Судья не тонет: скандальный Сергей Вовк снял арест с имущества подсанкционного бизнесмена

Если бы Печерского суда не существовало, его надо бы придумать

Печерский районный суд Киева пробил новое дно. Скандально известный судья Сергей Вовк снял арест с имущества предпринимателя, которого Владимир Зеленский включил в санкционный список. Вот как это вышло.

Скандальное решение было принято 20 октября 2023г. В это время Печерский суд удовлетворил ходатайство представителей группы компаний "Юнигран". И отменил аресты имущества и активов, наложенных Лычаковским районным судом Львова в 2022-2023 в рамках уголовного производства № 42022000000000455. А именно — машины, вагоны, недвижимость (здания, земельные участки), полезные ископаемые, банковские счета. В том числе: 100% доли в ООО "Стройиндустрия-Сервис Лтд", АО "Коростенский карьер", ООО "Юнигран", ООО "Юнигран-Сервис", ЧАО "Пинязевицкий карьер", АО "Малинский камнедробильный завод", ООО "Домостроительный комбинат "Модуль", ООО "Бриззо", ООО "Альянс-Союз" и Спортивно-Охотничье Общество "Барвинковское". По подсчетам "Телеграфа", общая выручка этих компаний в 2022 году достигла 580 млн грн.

Владельцем указанной группы, называющей себя "ведущей национальной горнодобывающей компанией по производству и реализации гранитной продукции, строительных материалов и взрывчатых веществ", до начала широкомасштабного вторжения России в Украину был Игорь Наумец. Этот бизнесмен с начала 2000-х развивал в Украине "Юнигран", скупая гранитные карьеры и заводы по производству щебня. В основе бизнеса Наумца были "три кита" — Коростенский карьер, Пинязевицкий карьер и Малинский камнедробильный завод (все из Житомирской области), которые почти весь гранитный щебень продавали во вражескую страну (около 5 млн т в год).

Даже после захвата Крыма и начала войны против Украины в 2014 году ориентация "Юниграна". Главным объяснением этого, очевидно, являлся тот факт, что основатель компании Игорь Наумец был гражданином страны-агрессорки. Хотя сам он это отрицает. "По версии следствия, в соответствии с разработанным преступным планом, приобретя при содействии должностных лиц компетентных государственных и правоохранительных органов право собственности на ряд специализированных предприятий на территории Украины, а также получив разрешения на специальное пользование недрами на территории Украины гражданин Российской Федерации Наумец, привлек к противоправной деятельности других физических лиц, осуществляет добычу полезных ископаемых на территории Украины (щебня, песка и др.), с нарушением требований действующего законодательства, а также уклоняются от уплаты обязательных налогов, рентных платежей. заниженными ценами на подконтрольное предприятие ООО "Транссовет" на территории российской федерации и в дальнейшем реализуют конечным потребителям на территории страны агрессора" – такой вывод сделали в прошлом году в Государственном бюро расследований. Именно по его инициативе по материалам СБУ львовский суд наложил арест.

Связь с РФ была достаточно очевидной. Владельцем ООО "Транссовет", как стало известно "Телеграфу", до сих пор значится россиянин Игорь Касумов. Он известен как член наблюдательного совета АО "Малинский камнедробильный завод" и многолетний партнер Наумца. Сам Наумец покинул Украину за неделю до полномасштабного вторжения россиян и больше не возвращался. И уже после этого стало известно, что он переписал свои активы на никому не известную гражданку Великобритании Елену Калпу, которая является консультантом по недвижимости и ведет бизнес с россиянами.

Уже в июне 2022 г. Служба безопасности Украины заявила, что прекратила деятельность организации, занимавшейся незаконной добыче украинских недр в промышленных масштабах, и которой руководил влиятельный российский бизнесмен (фамилия Наумца в новости не фигурировала, однако было очевидно, что речь шла именно о нем). "По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добытые полезные ископаемые на общую сумму свыше 1 млрд грн…Свои миллионные доходы компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крым Востоке Украины... Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины, по данным следствия, он также стал основателем одной из российских компаний вместе с так называемым "министром днр" — указали в СБУ.

Однако, несмотря на это, позже стало известно, что Наумец сумел переписать свои активы на никому не известную гражданку Великобритании Елену Калпу, которая является консультантом по вопросам недвижимости и ведет бизнес с россиянами, воспользовавшись временным снятием арестов в ноябре прошлого года. Уже после этого Лычаковский суд в марте 2023 г. арестовал все корпоративные права компаний группы "Юнигран". А спустя еще два месяца указом Президента Украины Владимира Зеленского от 12.05.2023 № 279/2023 Елена Калпа и Игорь Наумец попали в санкционный список.

С тех пор прошло почти полтора года, шумиха вокруг "Юниграна" утихла, и в игру вступил печально известный Печерский суд. А именно один из его известнейших представителей, судья Сергей Вовк. То же, что в 2012 году приговорил к четырем годам тюрьмы Юрия Луценко за празднование Дня милиции во дворце "Украина", а в 2019 — удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и взыскал из государственного бюджета почти 7 млн грн в его пользу. В промежуток между этими событиями Верховная Рада лишала Вовка судейской неприкосновенности, Высшая квалификационная комиссия судей отстраняла его от судейства, однако уволить его так и не смогли (или, скорее, не захотели).

И теперь судья, который не тонет, вернул властям долг, несмотря на возражение Офиса Генерального прокурора. Там выступили против снятия арестов, отметив, что до сих пор ждут в уголовном производстве получение информации в рамках международного сотрудничества. И особо отметил, что его постановление о снятии ареста с активов группы "Юнигран" обжалованию не подлежит.