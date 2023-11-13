Борислав смеется: Печерский суд помогает компании экс-нардепа от БПП Розенблата выводить из Украины сотни миллионов гривен

Скандал вокруг беспилотников Hawk заиграл новыми красками

Печерский районный суд Киева снова оказался в центре громкого скандала. На этот раз его спровоцировала неоднозначная репутация судья Галина Матийчук ( некоторые СМИ называли ее слишком лояльной к окружению экс-президента Петра Порошенко и заявляли о вынесении ею неправомерных решений). Пару недель назад она фактически позволила бывшему "порошенковскому" депутату вывести из страны несколько сотен миллионов гривен.

В конце октября скандальная история вокруг дронов Hawk получила продолжение. 24 октября 2023 года Галина Матийчук удовлетворила ходатайство представителя ООО "НПП "Украинские авиационные системы" и отменила арест, наложенный 15 сентября 2023 года по делу №757/41124/23-к. А именно — счетов ООО "НПП "Украинские авиационные системы" в Укргазбанке, Айбокс Банке, РВС Банке и Государственной казначейской службе Украины.

Указанные счета были арестованы по инициативе Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства №62022100110000153 от 3 ноября 2022 года. Статья, по которой открыто дело, звучит серьезно. Производство идет по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). "Владельцы и должностные лица ООО "НПП "Украинские авиационные системы", действуя по предварительному сговору группой лиц, совместно с должностными лицами Министерства обороны Украины, в период с июня 2022 года по настоящее время разработали и внедрили преступную схему, направленную на завладение мошенническим путем денежными средствами Министерства обороны Украины в особо крупных размерах путем заключения с ООО "НПП "Украинские авиационные системы" контрактов и договоров в рамках государственного оборонного заказа на поставку беспилотных авиационных комплексов Hawk по завышенным ценам" — указывают в ДБР.

История тянется с конца прошлого года. 7 декабря 2022 года Минобороны заключило с ООО "НПП "Украинские авиационные системы" контракт №403/1/22/369 на производство и поставку для ВСУ беспилотных комплексов Hawk в количестве 55 штук, сроком действия до 15 августа 2023 года. Общая стоимость контракта составила около 807 млн грн (из расчета 14,672 млн грн за один комплекс), а на его выполнение на счета ООО "НПП "Украинские авиационные системы" в январе и феврале 2023 г. было перечислено 645,592 млн грн за 44 Hawk.

Похоже, что сначала что-то пошло не так. В ДБР указывают на нарушение требований постановления Кабмина №363 от 03.03.2021 "Вопросы оборонных закупок". Ориентировочная цена на изготовление и поставку товаров оборонного назначения, которые закупались государственным заказчиком у того же исполнителя в прошлые годы без применения конкурсных процедур, определяется в государственном контракте на уровне договорной цены, установленной предыдущими аналогичными контрактами. Выходит, что в этом случае цена была завышена почти в два с половиной раза. Дело в том, что еще в июле 2018 года ООО "НПП "Украинские авиационные системы" заключило контракт с Минобороны на поставку 9 комплексов Hawk, предназначенных для воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня, стоимостью 5,95 млн грн каждый. Эти военные комплексы получили из нарушением всех возможных сроков (7 июня 2019 – 2 БПАК Hawk, и только 3 марта 2022 – 7 БПАК Hawk. При этом еще в 2018 г. проект Bihus.Info писал о том, что тогдашняя цена выглядела завышенной, поскольку первые испытания HAWK прошли неудачно., а их комплектация и конструкция (один комплекс включал в себя наземную станцию управления, антенный комплекс, всего 2 "птички" и 2 оптических модуля) вызвали многие вопросы.

Почему же Минобороны тогда избрало этого поставщика? Вполне возможно потому, что фактическим совладельцем ООО "НПП "Украинские авиационные системы" был Борислав Розенблат, тогдашний депутат Верховной Рады. Он был избран в ВР от партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Его жена Жанна Розенблат владела 37,9% долей в этой компании, и столько же было у друга Розенблата, житомирского бизнесмена Константина Пожидаева, а еще 24,2% было у молдаванина Романа Диденко, связанного с производителем БПЛА из этой страны Drone-Tech SRL, именно он еще в 2016 году представил украинским военным свой дрон с тем же названием HAWK, на который была очень похожа разработка ООО "НПП "Украинские авиационные системы". И уже тогда демонстрационные полеты оказались крайне неудачными, так что до контрактов не дошло.

