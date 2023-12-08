Молочникам нужны финансы на новые мощности по производству молока и "зеленый" переход

Государственная поддержка может способствовать уменьшению дефицита молока и переходу отрасли на "зеленые" требования ЕС

Производителям молочной продукции нужны средства на новые мощности по производству молока и техническое переоснащение под "зеленую" повестку перед вступлением Украины в ЕС. Об этом рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур во время всеукраинского круглого стола "Финансовый механизм стимулирования развития производства и переработки молока в Украине в условиях военного положения".

"Первое, молочной отрасли нужно иметь минимум 7 млн тонн качественного молока для промышленной переработки, чтобы обеспечить 32 млн украинских потребителей свежей, качественной молочной продукцией. Пока на переработку поступает только 3,2 млн тонн промышленного молока. Второе — государство движется в ЕС, производителям нужно соответствовать требованиям безопасности, качества и экологичности, потому что в Европе "зеленый" курс. Так что, если мы хотим сохранить эту отрасль, она должна отвечать этим требованиям", — комментирует Арсен Дидур.

Для достижения этой цели нужны финансы, кадры, а также желание участников рынка, государства и ученых, чтобы украинцы потребляли качественные молочные продукты. "Вместе мы можем сделать молочный комплекс передовым, конкурентным", – утверждает исполнительный директор СМПУ.

По его данным, Украина уже существенно отстает по предложению молока от соседней Польши и Беларуси, производящих 15 млн тонн и 10 млн тонн молока соответственно. Тем временем в Украине дефицит молока влечет за собой повышение цен на молочную продукцию.

По информации СМПУ, увеличение производства молока на 4 млн тонн требует ориентировочно 3 млрд евро инвестиций. О намерениях построить новые молочные фермы заявили уже два члена СМПУ – Ичнянский молочноконсервный комбинат и молочная компания "Волошкове поле".