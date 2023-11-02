Суддя не тоне: скандальний Сергій Вовк зняв арешт з майна підсанкційного бізнесмену

Якби Печерського суду не існувало, його треба було б вигадати

Печерський районний суд міста Києва пробив нове дно. Скандально відомий суддя Сергій Вовк зняв арешт з майна підприємця, якого Володимир Зеленський включив до санкційного списку. От як це вийшло.

Скандальне рішення було прийнято 20 жовтня 2023 року. Саме тоді Печерський суд задовільнив клопотання представників групи компаній "Юнігран". Та скасував арешти майна та активів, що були накладені Личаківським районним судом Львова в 2022-2023 в рамках кримінального провадження № 42022000000000455. А саме — машини, вагони, нерухомість (будівлі, земельні ділянки), корисні копалини, банківські рахунки та корпоративні права. В тому числі: 100% долі в ТОВ "Будіндустрія-Сервіс Лтд", АТ "Коростенський кар`єр", ТОВ "Юнігран", ТОВ "Юнігран-Сервіс", ПрАТ "Пинязевицький кар`єр", АТ "Малинський каменедробильний завод", ТОВ "Домобудівний комбінат "Модуль", ТОВ "Бріззо", ТОВ "Альянс-Союз" та Спортивно-Мисливське Товариство "Барвінківське". За підрахунками "Телеграфу", загальна виручка цих компаній у 2022 році досягла 580 млн грн.

Власником вказаної групи, яка називає себе "провідною національною гірничодобувною компанією з виробництва та реалізації гранітної продукції, будівельних матеріалів та вибухових речовин", до початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну був Ігор Наумець. Цей бізнесмен з початку 2000-х розвивав в Україні "Юнігран", скуповуючи гранітні кар’єри та заводи з виробництва щебеню. В основі бізнесу Наумця були "три кити" — Коростенський кар`єр, Пинязевицький кар`єр та Малинський каменедробильний завод (всі з Житомирської області), які майже весь гранітний щебень продавали до ворожої країни (подекуди до 5 млн т на рік).

Навіть після захоплення Криму та початку війни проти України в 2014 році орієнтація "Юніграну". Головним поясненням цього, очевидно, був той факт, що засновник компанії Ігор Наумець був громадянином країни-агресорки. Хоча сам він це заперечує. "За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України громадянин Російської Федерації Наумець, залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснює видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів. В свою чергу значну частину продукції відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ООО "Трансрада" на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора" — такий висновок зробили в минулому році в Державному бюро розслідувань. Саме за його ініціативою по матеріалах СБУ львівський суд і наклав арешт.

Зв’язок з рф був достатньо очевидним. Власником ООО "Трансрада", як стало відомо "Телеграфу", досі значиться росіянин Ігор Касумов. Він відомий як член наглядової ради АТ "Малинський каменедробильний завод" та багаторічний партнер Наумця. Сам Наумець покинув Україну за тиждень до повномасштабного вторгнення росіян та більше не повертався. І вже після цього стало відомо, що він переписав свої активи на нікому не відому громадянку Великобританії Елену Калпу, яка є консультантом з питань нерухомості та веде бізнес з росіянами.

Вже в червні 2022 Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах, і якою керував впливовий російський бізнесмен (прізвище Наумця в новині не фігурувало, проте було очевидно, що мова йшла саме про нього). "За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн…Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України…Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим "міністром днр" — вказали в СБУ.

Проте, незважаючи на це, пізніше стало відомо, що Наумець таки зумів переписати свої активи на нікому не відому громадянку Великобританії Елену Калпу, яка є консультантом з питань нерухомості та веде бізнес з росіянами, скориставшись тимчасовим зняттям арештів в листопаді минулого року. Вже після цього Личаківський суд в березні 2023 арештував всі корпоративні права компаній групи "Юнігран". А ще через два місяці указом Президента України Володимира Зеленського від 12.05.2023 № 279/2023 Елена Калпа та Ігор Наумець потрапили до санкційного списку.

З тих пір пройшло майже півтора роки, галас навколо "Юніграну" вщух, і в гру вступив сумнозвісний Печерський суд. А саме один з його найвідоміших представників, суддя Сергій Вовк. Той самий, що в 2012 році засудив до чотирьох років тюрми Юрія Луценка за святкування Дня міліції в палаці "Україна", а в 2019 — задовольнив позов колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова про захист честі та гідності й стягнув з державного бюджету майже 7 млн грн на його користь. У проміжок між цими подіями Верховна Рада позбавляла Вовка суддівської недоторканості, Вища кваліфікаційна комісія суддів відстороняла його від суддівства, проте звільнити його так і не змогли (або, скоріше, не захотіли).

І тепер суддя, який не тоне, повернув владі борг, незважаючи на заперечення Офісу Генерального прокурора. Там виступили проти зняття арештів, зазначивши, що досі чекають в кримінальному провадженні отримання інформації в рамках міжнародного співробітництва. І окремо зазначив, що його ухвала про зняття арешту з активів групи "Юнігран" оскарженню не підлягає.