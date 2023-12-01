За ноябрь можем недосчитаться трети таможенных пошлин – первая часть интервью с Данилой Гетманцевым

Власти обращают все больше внимания на "схемные" ФЛПы и зарплаты в конвертах

Сегодня возобновляются документальные проверки бизнеса. Соответствующий закон парламент принял в начале ноября. Конечно, такой закон не прошел мимо налогового комитета Рады. Бизнес-Телеграф расспросил его голову о том, к чему готовиться бизнесу. Кого будут проверять, как на налогооблагаемую базу влияют обязательные кассовые аппараты, что будет с таможенными сборами после забастовок перевозчиков. Об этом — первая часть большого интервью с главой парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым.

О проверках

Почему в разгар войны возвращаются проверки бизнеса? Не приведет ли это к переходу бизнеса в тень и закрытию ФЛПов и юрлиц?

Я лично очень осторожно отношусь к идее возобновления проверок, потому что на самом деле последние два года налоговой удавалось перевыполнять план поступлений почти не используя этот инструмент. Количество проверок в 2022 году уменьшилось в 20 раз, и при этом никаких особых катаклизмов ни в одной сфере не произошло.

Но это требование МВФ, которое было выдвинуто в меморандуме, подписанном ровно год назад. И мы должны были возобновить проверки с 1 июля. Потом так произошло вследствие наших внутриполитических процессов, которые мы возобновили с 1 декабря. При этом мы восстанавливаем не тотальные проверки, а только проверки тех субъектов предприятия, которые рискованы по признакам своей деятельности и уплате налогов.

Гетманцев нашел компромисс

Это как раз тот компромиссный вариант, который нам удалось согласовать с МВФ. И он отвечает моему представлению о сущности, цели и необходимых объемах проверок.

И в чем состоит компромисс?

Мы определили, что проверки возвращаются для субъектов хозяйствования, которые по результатам 2021 уплатили на 50% меньше среднего значения по своей отрасли. То есть в равных условиях ведения хозяйства они платили налогов существенно меньше, чем их конкуренты. И безусловно, у государства есть право, а в войну это даже обязанность, спросить у них, а почему так произошло?

Проверка – это не приговор, не штраф. Это право государства спросить и разобраться на месте, почему так получилось. И собственно поэтому я считаю, что для добросовестного, честного бизнеса, на который мы ориентируемся и интересы которого мы откровенно лоббируем, то есть для белого бизнеса, возобновление проверок никоим образом не скажется на деятельности. А для тех, кто имел те или иные схемы по уклонению от налогов, это возможность объяснить почему и доплатить, если действительно будут обнаружены нарушения. Это нормальная вещь, и не надо ужасаться.

Почему, собственно, ужасаются? Я в этом комитете с 2019 года, и еще ни одного налогового законопроекта не видел, какой бы воспринимали аплодисментами. Все, что мы делаем, сопровождается мифами, страшилками, что мы убиваем бизнес. Мол, бизнес закроется, никто не будет работать, это феноменальные осложнения и все такое.

Гетманцев видит большой смысл в РРО

О тени и масках-шоу

Относительно осложнений. С 1 октября за отсутствие кассовых аппаратов ФЛП можно штрафовать. Какого влияния на налогооблагаемую базу ожидаете? Какой фидбек от бизнеса уже получил?

Цифры достаточно красноречивы. Уже изменилась общая сумма выручки, проведенной через РРО в течение этого года. Если в июле было 268,4 миллиарда, то в августе — 284,3 млрд, а в октябре, когда возобновились штрафы по кассовым аппаратам, 312,8 млрд. Это, безусловно, свидетельствует о детенизации, которая происходит у нас на глазах. И РРО – это самый первый, наиболее эффективный инструмент этой детенизации.

Выручка розничной торговли с использованием регистраторов расчетных операций

Думаю, что этот вопрос, когда удастся вывести значительную долю торговли из тени, он относительно на короткую перспективу.

