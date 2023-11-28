Конец кредитов под 6000% годовых: НБУ наводит порядок на рынке финансовых компаний

Ежемесячно украинцы берут 650 000 микрокредитов

Вчера, 27 ноября, Верховная Рада направила на подпись президенту закон, ограничивающий ставки по микрокредитам. "Бизнес-Телеграф" объясняет, как закон изменит рынок.

Последнее десятилетие можно назвать периодом микроссуд. За это время микрофинансовые организации (МФО) существенно "набрали вес". В 2015 году МФО выдали ссуд на общую сумму 10 млрд грн, впервые превзойдя банки по объемам кредитования. Все бы ничего, но до 2020 года деятельность микрофинансовых организаций практически не регулировалась законодательно.

Все изменилось в июле 2020 года. Тогда надзор за такими учреждениями перешел в Национальный банк Украины. И чуть позже, в сентябре Верховная Рада приняла закон 891-IX, нормирующий работу МФО. Каждый клиент получил право требовать договор, где должны быть четко и ясно прописаны условия предоставления ссуды. Главная из них реальная годовая процентная ставка, а не 0,01% со звездочкой и мелким шрифтом или суточная ставка. Но реальная стоимость кредита могла отличаться от суммы, на которую рассчитывал потребитель. К таким расходам НБУ относится платежи за обслуживание и возврат кредита, включая проценты, комиссии, обязательные платежи за дополнительные и сопутствующие услуги финансового учреждения, при наличии комиссии кредитного посредника. А также платежи за услуги третьих лиц, например страховые, налоговые, платежи за услуги государственных регистраторов, нотариусов и т.д. Закон также запрещал изменять процентную ставку по кредиту, порядок ее исчисления и порядок уплаты процентов в сторону ухудшения условий потребителя. Документ вступил в силу 1 января 2021 года и в то время более 390 000 украинцев пользовались услугами микрофинансовых организаций и планировали это делать и дальше.

В пиковом 2021-м году общий размер микрозаймов взлетел до более чем 65 млрд грн. А за весь период развития микрокредитования имели или имеют сегодня микрокредиты около 3 млн. украинцев.

Количество выданных микрокредитов

Финансовые компании давно готовы к законодательным нововведениям. И для заемщиков ничего не изменилось, разве что улучшится ситуация со штрафами. С началом войны в 2022 году рынок почти остановился, но со второго полугодия начал оживать. Соответственно, заемщики стали больше жаловаться. Но болезни рынка легко заметить даже без жалоб. Высокие процентные ставки, плохая проверка кредитоспособности клиентов, прицельная работа с уязвимыми категориями заемщиков, в том числе игроманами.

Нельзя сказать, что никто не пытался навести порядок на этом странном рынке. НБУ закрывал еженедельно по 5-10 финкомпаний. А потом вообще пролоббировал отдельный закон. 22 ноября приняла закон, предусматривающий ограничение максимальной ставки по микрокредитам на уровне 1% в день. Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг" №9422 поддержали 255 народных депутатов. Принятый закон предусматривает введение показателя "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", определение порядка его расчета и установление максимального его размера на уровне 1% в день. Учитывая, что на момент принятия закона средняя ставка кредитования по микрозаймам составляла 2,5% в день НБУ ввел ставку более чем вдвое меньше. До нового уровня рынок будет спускаться постепенно: первые 4 месяца (120 дней) со дня вступления в силу закона максимальная ставка будет 2,5% в день. Следующие 4 месяца (120 дней) – максимальная ставка должна быть 1,5% в день, с 241 дня после подписания Закона и в дальнейшем максимальная ставка должна быть не более 1%. Также запрещено взыскание штрафов и пени по кредитным договорам, заключенным до вступления в силу закона, в том числе пролонгированных после вступления в силу.

