Виробники молочної продукції закликали уряд та Раду не допустити підвищення прайс-кепів на електроенергію
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На думку СМПУ, альтернативні рішення дозволять уникнути підвищення цін на чутливі для українських споживачів товари
Спілка молочних підприємств України закликала уряд та Верховну Раду не допустити підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію для промислових споживачів. Про це йдеться у заяві СМПУ.
"Чимало системних проблем молочної галузі ще чекають свого вирішення на державному рівні. Досі не врегульовано проблему відсутності будь-якої державної підтримки для виробників молока, і як наслідок — катастрофічного дефіциту сировини і перевищення цін на молоко в Україні порівняно з сусідніми країнами Європейського союзу. Лишаються проблеми з експортною логістикою, не врегульовані законодавчо взаємовідносини з ритейлом тощо.
За цих умов особливе занепокоєння викликає намір Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), збільшити кількість годинних зон та підняти граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДН). Для деяких пікових періодів зростання граничної ціни заплановане на рівні 23%", — йдеться у заяві СМПУ.
У собівартості української молочної продукції частка енергоносіїв перевищує 15%. СМПУ прогнозує, що підвищення прайс-кепів на електроенергію стане причиною здорожчання молочної продукції на полицях українських магазинів. Мінімальна рентабельність молочних підприємств в умовах війни не дозволяє уникнути підняття цін на їхню продукцію у разі суттєвого здорожчання електроенергії.
З метою збереження цінової стабільності та доступності молочної продукції для споживачів СМПУ закликала Кабінет міністрів та Верховну Раду ухвалити альтернативні рішення, які дозволять забезпечити Україну імпортною електроенергію і водночас не спричинять хвилі підняття цін на чутливі для українських споживачів товари.