Виробники молочної продукції закликали уряд та Раду не допустити підвищення прайс-кепів на електроенергію

На думку СМПУ, альтернативні рішення дозволять уникнути підвищення цін на чутливі для українських споживачів товари

Спілка молочних підприємств України закликала уряд та Верховну Раду не допустити підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію для промислових споживачів. Про це йдеться у заяві СМПУ.

"Чимало системних проблем молочної галузі ще чекають свого вирішення на державному рівні. Досі не врегульовано проблему відсутності будь-якої державної підтримки для виробників молока, і як наслідок — катастрофічного дефіциту сировини і перевищення цін на молоко в Україні порівняно з сусідніми країнами Європейського союзу. Лишаються проблеми з експортною логістикою, не врегульовані законодавчо взаємовідносини з ритейлом тощо.

За цих умов особливе занепокоєння викликає намір Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), збільшити кількість годинних зон та підняти граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДН). Для деяких пікових періодів зростання граничної ціни заплановане на рівні 23%", — йдеться у заяві СМПУ.

У собівартості української молочної продукції частка енергоносіїв перевищує 15%. СМПУ прогнозує, що підвищення прайс-кепів на електроенергію стане причиною здорожчання молочної продукції на полицях українських магазинів. Мінімальна рентабельність молочних підприємств в умовах війни не дозволяє уникнути підняття цін на їхню продукцію у разі суттєвого здорожчання електроенергії.

З метою збереження цінової стабільності та доступності молочної продукції для споживачів СМПУ закликала Кабінет міністрів та Верховну Раду ухвалити альтернативні рішення, які дозволять забезпечити Україну імпортною електроенергію і водночас не спричинять хвилі підняття цін на чутливі для українських споживачів товари.