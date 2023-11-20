Прямує до мільярда: у "Смарт-Холдингу" повідомили цифри збитків, яких завдає державі блокування газових родовищ

Виконуючи цьогорічні зміни Кодексу про надра, держава зупинила ліцензії на користування родовищами для низки великих індустріальних активів. В переліку – і газові родовища на Харківщині, розробку яких виконує інвестиційно-промислова група "Смарт-Холдинг". Вже понад пів року тут не проводиться видобуток палива – свердловини у простої. Через відсутність механізму, який би дозволи працювати активам, поки тривають правові процеси навколо їх власників, станом на 1 листопада держава лише на цих активах вже втратила понад 890 млн грн податків та 100 млн кубометрів газу.

Раніше з проханням розробити відповідний механізм до РНБО звертались експерти з NADRA.info. У вересні заступник Керівника Офісу Президента Ростислав Шурма повідомив, що в Офісі планують обговорити законодавчі зміни, які дозволять здійснювати операційну діяльність підприємств на час дії санкцій проти їх засновників або власників.

Але попри постійне і наполегливе привертання уваги до проблеми блокування видобувних активів – як з боку експертів, так і з боку бізнесів – ситуація незмінна.

"Наочно бачимо результати роботи величезної бюрократичної системи. Так, завдяки обʼєднанню бізнесу відбуваються певні зрушення, і певні державні структури вже намагаються розробити механізм розблокування операційної діяльності підприємств на час дії санкцій. Але реальних змін досі не відбулось – родовища стоять. Вкотре апелюю до здорового глузду і зацікавленості у стійкості України тих, хто ухвалює відповідні рішення – процес розблокування родовищ треба прискорити", — зазначає генеральна директорка інвестиційно-промислової групи "Смарт-Холдинг" Юлія Кірьянова.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Держгеонадра призупинили дію спецдозволів на видобуток газу для групи компаній Smart Energy, що входить до структури "Смарт-Холдингу". Це стало наслідком накладення санкцій на засновника Холдингу. У компанії вважають незаконним його повернення до реєстрів, так як Холдингом на той момент вже управляв траст. Холдинг відстоює свої права у судах різних рівнів. Всупереч санкційному тиску, менеджмент компанії заявляє про готовність долучатись до відбудови України.