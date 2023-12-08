Молочникам потрібні фінанси на нові потужності з виробництва молока та "зелений" перехід

Державна підтримка може посприяти зменшенню дефіциту молока та переходу галузі на "зелені" вимоги ЄС

Виробникам молочної продукції потрібні кошти на нові потужності з виробництва молока та технічне переоснащення під "зелену" повістку перед вступом України в ЄС. Про це розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур під час всеукраїнського круглого столу "Фінансовий механізм стимулювання розвитку виробництва та переробки молока в Україні в умовах воєнного стану".

"Перше, молочній галузі треба мати мінімум 7 млн тонн якісного молока для промислової переробки, щоб забезпечити 32 млн українських споживачів свіжою, якісною молочною продукцією. Поки на переробку надходить лише 3,2 млн тонн промислового молока. Друге — держава рухається в ЄС, виробникам потрібно відповідати вимогам безпечності, якості і екологічності, бо в Європі "зелений" курс. Тож, якщо ми хочемо зберегти цю галузь, вона повинна відповідати цим вимогам", — коментує Арсен Дідур.

Для досягнення цієї мети, потрібні фінанси, кадри, а також бажання учасників ринку, держави та науковців, щоб українці споживали якісні молочні продукти. "Разом ми можемо зробити молочний комплекс передовим, конкурентним", — стверджує виконавчий директор СМПУ.

За його даними, Україна вже суттєво відстає від сусідньої Польщі та Білорусі по пропозиції молока, які виробляють 15 млн тонн та 10 млн тонн молока відповідно. Тим часом в Україні дефіцит молока спричиняє підвищення цін на молочну продукцію.

За інформацією СМПУ, збільшення виробництва молока на 4 млн тонн потребує орієнтовно 3 млрд євро інвестицій. Про наміри збудувати нові молочні ферми заявили вже два члени СМПУ — Ічнянський молочноконсервний комбінат та молочна компанія "Волошкове поле".