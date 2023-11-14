Виробники вимагають перенести впровадження деяких вимог ЄС до молочних продуктів

В Мінагрополітики імплементують директиви ЄС, не дослухавшись до думки спеціалістів галузі

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) наполягає на перенесенні впровадження деяких вимог ЄС до молочних продуктів та створенні вузькопрофільної робочої групи, яка проаналізує та надасть пропозиції до них.

"На нашу думку, така робоча група має складатися з фахівців, які знаються на молочній галузі, представників Держпродспоживслужби та науковців", — вважає голова СМПУ Вадим Чагаровський.

За його словами, наразі Мінагрополітики адаптує європейське законодавство в сфері виробництва молочної продукції. Зокрема, підготовлено проект наказу про вимоги до згущеного та сухого молока. Проте при опрацювання директиви 1308 від 2013 року та директиви 445 від 2007 року у експертів молочної галузі виникли питання стосовно необхідності впровадження цих стандартів в найближчий період, стверджують в СМПУ.

В СМПУ вважають, що впровадження вимог до жировмісних продуктів потрібно перенести на 2025 рік. Причина — в європейських нормативних документах є прогалини по цілих категоріях продуктів. Зокрема, виникли питання по пастоподібних жирах, маслу, маргарину.

"Наприклад, за європейською інтерпретацією маслом може називатись композитний продукт, в якому може міститися як рослинний, так і тваринний жир, що дає підстави для розквіту фальсифікату на українському ринку. Прийняття таких документів буде сприяти посиленню недобросовісної конкуренції, а споживачі можуть отримати масло, в якому будуть міститися рослинні жири", — коментує Чагаровський. Тому, на його думку, зміни вимагають детального опрацювання експертами та перенесення строків впровадження.