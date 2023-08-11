Компанію дружини екснардепа Розенблата звинувачують у відмиванні коштів на БпЛА для Міноборони - ЗМІ

Компанія "Українські авіаційні системи", яка на третину належить дружині колишнього народного депутата Борислава Розенблата, могла в понад 2 рази завищити ціни на безпілотники Hawk для Міноборони, а самі літальні апарати постачати через сумнівного словацького посередника, що мав відношення то непрозорих тендерів "Енергоатома". Про це йдеться в матеріалі видання "Апостроф".

Борислав Розенблат намагався почати поставки безпілотників до Міноборони через компанію дружини з 2014 року. Перші контракти було підписано 2018 року попри негативні відгуки і провальні випробування Hawk. Восени 2022 року, як слідує з судових документів, товариство "Українські авіаційні системи" вступило в злочинну змову з посадовцями Міноборони і заключило новий контракт на виробництво 60 Hawk на суму майже 810 млн грн., з яких 645 млн уже було перераховано. Ціна склала 14,672 млн. грн. за один комплекс, що в 2,5 рази вище, ніж перші поставки 2018 року (5,95 млн грн.), йдеться в статті.

ДБР звинуватило компанію у відмиванні коштів через завищення ціни апаратів. При цьому "надлишок" коштів, згідно з платіжними документами, під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів перераховувався близьким до власників іноземним компаніям, а також розміщувався на депозитах. Приміром, за даними слідства, 21,2 млн грн. опинилися на рахунках ПрАТ "Фаворит компані" (13579674) (50% належить сестрі Розенблата, 34% дружині і 16% самому екс-нардепу) та низки ФОПів з ознаками ризикованості, що слідчі кваліфікували як "спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Ще 305 млн. грн. УАС поклала на депозит, додають автори з посиланням на дані суду. За даними словацького бізнес-реєстру, він так чи інакше виступає засновником близько двох десятків компаній, де його партнерами є громадяни України, Росії і Білорусі. "Судячи з даних про діяльність цих фірм, Мартін, серед іншого, займається створенням бізнесу для потреб іноземців "на потоці". Наприклад, раніше в засновниках компанії aMARTINI фігурувала також Ольга Лазорко. Персональні дані, розміщені в реєстрі, дають змогу ідентифікувати її як колишню дружину Олександра Лазорка, втіклого тоді з України екс-голови Укртранснафти", — йдеться в матеріалі.

"Засвіченою" в Україні є компанія Раймана Medi-Complet s.r.o., яка в 2019 році брала участь в договірному тендері Енергоатома на постачання теплообмінних касет для енергоблоків на 1 млн євро. Виграла тоді чеська фірма, а словаки були "статистами" (ціну не знижували). При цьому словаки пропонували продукцію російських компаній, при цьому філія однієї з них — ТОВ "Діаконт" — за дивним "збігом" належала Валерію Жданенку, власнику чеської Norma Trade Engineering s.r.o., конкурента фірми Раймана, який і виграв тендер", — додають журналісти.

Видання відзначає, що попри серйозні кримінальні звинувачення, Міноборони не поспішає розривати контракт із горе-постачальниками. Крім того, через сумнівність посередника невідомим залишається походження безпілотників і їхні реальні технічні характеристики.

"Попри те, що справу щодо безпілотників від родини Розенблата веде ДБР, швидкість і глибина розслідування залишає бажати кращого. Ба більше, попередній досвід кримінального переслідування екс-нардепа у так званій "бурштиновій" справі (де він навіть деякий час перебував у розшуку), а також у справі про видачу паспорта за підробними документами, показує, що вийти сухим з води (а можливо навіть подати на правоохоронців до суду у відповідь) — не надто складне завдання для досвідченого політика і підприємця", — підсумовує видання.