на 16% — таких краткосрочных ценовых скачков на данном рынке уже давно не наблюдалось", — комментирует ситуацию глава СМПУ Вадим Чагаровский.

По его мнению, сезонность здесь не играет ведущей роли, потому что в Украине уже семь лет подряд существует дефицит молочного сырья — государство не поддерживает молочное животноводство, поэтому оно не производит достаточных объемов молока.

По наблюдениям СМПУ такая ситуация привела к тому, что стоимость молока в Украине уже превысила уровень цен в соседней Польше, где сохраняется обратный тренд — на удешевление молокосырья. А это снижает конкурентные преимущества украинских переработчиков на собственном рынке. Поэтому они вынуждены балансировать между дорогостоящим сырьем и более дешевым импортом.

"Что может сделать молокоперерабатывающее предприятие, чтобы при этих неблагоприятных условиях удержать цену на полке, находясь между производителем молока, сейчас диктующим цену, и торговыми сетями, которые в случае подорожания отказываются реализовывать дорогую отечественную продукцию и склоняются в сторону завоза более дешевой импортной? При таких условиях предприятие может только балансировать на грани убыточности, демонстрируя чудеса кризисного менеджмента, чтобы сохранить предприятие. Кому потребуется дорогое молоко, если его некому будет перерабатывать?" — говорит Чагаровский.

По его мнению, стабилизировать ценообразование на рынке может государственная поддержка производителей молока, которая будет стимулировать увеличение его производства и, как следствие, — выравняет цены и на молоко, и на продукцию из него.