Производители требуют перенести внедрение некоторых требований ЕС к молочным продуктам

В Минагрополитики имплементируют директивы ЕС, не прислушавшись к мнению специалистов отрасли

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) настаивает на перенесении внедрения некоторых требований ЕС к молочным продуктам и создании узкопрофильной рабочей группы, которая проанализирует и представит предложения к ним.

"По нашему мнению, такая рабочая группа должна состоять из специалистов, которые разбираются в молочной отрасли, представителей Госпродпотребслужбы и ученых", — считает глава СМПУ Вадим Чагаровский.

По его словам, в настоящее время Минагрополитики адаптирует европейское законодательство в сфере производства молочной продукции. В частности, подготовлен проект приказа о требованиях к сгущенке и сухому молоку. Однако при проработке директивы 1308 от 2013 года и директивы 445 от 2007 года у экспертов молочной отрасли возникли вопросы необходимости внедрения этих стандартов в ближайший период, утверждают в СМПУ.

В СМПУ считают, что внедрение требований к жиросодержащим продуктам следует перенести на 2025 год. Причина — в европейских нормативных документах есть пробелы по целым категориям продуктов. В частности, возникли вопросы по пастообразным жирам, маслу, маргарину.

"Например, в европейской интерпретации маслом может называться композитный продукт, в котором может содержаться как растительный, так и животный жир, что дает основания для расцвета фальсификата на украинском рынке. Принятие таких документов будет способствовать усилению недобросовестной конкуренции, а потребители могут получить масло, в котором будут содержаться растительные жиры", — комментирует Чагаровский. Поэтому, по его мнению, изменения требуют детальной проработки экспертами и перенесения сроков внедрения.