Как говорят в ДБР, в октябре 2022 между Розенблатом и Пожидаевым возник конфликт. И Пожидаева, который был директором ООО "НПП "Украинские авиационные системы" и фактически занимался всем процессом по производству БПАК Hawk, было отстранено от должности. Помещения, производственные мощности, специальное оборудование, комплектующие и опытный образец БПАК Hawk остались в распоряжении Пожидаева. В дальнейшем новое руководство ООО "НПП "Украинские авиационные системы", осознавая, что предприятие не имеет оборудованных помещений, специального оборудования (стенды, станки и т.п.) и квалифицированного персонала, тем самым не сможет обеспечить выполнение нового государственного оборонного заказа на изготовление БПАК Hawk, вступив в преступный сговор с должностными лицами Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины и 615 Военного представительства Министерства обороны Украины, за лоббирование последних заключило с Министерством обороны Украины новый государственный контракт № 403/1/22/369 от 07.12.2012. — указали в ДБР.

Этому контракту Bihus.Info посвятил свое новое расследование, по которому становится понятно, почему так выросла цена беспилотников Розенблата. "По словам последнего (Пожидаева), конфликт между партнерами произошел собственно из-за этого большого контракта: Розенблат якобы предложил заключить его по завышенной цене, в которой должны были быть зашиты 30% "отката" заказчику, а Пожидаев отказался, после чего выяснил, что кто-то от его имени подделал подпись на документах, а его самого освободили от должности директора и отстранили от управления компанией По словам Пожидаева, Розенблат организовал какое-то новое производство – совсем других бортов, которые по комплектации и характеристикам уже не похожи на то, что производило его. предприятие раньше» — пишут авторы расследования. По их данным, за день до дедлайна производитель привез сдавать Минобороны вместо 55 только 4 комплекса и провалил приемо-сдаточные полеты. По результатам этой демонстрации один из бортов в полете терял картинку, два не смогли взлететь в принципе, еще у одного при посадке отпали крылья и треснул "нос". "За следующие несколько недель, по словам Розенблата, производитель сдал еще 11 комплексов, но как на самом деле они улетали — неизвестно, потому что больше журналистов на полеты не допустили" — указывают в Bihus.Info.

Пока правоохранители разбирались с этими событиями, деньги компании были арестованы. Пока Печерский суд не решил иначе. Против снятия ареста со счетов компании Розенблата категорически выступил Офис Генпрокурора, указавший, что в уголовном производстве сейчас идет экспертиза по соответствию комплектующих и составных частей БПАК Hawk техническим условиям на указанный вид беспилотного авиационного комплекса. Кроме того, еще не завершен аудит целевого использования ООО "НПП "Украинские авиационные системы" бюджетных средств, к проведению кого привлечены специалисты Госаудитслужбы. Однако судья Матийчук решила, что наложение ареста на все счета "приводит к чрезмерному ограничению правомерной предпринимательской деятельности общества", поскольку лишает его возможности производить оплату за поставку составляющих БпАК Hawk.При том, что этими поставщиками выступают иностранные структуры, возможно связанные с Розенблатом.Ну и отдельно можно вспомнить, что Борислав Розенблат, лично приезжавший демонстрировать свои беспилотники военным, остается обвиняемым в громкой "янтарному делу", которое более трех лет "висит" в Высшем антикоррупционном суде, обвиняется в получении вместе с еще одним экс-нардепом Максимом Поляковым взятокв размере более 300 000 долларов при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Только в сентябре 2023 года ВАКС назначил это дело к рассмотрению по существу, так что у Розенблата наконец-то появился шанс получить реальный срок. Или, скорее, освобождение от уголовной ответственности, судя по тому, как его представители умеют подбирать веские аргументы для украинских судей.