Ошибся – сел: что не так с криминализацией контрабанды

Парламент может создать кучу проблем, наспех принимая "европейские" законы

Сегодня, 8 декабря, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении закон о криминализации контрабанды. Текущая редакция законопроекта раздражает бизнес и экспертов.

Если послушать профильных чиновников, то таможня буквально тянет Украину в Евросоюз. Мол, именно таможенное законодательство быстрее всего перенимает европейские нормы. Представители Министерства финансов и Государственной таможенной службы хвастаются кучей регуляций. Здесь и приведение таможенного тарифа в соответствие с европейскими. И присоединение к Конвенции о совместном транзите. И гармонизация кодировок и стандартов. И чтобы все это засияло новыми красками, нужно принять законопроект о криминализации контрабанды. Почему же бизнес против?

Суммы, перечисленные таможенной службой в бюджет

Сегодня парламент планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №5420 о криминализации контрабанды. Президент внес его в парламент еще в 2021 году, но первое чтение проект прошел только в середине июля 2023 года. Законопроект является условием выделения Украине транша макрофинансовой помощи ЕС на 1,5 млрд евро. Вчера его утвердил профильный комитет.

Многие считают, что принятие законопроекта будет иметь ужасные последствия. "В эту пятницу постараются протащить законопроект №5420 о криминализации контрабанды. В таком виде, как сейчас, законопроект превратит в ужас работу сразу всех: таможни, правоохранителей и бизнеса… И не верьте в сказки о том, что именно в таком плохом виде — это требование ЕС", — написал член фракции "Голос", первый заместитель парламентского финкомитета Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале.

Железняк – не одиночка. Члены Украинского совета бизнеса, в состав которого входит 110 бизнес ассоциаций разных секторов экономики, пришли к выводу, что этот проект несет значительные угрозы для законопослушного бизнеса, поскольку его положения сформулированы таким образом, что содержат значительные коррупционные риски, а также представляют угрозу деятельности в первую очередь легального бизнеса и никак не способствуют решению проблемы теневого импорта.

А вот коррупционных рисков видит бизнес очень много. К примеру, в предложенной редакции примечания к ст. 201 УК, где к контрабанде относится также представление в таможенный орган (как основания для перемещения товаров) документов, содержащих ложные сведения о товарах. Это касается их веса или количества, страны происхождения, отправителя или получателя, количества грузовых мест. На практике при декларировании товаров у таможенного органа и декларанта часто возникают споры именно по этим вопросам. Следовательно, уголовным делом потенциально становится каждое перемещение товара через таможенную границу. Соответственно поле для взяточничества расширяется на все перевозки. И суммы взяток вырастут на порядки, ведь теперь предприниматели столкнутся с перспективой не только терять время на споры, но и сесть в тюрьму.

Ассоциация налогоплательщиков обратила внимание, что Законопроектом №5420 предлагается введение криминализации фактов перемещения товаров вне таможенного контроля без учета наличия или отсутствия умысла относительно совершения таких действий. Это существенно отличает его, например, от конкурирующего состава преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины, а именно ответственность только за "Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Такое игнорирование особенностей формы вины включает опасность нарушения прав и свобод человека и законных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности".

"Фактически любой спор между таможенниками и бизнесом относительно таможенной стоимости товара, наименование, маркировка, кодировка, упаковка и т.д. (такой спор является обычным ежедневным делом, не говоря уже о типичных ошибках при оформлении документов) теперь приравнивается к контрабанде — приводит к немедленному открытию уголовного дела. Следовательно, любой таможенник может заявить, что не согласен с кодировкой или оценкой, и на этом основании уже возбудить уголовное дело", — считают эксперты ассоциации налогоплательщиков.

Предел уголовной ответственности по статье 201-3 законопроекта необоснованно низок — считают представители бизнеса. Предлагается привлечение к уголовной ответственности в случае незаконного перемещения через таможенную границу товаров на сумму, превышающую 1,342 млн. грн. Для квалификации уголовного правонарушения согласно ст. 212 УКУ "Уклонение от уплаты налогов" предел уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (которыми и есть таможенные платежи) составляет 4,026 млн грн.

Отдельная боль – синхронизация украинских и европейских кодов. Именно правообладателям (представителям правообладателей) необходимо научиться европейским правилам и привести коды товаров согласно УКТ ВЭД в соответствии с Таможенным тарифом Украины. Для этого нужно отправить в Гостаможслужбу соответствующее уведомление. И это несколько странно в стране, которая кичится своим айтишным потенциалом и рассказывает о чрезвычайной продвинутости приложения "Действие".

Еще одна проблема. Из законопроекта 5420 неясно, кто именно несет ответственность за незаконное перемещение товаров. Отвечать может кто угодно: руководитель предприятия, декларант, таможенный брокер, перевозчик и т.д.

Бороться с контрабандой, безусловно, нужно. Она работает в обе стороны. На нелегальном импорте бюджет теряет деньги. Незаконный вывоз подакцизной продукции наносит вред репутации нашему государству. По данным компании KPMG, Украина является значительным поставщиком нелегальной табачной продукции на рынок Европейского Союза.

Украина – заметный поставщик контрафактных сигарет в ЕС

И бизнес-сообщество поддерживает криминализацию. Но исключительно для подакцизных товаров (как алкоголь, табачные изделия, а также янтарь) с адекватным пределом для привлечения к уголовной ответственности, ведь именно налоговые поступления от подакцизной группы товаров помогают наполнять бюджет. Американская торговая палата призвала народных депутатов доработать законопроект №5420.

Многие против. Прислушается ли парламент, увидим уже сегодня. Если законопроект не снимут с повестки дня парламента.