Производители молочной продукции призвали правительство и Раду не допустить повышения прайс-кепов на электроэнергию

По мнению СМПУ, альтернативные решения позволят избежать поднятия цен на чувствительные для украинских потребителей товары

Союз молочных предприятий Украины призвал правительство и Верховную Раду не допустить повышения предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию для промышленных потребителей. Об этом говорится в заявлении СМПУ.

"Многие системные проблемы молочной отрасли еще ожидают своего решения на государственном уровне. До сих пор не урегулирована проблема отсутствия какой-либо государственной поддержки для производителей молока и, как следствие, — катастрофического дефицита сырья и повышения цен на молоко в Украине по сравнению с соседними странами Европейского союза. Остаются проблемы с экспортной логистикой, не урегулированные законодательно взаимоотношения с ритейлом и так далее.

В этих условиях особое беспокойство вызывает намерение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличить количество часовых зон и поднять предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ). Для некоторых пиковых периодов рост предельной цены запланирован на уровне 23%", — говорится в заявлении СМПУ.

В себестоимости украинской молочной продукции доля энергоносителей превышает 15%. СМПУ прогнозирует, что повышение прайс-кепов на электроэнергию станет причиной удорожания молочной продукции на полках украинских магазинов. Минимальная рентабельность молочных предприятий в условиях войны не позволяет избежать повышения цен на их продукцию в случае существенного удорожания электроэнергии.

С целью сохранения ценовой стабильности и доступности молочной продукции для потребителей СМПУ призвал Кабинет министров и Верховную Раду принять альтернативные решения, которые позволят обеспечить Украину импортной электроэнергией и одновременно не повлекут за собой волны поднятия цен на чувствительные для украинских потребителей товары.