Компанию супруги экс-нардепа Розенблата обвиняют в отмывании средств на БПЛА для Минобороны — СМИ

Компания "Украинские авиационные системы", которая на треть принадлежит жене бывшего народного депутата Борислава Розенблата, могла более чем в 2 раза завысить цены на беспилотники Hawk для Минобороны, а сами летательные аппараты поставлять через сомнительного словацкого посредника, имевшего отношение к непрозрачным тендерам "Энергоатома". Об этом говорится в материале "Апостроф".

Борислав Розенблат пытался начать поставки беспилотников в Миноборону через компанию жены с 2014 года. Первые контракты были подписаны в 2018 году, несмотря на негативные отзывы и провальные испытания Hawk. Осенью 2022 года, как следует из судебных документов, общество "Украинские авиационные системы" вступило в преступный сговор с должностными лицами Минобороны и заключило новый контракт на производство 60 Hawk на сумму почти 810 млн грн., из которых 645 млн уже было перечислено. Цена составила 14,672 млн грн. за один комплекс, что в 2,5 раза выше, чем первые поставки 2018 года (5,95 млн. грн.), говорится в статье.

ДБР обвинило компанию в отмывании средств из-за завышения цены аппаратов. При этом "избыток" средств согласно платежным документам под видом закупки валюты для оплаты за импорт материалов перечислялся близким к владельцам иностранным компаниям, а также размещался на депозитах. К примеру, по данным следствия, 21,2 млн. грн. оказались на счетах ЧАО "Фаворит компани" (13579674) (50% принадлежит сестре Розенблата, 34% жене и 16% самому экс-нардепу) и ряда ФЛП с признаками рискованности, которые следователи квалифицировали как "направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных" преступным путём". Еще 305 млн. грн. УАС возложила на депозит, добавляют авторы со ссылкой на данные суда. По данным словацкого бизнес-реестра, он так или иначе выступает учредителем около двух десятков компаний, где его партнерами являются граждане Украины, России и Беларуси. "Судя по данным о деятельности этих фирм, Мартин, среди прочего, занимается созданием бизнеса для нужд иностранцев "на потоке". Например, ранее в учредителях компании aMARTINI фигурировала также Ольга Лазорко. Персональные данные, размещенные в реестре, позволяют идентифицировать ее как прежнюю жену Александра Лазорко, бежавшего тогда из Украины экс-главы Укртранснафты", — говорится в материале.

"Засвеченной" в Украине является компания Раймана Medi-Complet sro, которая в 2019 году принимала участие в договорном тендере Энергоатома на поставку теплообменных кассет для энергоблоков на 1 млн евро. Выиграла тогда чешская фирма, а словаки были "статистами" (цену не снижали). При этом словаки предлагали продукцию российских компаний, при этом филиал одной из них — ООО "Диаконт" — по странному "совпадению" принадлежал Валерию Жданенко, владельцу чешской Norma Trade Engineering sro, конкуренту фирмы Раймана, который и выиграл тендер", — добавляют журналисты.

Издание отмечает, что, несмотря на серьезные уголовные обвинения, Минобороны не спешит расторгать контракт с горе-поставщиками. Кроме того, по причине сомнительности посредника неизвестным остается происхождение беспилотников и их реальные технические характеристики.

"Несмотря на то, что дело в отношении беспилотников от семьи Розенблата ведет ДБР, скорость и глубина расследования оставляет желать лучшего. Более того, предыдущий опыт уголовного преследования экс-нардепа по так называемому "янтарному" делу (где он даже некоторое время находился в розыске), а также по делу о выдаче паспорта по поддельным документам, показывает, что выйти сухим из воды (а возможно даже подать в ответ в суд на правоохранителей) — не слишком сложная задача для опытного политика и предпринимателя", — заключает издание.