Малый бизнес вам не жалуется, что сложно работать с кассовыми аппаратами?

— Мы вводим эту реформу с 2019 года. И с тех пор создали все условия для того, чтобы введение РРО было легким, удобным и доступным для всех. Только за последние три месяца количество пользователей РРО выросло более чем на 100 000. А что касается жалоб, то вы же не будете слушать жалобу шахтера на то, что ему приходится работать под землей. Такова особенность профессии. Так же и здесь. Если ты торговец, пожалуйста, установи РРО, и работай. Это должен быть. За нарушение предусмотрены достаточно большие штрафы.

Полного фискального эффекта от внедрения РРО мы еще не ощутили. В тени, по нашим оценкам, находится половина торговли, я далек от иллюзии, что нам удастся вывести из тени все, но если в тени останется где-то 10-15% торговли, это уже будет хорошо.

Количество зарегистрированных РРО

Но детенизация – это не только РРО. Это только один из способов.

И какие на очереди?

Если говорить в целом о судьбе теневой экономики, то у нас цифра более 30%, это официально. В реальности она по многим оценкам доходит до 50%. Это означает, что бюджет теряет 500-600 миллиардов гривен в год. Это треть от того, что мы собираем.

Детенизация – это тоже таможня. И одновременно с РРО мы занимаемся таможней. К примеру, возвели вместе базы данных налоговой и таможни, создав единый кабинет. И благодаря этому уже видим на одном столе, каким образом импортер ввозит товар по заниженной стоимости, затем часть продает за кэш, часть продает по белому, но по завышенной в 10 раз цене.

Один из последних примеров: в 11 раз была завышена стоимость корма для животных, которую бизнесмен продавал по-белому. А три четвертых этой партии товара было реализовано за кэш. Все это налоговая фиксирует, догоняя нарушителей и выводит их из тени.

Те, кто злоупотребляет, хочу обратиться к вам: нужно не только прекратить эту практику, но и доначислить налоговые обязательства за тот период, когда вы играли с налогообложением во время войны, недоплачивая армии. Детенизация сегодня – это составляющая нашей победы, ведь каждая копейка, которую мы выводим из тени, идет армии. У нас все налоги уходят только на безопасность и оборону. Почти все невоенные расходы финансируются за счет международной помощи. Поэтому любая копейка, остающаяся в тени, это кража в армии.

Гетманцев предупреждает злоупотребляющих

Против детенизации нет и не может быть никакого контраргумента. В этом направлении налоговая работает по разным направлениям. Да, мы возвели в единую команду экспертов Национального банка и налоговой. Они видят, как используя разные схемы по безналичным расчетам, уклоняется крупный и сверхбольшой бизнес, в частности, от уплаты налогов с заработных плат, перечисляя их на частные банковские карты людей.

Налоги на зарплаты минимизирует большое количество компаний. К чему им готовиться?

Мой личный подход состоит в том, что детенизация заработных плат – это последний этап глобальной детенизации. Ему предшествует борьба с контрабандой, нелегальной торговлей, злоупотреблениями с подакцизными товарами. Все это частично может пересекаться, но точно не с зарплат в конвертах нужно начинать. Потому что состояние экономики сейчас не то, что мы можем позволить быть слишком жесткими в вопросе теневых зарплат. Для детенизации в этой сфере сегодня есть другие инструменты, например повышение минимальной зарплаты, которая состоится в следующем году.

И, несомненно, в дальнейшем мы должны совмещать детенизацию заработных плат с понижением налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Я еще до полномасштабной войны подавал законопроект об объединении ЕСВ, военном сборе и НДФЛ. Минфин его не поддерживает, потому что возникает достаточно большая дыра в бюджете (200 млрд гривен), которая нуждается в компенсаторах. И над этим еще предстоит поработать.

