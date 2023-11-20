Стремится к миллиарду: в "Смарт-Холдинге" сообщили цифры ущерба, который наносит государству блокирование газовых месторождений

Выполняя изменения Кодекса о недрах в этом году, государство остановило лицензии на пользование месторождениями для ряда крупных индустриальных активов. В перечне – и газовые месторождения в Харьковской области, разработку которых выполняет инвестиционно-промышленная группа "Смарт-Холдинг". Уже больше полугода здесь не производится добыча топлива – скважины в простое. Из-за отсутствия механизма, который позволил бы работать активам, пока продолжаются правовые процессы вокруг их владельцев, по состоянию на 1 ноября государство только на этих активах уже потеряло более 890 млн грн налогов и 100 млн кубометров газа.

Ранее с просьбой разработать соответствующий механизм в СНБО обращались эксперты из NADRA.info. В сентябре заместитель Главы Офиса Президента Ростислав Шурма сообщил, что в Офисе планируют обсудить законодательные изменения, которые позволят осуществлять операционную деятельность предприятий на время действия санкций против их учредителей или собственников.

Но, несмотря на постоянное и настойчивое привлечение внимания к проблеме блокирования добывающих активов – как со стороны экспертов, так и со стороны бизнесов – ситуация неизменна.

"Наглядно видим результаты работы огромной бюрократической системы. Да, благодаря объединению бизнеса происходят определенные сдвиги, и определенные государственные структуры уже пытаются разработать механизм разблокирования операционной деятельности предприятий на время действия санкций. Но реальных изменений до сих пор не произошло — месторождения стоят. Еще раз апеллирую к здравому смыслу и заинтересованности в устойчивости Украины тех, кто принимает соответствующие решения — процесс разблокирования месторождений нужно ускорить", — отмечает генеральный директор инвестиционно-промышленной группы "Смарт-Холдинг" Юлия Кирьянова.

Напомним, в апреле 2023 года Госгеонедра приостановили действие спецразрешений на добычу газа для группы компаний Smart Energy, входящей в структуру "Смарт-Холдинга". Это явилось следствием наложения санкций на основателя Холдинга. В компании считают незаконным его возврат в реестры, так как Холдингом на тот момент уже управлял траст. Холдинг отстаивает свои права в судах разных уровней. Вопреки санкционному давлению, менеджмент компании заявляет о готовности присоединяться к восстановлению Украины.