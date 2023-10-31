Молочна продукція дорожчатиме через дефіцит сировини — молочні підприємства

Голова СМПУ Вадим Чагаровський розповів, як стабілізувати ціноутворення на ринку

Ціни на молочну продукцію зростатимуть через брак молока на ринку, прогнозують у Спілці молочних підприємств України (СМПУ).

"Закупівельні ціни йдуть вгору під впливом обмеження пропозицій молокосировини на внутрішньому ринку. Цінники на молокосировину за останні три місяці зросли більш як на 16 % — таких короткострокових цінових стрибків на даному ринку вже давно не спостерігалось", — коментує ситуацію голова СМПУ Вадим Чагаровський.

На його думку, сезонність тут не відіграє провідну роль, бо Україна вже сім років поспіль має дефіцит молочної сировини — держава не підтримує молочне тваринництво, тому воно не продукує достатні обсяги молока.

За спостереженнями СМПУ, така ситуація призвела до того, що вартість молока в Україні вже перевищила рівень цін в сусідній Польщі, де зберігається зворотний тренд — на здешевлення молокосировини. А це знижує конкурентні переваги українських переробників на власному ринку. Тому вони змушені балансувати між дорогою сировиною та дешевшим імпортом.

"Що може зробити молокопереробне підприємство, щоб за цих несприятливих умов утримати ціну на полиці, знаходячись між виробником молока, який зараз диктує ціну, і торговельними мережами, які у разі подорожчання відмовляються реалізовувати дорогу вітчизняну продукцію і схиляються у бік завезення більш дешевої імпортної? За цих умов підприємство може тільки балансувати на межі збитковості, демонструючи дива кризового менеджменту, щоб зберегти підприємство. Кому буде потрібне дороге молоко, якщо його нікому буде переробляти?" — каже Чагаровський.

На його думку, стабілізувати ціноутворення на ринку може державна підтримка виробників молока, яка стимулюватиме збільшення його виробництва і, як наслідок, — вирівняє ціни і на молоко, і на продукцію з нього.