Но я считаю, что по этому поводу нужно дискутировать. Это как раз тот уникальный случай, когда мы можем совмещать снижение налогового давления на фонд оплаты труда с жесткими мерами по его детенизации, получив компенсацию за счет отбеливания зарплат и роста экономики.

Гетманцев хочет соединить давление с либерализацией

А зачем в офисе ресторанного холдинга, заподозренного в выплате зарплат в конвертах, были "маски-шоу"? Выемка документов по силам паре следователей. Насколько адекватным считаете поведение БЭБ?

Я знаю, о каком кейсе вы говорите. Здесь два момента. Во-первых, уклоняться от налогообложения никто не может. Особенно в войну. И когда предприятие массово перечисляет на карты физических лиц наличные, черные, необлагаемые налогом деньги, то это толеровать мы точно не можем. Отнюдь. Это, безусловно, нарушение, это преступление и здесь не о чем говорить. С другой стороны, общество более одобрительно воспринимало бы такие действия Бюро экономической безопасности, если бы они не предшествовали, а следовали бы аналогичным действиям в отношении табачных фабрик, подпольных спиртзаводов, мини-НПЗ и т.д. То есть если бы БЭБ сначала занялось той деятельностью, которая лежит на поверхности, потому что мы все же видим эти сигареты в киосках по 35 гривен, когда они должны стоить 70.

Также правильно было бы, чтобы все эти меры предпринимались без автоматчиков. Ибо одна фотография автоматчика у входа в компанию может отвлечь от инвестирования гораздо больше потенциальных инвесторов, чем вернуть деньги в бюджет.

О налоговых накладных и заблокированных границах

Связь с бизнесом? Какие у него сейчас проблемы и может ли государство их решить?

Проблемы те же, что и были. Бизнес-климат, сохранность людей и капитала, честные суды.

Есть жалобы на действия правоохранителей и меня они беспокоят.

Реагирую очень жестко на всяческие "маски-шоу", но не всегда все могу охватить. Поэтому хочу обратиться к тем бизнесменам, которые страдают, видят негатив, чтобы обращались в комитет, временную следственную комиссию по экономической безопасности. Будем поддерживать, разбираться с каждым кейсом. На самом деле абсолютно не соглашаюсь с заявлением Ростислава Шурмы, что 90% бизнесменов, обращающихся с жалобами, вроде бы за такие вещи в другой стране могли бы сидеть в тюрьме. Ко мне многие обращаются, и это не так.

Но мы сможем разобраться и расставить все точки над "i", только если будем учить конкретные кейсы.

Бизнес долгое время жалуется на блокировку налоговых накладных. Сейчас с подобными запросами к вам обращаются?

— В этом вопросе покейсовый разбор особенно важен. Отовсюду слышно: ой, блокируют. Но берём статистику и видим, что блокируется 0,9% налоговых накладных от общего количества. Летом было 0,8%, сейчас 0,9%, налоговая нам обещает, что уменьшит этот процент вдвое в связи с принятием изменений в постановление 1165 года. Мы работаем над тем, чтобы заблокированных накладных было меньше, меняем алгоритмы работы. Но, будем откровенны, и сейчас блокируют не так много.

Кому заблокировали, пожалуйста, обращайтесь. Мы в комитете рассматриваем каждый кейс. Есть те кейсы, где правы предприниматели, но есть и те, где правы налоговики. Извините, пожалуйста, но если вы попали в риски, например, занимаетесь топливом, а с какого-то чуда приобретаете 8 000 утюгов, то возникает вопрос – а что это, зачем? Это я вам конкретный кейс пересказываю, Более того, там даже утюгов налицо нет, бизнес просто документы на них купил, чтобы перекрыть свой входящий НДС.

Налоговый кредит купил. И, наверное, тебе нужно откорректироваться, потому что тебя поймали за руку. Система электронного администрирования НДС позволяет видеть все движение сделок.