Долг по микрокредитам

Отдельная тема – кредиты людям с зависимостью от азартных игр, которые берут взаймы чтобы поиграть. Но тот же НБУ годами наблюдал значительное количество рекламы микрокредитов со ставкой в размере 0,01% годовых, которую клиенты видели на развлекательных или игровых сайтах. Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив даже заметил интересную корреляцию поисковых запросов по кредитам онлайн (99% таких — микрокредиты) и азартным играм. По данным Нацбанка, наибольшее количество микрокредитов выдается с 3 по 4 утра. Вполне возможно, это именно те люди, которых заметил Демкив. Они проиграли деньги, хотят отыграться, поэтому ищут, где "перехватить". Эта проблема не сугубо украинская, поэтому за границей иногда действует запрет на выдачу микрокредитов ночью. А также действует период так называемого "охлаждения", чтобы человек мог получить деньги только через несколько часов после оформления заявки. Неудивительно, что часть проблемных микрокредитов НБУ оценивает в 60-70%.

Для ограничения кредитования игроманов Украина создаст специальный реестр. И предоставлять кредиты вошедшим в него закон запретит. "Мы прописали отдельную процедуру, по которой родные набираемых кредитов, чтобы поиграть, смогут обратиться в КРАИЛ (государственная Комиссия по регулированию азартных игр — БТ)/суд с заявлением, где сообщить о том, что человек занимает для игры, — объясняет один из инициаторов законопроекта № 9422 Ольга Василевская-Смаглюк — И тогда государство внесет соответствующую отметку о таком факте в реестр, который ведет КРАИЛ Все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что отметки в реестре относительно лица нет а если отметка будет, то не выдавать кредит (за нарушение этого запрета кредитора оштрафуют).

Рынок финкомпаний, в котором сегодня работает 21 тысяча сотрудников, без энтузиазма воспринял новый закон. "Попытки государства ограничивать бизнес — это попытка решить проблему не тем способом. Не надо делать из финансовых компаний злодеев — они из одного микрокредита зарабатывают 100-200 гривен. А людям нужны мгновенные кредиты прямо сейчас. Из быстрого кредита на 4 000 грн компания заработает 280 гривен (если кредит на 7 дней по ставке 1% в день) Нацбанк утверждает, что какие-то компании ставят ставки тысячи процентов годовых, но это все сказки, возможно, где-то в каких-то случаях, при каких-то просрочках. явление", — говорит генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский. Цифра от НБУ в 60–70% проблемной задолженности – манипуляция, говорит основатель MyCredit Роман Катеринчик. "Нормальным проблемным портфелем для рынка является 15%", – добавляет он. Из 100 кредитов не возвращают 15, добавляет Холод из "Скоро Деньги". Стандартная методика подсчета проблемных кредитов, по мнению Холода, не подходит для микрокредитования, потому что у него очень короткий срок. Но скачок доли проблемных должников в 2022 году руководители микрокредитных организаций признают. Причина – ограничение на принудительное взыскание задолженности после вторжения врага.

Финансовые компании любят говорить, что банки не кредитуют потребителей, а кэш-кредиты сегодня выдают только они. Это не так. По состоянию на 1 июля 2023 г. объем розничных кредитов, предоставленных банками физическим лицам, составил 135 млрд грн. А небанковские финансовые компании за первое полугодие этого года в целом предоставили физлицам кредиты на 18,7 млрд грн.

Средняя сумма микрокредитов

Что-то делать с микрокредитованием нужно. И в том, что делает НБУ легко заметить логику. Он пытается перевести такие кредиты во что-то цивилизованное. Например, карточные или беззалоговые кредиты. "Этот сегмент сейчас самый оживленный. Тем более что кредитные лимиты по карточкам выросли в среднем на 10–20% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, банки предлагают льготные периоды пользования кредитом, а дневная ставка составляет ориентировочно 0,05% – 0,17 % в день", — признает Ольга Лобайчук, начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг. Тем более что клиенты финкомпаний — точно клиенты банков. Потому что 94% микрокредитов выдаются на платежную карту.