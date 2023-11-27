Компанії бізнесмена Крючкова звинуватили у махінаціях з харчуванням для ЗСУ

Фірми з орбіти колишнього одіозного депутата Київради та бізнесмена Леоніда Крючкова — ТОВ "АТОМСЕРВІС", ТОВ "РЕКТАН", ТОВ "АРХІМАГІР", ТОВ "АРМІСЕТ", які неодноразово фігурували у кримінальних справах щодо постачання харчування до ЗСУ, знову потрапили під пильну увагу правоохоронних органів через постачання неякісної продукції Силам оборони. Про це пише Lenta.ua .

Видання, заявляє, що в той час, як воїни Сил оборони воюють проти ворога в нелюдських умовах, компанії бізнесмена Крючкова поставляють захисникам неякісну їжу.

"Замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоровʼя спред на основі пальмової олії і продавав його ЗСУ втричі дорожче, аніж його реальна ринкова вартість", — йдеться у публікації.

Як стало відомо, у багатьох регіонах країни правоохоронці зайшли з обшуками до офісних та складських приміщень згаданих підприємств.

Згідно з офіційно оприлюдненою інформацією у відкритих джерелах, група фірм Крючкова у 2023 році підписали контракти на постачання комплектів продуктів харчування із Міноборони на суму понад 9 млрд грн.

Для компанії "Атомсервіс" із орбіти Крючкова це вже не перший скандал цього року. Так, під час постачання продукції до одного з бойових підрозділів на Харківщині було зафіксовано суттєву нестачу товару на загальну суму понад 5 млн грн. Виглядало це як така собі схема: постачальник привіз товару на 1 млн грн., а в документах прописав кількість на 2 млн грн.