Скажем, увидели аграрный холдинг солидного олигарха, не буду называть его фамилию, имеющую урожайность кукурузы в 5-6 раз больше, чем в среднем по отрасли. Мы же понимаем, что он эту кукурузу приобрел за кэш, а потом продал за границу, рассчитывая на возмещение НДС.

Гетманцев не видит проблемы с налоговыми накладными

И когда начинаешь разбираться покейсово, то многие вещи становятся на свои места. Да, действительно где-то налоговая бьет в штангу или слишком жестко относится к тому или иному предпринимателю. В этом случае бесспорно становимся на защиту предпринимателя. И любую неопределенность толкуем в пользу плательщика. Но извини, если ты покупаешь большое количество зимней резины для автомобилей, которых у тебя вообще нет, то хоть покажи эту резину. А как не можешь показать, корректируйся. Какая здесь двусмысленность? Это очевидная фиктивная операция. Никто же не настаивает на привлечении к ответственности, но в войну имей совесть, уплаты налога армии.

У нас была, кстати, дискуссия с прокуратурой на этот счет, там говорят, вот налоговая разблокирует бизнес и дает ему дальше работать. Но ведь это покушение на преступление было, они же уклонялись. Я здесь не могу как юрист, и доктор права им возразить. Но — с другой стороны, к сожалению, такова была наша практика до большой войны. И только в войну мы от нее отказались. Мы должны дать возможность выйти в белое. Поэтому пусть корректируются, работают дальше, не повторяют ошибки.

Как оцениваете долю ошибочной блокировки?

В тех сообщениях о блокировках, которые я получал, например, в конце прошлого года, было примерно 70-80% белых компаний. Сейчас же большинство тех, кто правильно заблокирован.

К статистике. Из тех 0,9%, которые сейчас заблокированы, половина даже не подают документы на разблокировку. То есть это те, кто и должен быть заблокирован. Это схемный кредит. С другой половины разблокируется 75%.

А из тех 25%, которые не разблокируются, 0,1% идет в суд и выигрывает дела. Поэтому, давайте откровенно, сейчас в блокировании налоговых никакой катастрофы. обычный процесс. И благодаря ему мы имеем в 2022 году плюс 80 миллиардов гривен налоговых поступлений по сравнению с 2021-м. А за 10 месяцев этого года перевыполнение плана ежемесячных поступлений в государственный бюджет почти на 15 млрд гривен.

Сейчас на границах сложная ситуация из — за забастовки польских перевозчиков . Как это повлияет на сборы по таможне? Какое решение проблемы и других похожих (ведь только недавно был скандал с нашим зерном в Польше) вы видите?

Стачки уже влияют на сборы таможни, и очень плохо. Таможня, в отличие от налоговой, очень чувствительна к любым подобным стрессам. Потому что налоговая последствия испытывает за 2-3 месяца, а таможня — уже на вечер. По таможенным пошлинам за ноябрь трети можем недосчитаться.

Решить проблему блокирования границ можно только путем переговоров с правительствами стран-партнеров через посредство со стороны Еврокомиссии. Сейчас, к сожалению, есть абсолютно деструктивная позиция. Приглашают в членство в ЕС и в то же время не принимают элементарных мер по наведению порядка на границе. Хотя на самом деле организация бастующих, блокирующая границу, имеет мизерную поддержку среди перевозчиков.

Если понадобится, чтобы депутаты Верховной Рады поехали наводить порядок, мы готовы, и я готов уезжать. Но мне кажется, что это дело все-таки нашего правительства и правительства Польши. Надеюсь формирование нового правительства в Польше, которое должно состояться через несколько недель, ускорит снятие блокировки границ перевозчиками. Потому что единственная страна, которая на государственном уровне заинтересована в блокировании сухопутных границ Украины, это Россия. Вместе с нашими друзьями в Варшаве и Брюсселе должны сделать выводы из этого кейса. Желание понравиться любым группам можно привести к тому, что чиновники поставят под удар интерес страны и всего ЕС в целом. Никогда не нужно заигрывать с популистами.