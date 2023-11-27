Компании бизнесмена Крючкова обвинили в махинациях с питанием для ВСУ

Фирмы с орбиты бывшего одиозного депутата Киевсовета и бизнесмена Леонида Крючкова — ООО "АТОМСЕРВИС", ООО "РЕКТАН", ООО "АРХИМАГИР", ООО "АРМИСЕТ", которые неоднократно фигурировали в уголовных делах о поставках питания в ВСУ, снова попали под пристальное внимание правоохранительных органов из-за поставок некачественной продукции Силам обороны. Об этом пишет издание Lenta.ua .

Издание заявляет, что в то время, как воины Сил обороны воюют против врага в нечеловеческих условиях, компании бизнесмена Крючкова поставляют защитникам некачественную еду.

"Вместо сливочного масла поставщик закупил опасный для здоровья спред на основе пальмового масла и продавал его ВСУ втрое дороже, чем его реальная рыночная стоимость", — говорится в публикации.

Как стало известно, во многих регионах страны правоохранители зашли с обысками в офисные и складские помещения упомянутых предприятий.

Согласно официально обнародованной информации в открытых источниках, группа фирм Крючкова в 2023 году подписала контракты на поставку комплектов продуктов питания из Минобороны на сумму более 9 млрд грн.

Для компании "Атомсервис" с орбиты Крючкова это уже не первый скандал в этом году. Так, при поставке продукции в одно из боевых подразделений в Харьковской области была зафиксирована существенная нехватка товара на общую сумму более 5 млн грн. Выглядело это как некая схема: поставщик привез товара на 1 млн грн, а в документах прописал количество на 2 млн грн.